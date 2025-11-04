УКР
Ворог гатив по Харківщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед постраждалих - рятувальники. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 3 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.

Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

  • Зокрема, у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік;
  • у с. Докучаєвське Роганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний і 39-річний чоловіки.

Харківщина після обстрілу

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;
▪️11 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 fpv-дрон;
▪️16 БпЛА (тип встановлюється).

Є пошкодження

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Куп'янськ-Вузловий);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Цупівка), 2 приватні будинки, будівлю (с. Докучаєвське), приватний будинок (с. Руська Лозова).

"Відновлено електропостачання абонентам у Лозівському районі, які були знеструмлені внаслідок обстрілів. У випадку перенавантаження мереж можливі тимчасові відключення", - додали в ОВА.

Дані ДСНС

За інформацією ДСНС, в результаті нічної атаки російських БпЛА сталися пожежі, є постраждалі серед цивільних і вогнеборців

Як зазначається, в селищі Докучаєвське зафіксовано 3 осередки займань: горіли 2 приватних будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці.

У селі Руська Лозова горів приватний будинок.

За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів постраждали 6 цивільних осіб, зокрема 2 вогнеборці.

Харківщина після обстрілу
"Всі осередки загорянь ліквідовані. На місцях працювали рятувальники, піротехніки, кінологи, а також вогнеборці місцевої пожежної команди", - додали в ДСНС.

обстріл ДСНС Харківська область Харківський район Руська Лозова Докучаєвське
