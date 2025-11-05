Россияне 53 раза обстреляли Сумскую область: ранены 2 человека, повреждены многоэтажки

В течение суток, с утра 4 ноября до утра 5 ноября 2025 года, российские войска осуществили 53 обстрела по 28 населенным пунктам в 14 территориальных громадах

Сумщины. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Ахтырском районах.

об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Обстрелы и разрушения

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Николаевская сельская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Есманьская, Шалигинская, Дружбовская, Середино-Будская, Тростянецкая, Великописаревская, Новослободская.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, РСЗО:

почти 20 ударов КАБ;

до 10 ударов БПЛА;

10 ударов РСЗО.

Также враг нанес удары FPV-дронами, ракетные удары по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Сумской громаде повреждены многоэтажки, частный жилой дом, помещение торгового заведения, объект гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской громаде повреждены частный легковой автомобиль, трактор;

в Николаевской сельской громаде повреждены частный дом, нежилое помещение;

в Краснопольской громаде поврежден частный автомобиль;

в Тростянецкой громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, торговые заведения и легковые автомобили;

в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 14 человек.

Раненые среди гражданских

В результате российских обстрелов территории области есть пострадавшие среди мирных жителей. В Середино-Будской общине в результате удара FPV-дроном травмированы 43-летний мужчина и 57-летняя женщина.

