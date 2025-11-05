Россияне 53 раза обстреляли Сумскую область: ранены 2 человека, повреждены многоэтажки
В течение суток, с утра 4 ноября до утра 5 ноября 2025 года, российские войска осуществили 53 обстрела по 28 населенным пунктам в 14 территориальных громадах
Сумщины. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Ахтырском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Обстрелы и разрушения
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Николаевская сельская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Есманьская, Шалигинская, Дружбовская, Середино-Будская, Тростянецкая, Великописаревская, Новослободская.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, РСЗО:
- почти 20 ударов КАБ;
- до 10 ударов БПЛА;
- 10 ударов РСЗО.
Также враг нанес удары FPV-дронами, ракетные удары по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
В Сумской громаде повреждены многоэтажки, частный жилой дом, помещение торгового заведения, объект гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской громаде повреждены частный легковой автомобиль, трактор;
- в Николаевской сельской громаде повреждены частный дом, нежилое помещение;
- в Краснопольской громаде поврежден частный автомобиль;
- в Тростянецкой громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, торговые заведения и легковые автомобили;
- в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 14 человек.
Раненые среди гражданских
В результате российских обстрелов территории области есть пострадавшие среди мирных жителей. В Середино-Будской общине в результате удара FPV-дроном травмированы 43-летний мужчина и 57-летняя женщина.
