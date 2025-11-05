Росіяни 53 рази обстріляли Сумщину: поранено 2 людей, пошкоджено багатоповерхівки

Протягом доби, з ранку 4 листопада до ранку 5 листопада 2025 року, російські війська здійснили 53 обстріли по 28 населених пунктів у 14 територіальних громадах Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Також читайте: Росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, 6 поранених, пошкоджено понад 20 об’єктів. ФОТОрепортаж

Обстріли та руйнування

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, РСЗВ:

майже 20 ударів КАБ;

до 10 ударів БпЛА;

10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

Сумській громаді пошкоджено багатоповерхівки, приватний житловий будинок, приміщення закладу торгівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль, трактор;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний автомобіль;

у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, заклади торгівлі та легкові автомобілі;

у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.

Поранені серед цивільних

Внаслідок російських обстрілів території області є постраждалі серед мирних жителів. У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном травмовано 43-річного чоловіка та 57-річну жінку.

Також читайте: Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено трьох людей, пошкоджено житло та інфраструктуру