Морський експорт нафти з Росії обвалився до мінімуму через санкції США, - Bloomberg
Морські постачання сирої нафти з Росії різко зменшилися, зафіксувавши найбільше падіння з січня 2024 року на тлі нових санкцій США.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, середні чотиритижневі обсяги експорту з російських портів становили 3,58 млн барелів на добу станом на 2 листопада - на 190 тис. барелів менше, ніж тижнем раніше.
Падіння експорту знизило доходи Москви від нафти до мінімуму з серпня. Заборона США на співпрацю з найбільшими російськими експортерами - "Роснефть" і "Лукойл" - скоротила тижневу вартість експорту до 1,15 млрд доларів, що на 27% менше, ніж у попередньому періоді.
Нафтопереробні заводи менше купують російську сировину, через що обсяги нафти, що зберігається в морі на танкерах, зросли на 8% з початку вересня - до 380 млн барелів.
Основними покупцями залишаються Індія, Китай і Туреччина, які разом беруть понад 95% російського експорту морським шляхом.
"Згодом ви побачите, що все більше і більше російської нафти, яка зазнала перебоїв у постачанні, так чи інакше, потрапить на ринок. Це завжди так відбувається", - зазначив генеральний директор Gunvor Group Торбйорн Торнквіст.
Що передувало?
- 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
