Росіяни 53 рази обстріляли Сумщину: поранено 2 людей, пошкоджено багатоповерхівки
Протягом доби, з ранку 4 листопада до ранку 5 листопада 2025 року, російські війська здійснили 53 обстріли по 28 населених пунктів у 14 територіальних громадах Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Обстріли та руйнування
Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, РСЗВ:
- майже 20 ударів КАБ;
- до 10 ударів БпЛА;
- 10 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
Сумській громаді пошкоджено багатоповерхівки, приватний житловий будинок, приміщення закладу торгівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль, трактор;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний автомобіль;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, заклади торгівлі та легкові автомобілі;
- у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.
Поранені серед цивільних
Внаслідок російських обстрілів території області є постраждалі серед мирних жителів. У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном травмовано 43-річного чоловіка та 57-річну жінку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль