Ворог гатив по Харківщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед постраждалих - рятувальники. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 3 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
- Зокрема, у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік;
- у с. Докучаєвське Роганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний і 39-річний чоловіки.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️11 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 fpv-дрон;
▪️16 БпЛА (тип встановлюється).
Є пошкодження
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Куп'янськ-Вузловий);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Цупівка), 2 приватні будинки, будівлю (с. Докучаєвське), приватний будинок (с. Руська Лозова).
"Відновлено електропостачання абонентам у Лозівському районі, які були знеструмлені внаслідок обстрілів. У випадку перенавантаження мереж можливі тимчасові відключення", - додали в ОВА.
Дані ДСНС
За інформацією ДСНС, в результаті нічної атаки російських БпЛА сталися пожежі, є постраждалі серед цивільних і вогнеборців
Як зазначається, в селищі Докучаєвське зафіксовано 3 осередки займань: горіли 2 приватних будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці.
У селі Руська Лозова горів приватний будинок.
За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів постраждали 6 цивільних осіб, зокрема 2 вогнеборці.
"Всі осередки загорянь ліквідовані. На місцях працювали рятувальники, піротехніки, кінологи, а також вогнеборці місцевої пожежної команди", - додали в ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль