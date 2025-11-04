УКР
Морський експорт нафти з Росії обвалився до мінімуму через санкції США, - Bloomberg

індія,нафта

Морські постачання сирої нафти з Росії різко зменшилися, зафіксувавши найбільше падіння з січня 2024 року на тлі нових санкцій США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, середні чотиритижневі обсяги експорту з російських портів становили 3,58 млн барелів на добу станом на 2 листопада - на 190 тис. барелів менше, ніж тижнем раніше.

Падіння експорту знизило доходи Москви від нафти до мінімуму з серпня. Заборона США на співпрацю з найбільшими російськими експортерами - "Роснефть" і "Лукойл" - скоротила тижневу вартість експорту до 1,15 млрд доларів, що на 27% менше, ніж у попередньому періоді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Російська нафта знайде шлях на ринок": Покупець активів "Лукойлу" прокоментував санкції проти РФ

Нафтопереробні заводи менше купують російську сировину, через що обсяги нафти, що зберігається в морі на танкерах, зросли на 8% з початку вересня - до 380 млн барелів.

Основними покупцями залишаються Індія, Китай і Туреччина, які разом беруть понад 95% російського експорту морським шляхом.

"Згодом ви побачите, що все більше і більше російської нафти, яка зазнала перебоїв у постачанні, так чи інакше, потрапить на ринок. Це завжди так відбувається", - зазначив генеральний директор Gunvor Group Торбйорн Торнквіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля порту Туапсе після атаки дронів СБУ стався розлив нафти на кілька кілометрів. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Що передувало?

  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

треба їдашити по Сочах і Адлєрах щоб тіньовий флот смоктунів у путлера в пекло провалився. Птахи Мадяра найкращі санкціонепи!
04.11.2025 17:21
+1
А «Дружба» все працює…
показати весь коментар
04.11.2025 17:19
санкціонери. Але все-одно кращі чим беззубі санкції Прихильників!
показати весь коментар
04.11.2025 17:22
Ни Сочи не Адлер вообще то нефть не отгружают. Основные терминалы это Новороссийск и Туапсе - потому что это единственные порты куда непосредственно подходят и трубы и железная дорога. А Новороссийск - это еще и база остатков ЧФ рф, то есть там прикрытие и надводное и ПВО - весьма серьезное. А вот танкер если идет из Босфора на загрузку - если он например найдет сорванную штормом с якорей мину?
показати весь коментар
04.11.2025 17:37
все можливо. цей світ такий загадковий...
показати весь коментар
04.11.2025 18:01
Як так можна 4 роки уводити санкції за санкціями і непомітити 4000 заправок Лукаойла перед носом?
Відчуття Україну просто грають.
показати весь коментар
04.11.2025 17:22
Вже давно стало зрозумілим, що є тільки одна дієва санкція проти цього-це кожнодевні удари по нафтопереливним портам та нафтопереробним заводам всім що є але краще далекобіними ракетами. Тільки це зможе позбавити рашку доходів від нафти, все інше мало допоможе. На жаль цім світом керують гроші і всім на наші проблеми наплювати.
показати весь коментар
04.11.2025 17:24
На 5%?
показати весь коментар
04.11.2025 17:45
