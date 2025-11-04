1 046 1
БпЛА атакували Чернігівщину: під ударом ринок, будинки та аграрії. Двоє загиблих та поранений. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі атакували безпілотниками Чернігівську область. Під ударом - будинки та місцевий ринок.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Так, під ударом перебував Новгород-Сіверський.
Загалом протягом доби - 31 обстріл.
Жертви та постраждалі
Двоє людей загинули, один чоловік дістав поранення внаслідок детонації БпЛА у Борзнянській громаді.
"Просто серед поля, коли аграрії там працювали. Унаслідок вибуху пошкоджена сільгосптехніка. Загинули цивільні чоловіки - одному було 32 роки, іншому - усього 21 рік. Поранень зазнав 52-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль