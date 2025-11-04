РУС
Враг обстрелял Харьковщину: повреждена гражданская инфраструктура, среди пострадавших - спасатели. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 3 ноября 2025 года, вражеские удары подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.

Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 4 человека.

  • В частности, в с. Руськая Лозовая Дергачевской громады пострадал 61-летний мужчина;
  • в с. Докучаевское Роганской громады пострадали 73-летняя женщина и 65-летний и 39-летний мужчины.

Харьковская область после обстрела

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

▪️1 КАБ;
▪️11 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 fpv-дрон;
▪️16 БПЛА (тип устанавливается).

Есть повреждения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома (пгт Купянск-Узловой);
  • в Харьковском районе повреждены частный дом, хозяйственная постройка (с. Цуповка), 2 частных дома, здание (с. Докучаевское), частный дом (с. Руськая Лозовая).

"Восстановлено электроснабжение абонентов в Лозовском районе, которые были обесточены в результате обстрелов. В случае перегрузки сетей возможны временные отключения", - добавили в ОВА.

Данные ГСЧС

По информации ГСЧС, в результате ночной атаки российских БПЛА произошли пожары, есть пострадавшие среди гражданских и пожарных

Как отмечается, в поселке Докучаевское зафиксировано 3 очага возгорания: горели 2 частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из российских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды, нанеся значительные повреждения пожарному депо и технике.

В селе Руськая Лозовая горел частный дом.

По предварительным данным, в результате вражеских ударов пострадали 6 гражданских лиц, в том числе 2 пожарных.

Харьковская область после обстрела
"Все очаги возгораний ликвидированы. На местах работали спасатели, пиротехники, кинологи, а также пожарные местной пожарной команды", - добавили в ГСЧС.

