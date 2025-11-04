УКР
БпЛА атакували Чернігівщину: під ударом ринок, будинки та аграрії. Двоє загиблих та поранений. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували безпілотниками Чернігівську область. Під ударом - будинки та місцевий ринок.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Так, під ударом перебував Новгород-Сіверський.

Загалом протягом доби - 31 обстріл.

Жертви та постраждалі

Двоє людей загинули, один чоловік дістав поранення внаслідок детонації БпЛА у Борзнянській громаді.

"Просто серед поля, коли аграрії там працювали. Унаслідок вибуху пошкоджена сільгосптехніка. Загинули цивільні чоловіки - одному було 32 роки, іншому - усього 21 рік. Поранень зазнав 52-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Загиблі та поранений. Наслідки обстрілу Чернігівщини
обстріл (31671) Чернігівська область (1171)
