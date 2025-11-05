УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9956 відвідувачів онлайн
Новини Російська агресія
5 557 22

У Мінську "герой СВО" погрожував відрізати голову відвідувачу кафе, заявивши, що робив це в Україні

У Мінську колишній російський військовий погрожував людям

Мінську ледве не сталося вбивство посеред білого дня. У кафе на проспекті Рокоссовського нетверезий чоловік почав кричати, що "відрізав людям голови" під час війни в Україні, і намагався напасти на одного з відвідувачів.

Затримання чоловіка відбулося в мінському кафе

Свідки повідомили, що чоловік погрожував ножем, розмахував ним біля обличчя іншого клієнта і вимагав "вийти поговорити". При собі нападник мав також предмет, схожий на пістолет, повідомляє Цензор.НЕТ.

Потерпілий зумів умовити агресора викинути ніж і скористався моментом, щоб утекти та викликати міліцію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Правоохоронці оперативно затримали 29-річного чоловіка. За даними білоруських ЗМІ, він раніше не мав судимостей. Тепер йому інкримінують "особливо злісне хуліганство".

Чи дійсно затриманий воював в Україні — офіційно не підтверджено, але й не спростовано.

Читайте: Росіяни 53 рази обстріляли Сумщину: поранено 2 людей, пошкоджено багатоповерхівки

Автор: 

армія рф (21038) Білорусь (8096) напад (1230) росія (70041) погрози (514) Мінськ (815) русский мир (494) рашизм (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Мінськ має бути знищений. Вони радіють що в них немає війни і хочуть на українському горбу в'їхати до ЄС. Білоруси - народ ссикун.
показати весь коментар
05.11.2025 14:50 Відповісти
+6
.........рузюке це не люди. Це навіть не тварини. Це всього лише інструмент в руках чергового царя для геноцидів
показати весь коментар
05.11.2025 14:49 Відповісти
+3
Кому потрібні пусті слова?Важливі тільки справи. Тому треба було не 3,14здіти, а різати **********, тем більш шо він для ХЕРоя сво навіть не людина другого сорту а підстілка росиян, холоп, свійська безропотна тваринка.
показати весь коментар
05.11.2025 15:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.........рузюке це не люди. Це навіть не тварини. Це всього лише інструмент в руках чергового царя для геноцидів
показати весь коментар
05.11.2025 14:49 Відповісти
То і що з того? В Топ-100 Україна на Apple Music на першому місці російська пісня.
показати весь коментар
05.11.2025 14:58 Відповісти
Мда, треш. Ну хоч в спотіфай в десятці рузьких нема.
показати весь коментар
05.11.2025 15:42 Відповісти
Ви в курсі такого поняття як «контекстна реклама»? В мене в ТОП-100 майже виключно англомовні пісні. Що у Гугла так і в Єппла. «Майже» тому що є деяка невелика кількість на німецький, французькій, ісландській та інших мовах.
показати весь коментар
05.11.2025 15:48 Відповісти
Мінськ має бути знищений. Вони радіють що в них немає війни і хочуть на українському горбу в'їхати до ЄС. Білоруси - народ ссикун.
показати весь коментар
05.11.2025 14:50 Відповісти
Чи дійсно затриманий воював в Україні - офіційно не підтверджено, але й не спростовано.

Бреше. Справжній ваєватєль мовчки повідрізав всім макітри, перестреляв би ментів. А байки про «дідьі ваєвалі і я ваєваль» залишив би для суда.
показати весь коментар
05.11.2025 14:52 Відповісти
Можливо... Знайомий розказував, що колись бачив одного такого, "відрізателя вух", який хвастався, у схожому випадку, як він служив у "дикій дивізії" Аушева, та "ух резаль духам". Та, на його біду, поряд сиділи колишні "афганці". "Взяли його в оборот" - так буквально, обісрався...
показати весь коментар
05.11.2025 15:12 Відповісти
Проблема в алкоголізмі. З особистих спостережень можу сказати, що народжені в період 60-90рр в більшості страждають алкоголізмом. В совку бухали майже всі. Те саме було в 90-ті. Ми якось відійшли від того, а на рашці алкоголізм досі залишився національним спортом.
показати весь коментар
05.11.2025 15:50 Відповісти
тоді розваг не було інших, і плюс багато хто не зміг ментально переключитись, так і залишись в минулому. А зараз замість алкоголізму наркоманія, але тому вже інші дещо причини, хоча знаю багто молодих людей, що принципово алкоголь не вживають чи якісь речовини, не палять, і не штунди. Багато молоді цілеспрямованої і не шукає вирішення проблем в бухлі чи наркоті.
показати весь коментар
05.11.2025 16:19 Відповісти
Ясно... Значить, ти і твоє покоління - "білі, м"які, та пухнасті", а моє покоління - суцільні алкоголіки? Ти по вулицях ходиш? Пройдися (особливо під вечір), і зустрінеш купу своїх однолітків, п"яних, або "під кайфом"... (У наші часи наркомани були рідкістю - хоча мак по селах відкрито ріс на грядках). До речі - отой "різатель голів", скоріш всього, ТВОГО віку . 29 років. Тобто народився у 1996 році... Так що "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався", варто оглянуться та понюхать свій зад. Може, він смердить сильніше?".
показати весь коментар
05.11.2025 17:46 Відповісти
По перше, я народився в кінці 80-их. По друге, зазначив що на кацапії так і не відійшли від цього, тому не розумію закиду. По третє, у нас воно налагодилось, люди менше вже пʼють.
В кінці нульових, на початку десятих, 90% знайомих бухали (я теж), в другій половині десятих вже набагато менше (в основному через одруження).
А от мій батько і його однолітки (60-ті), в більшості так і не кинули пити. Батько помер, сусід помер, інші такого ж віку досі бухають. Тому такі висновки.
показати весь коментар
05.11.2025 18:20 Відповісти
Ох, який же ти надоїдливий...
З такими, краще всього, говорить треба "чітко", і "по пунктах"...
1. Раз ти народився "в кінці 80-х" - значить, ти теж "алкоголік"? Якщо так - то чого ти себе від "алкогольного покоління" відділяєш?
2. Де написано, що дебошир - РОСІЯНИН, чи "громадянин РФ"? В "СВО" воюють і білоруси...
3. Для того, щоб робить висновки стосовно того, що народжені в 60-ті, 70-ті, і далі, пили більше, ніж народжені пізніше, треба порівнять. Для порівняння треба було народиться у 60-ті... А тебе тоді не було. А я БУВ. То кому ж більше віри?
В часи "пізнього Брєжнєва" пили... Але не масово... Бо люди мали постійну роботу, працював цілий комплекс примусових заходів, які були перепонами для повального пияцтва... Твій батько - мій одноліток. Мені зараз 65-ть. Але я не "спився" і не помер... З 22-х моїх однокласників ще живі 18. Двоє загинули в ДТП. Один мав хронічне захворювання, не зв"язане з вживанням алкоголю. Один, дійсно, повісився у стані "білої гарячки"... Основна частина - "помірно п"ють" (як писали у ті часи), будучи на пенсії... Так деж тут "повальний алкоголізм"? Не треба судить, не маючи достатньо інформації...
показати весь коментар
05.11.2025 18:45 Відповісти
"З особистих спостережень можу сказати" - цитата з мого першого коментаря.
"в більшості " - теж звідти.
Тому про "повальний алкоголізм" я не писав. Ще раз, для тих хто читає вертикально. З моїх особистих спостережень.
показати весь коментар
05.11.2025 19:05 Відповісти
Ще раз кажу: для того, щоб робить висновки, треба мать можливість СПІВСТАВИТЬ. Співставить може та людина, яка бачила своїми очима ОБИДВА періоди. Я бачив ОБИДВА... А ти? І звідки саме ти "спостерігав"? З батькових яєць (вибач за грубе уточнення), чи ЗВІДКИ?
показати весь коментар
05.11.2025 19:15 Відповісти
За особистими спостереженнями, та розповідями як колись було. За негативним досвідом з дитинства, коли бухали практично всі, і мало не щодня.
Подивіться ось це відео, або хоча б коментарі почитайте.
https://www.youtube.com/watch?v=PSuH4Kpb8hw&list=PL1xcuY5A4VZOcRgK0xsR8FLvHVHmXiTal&index=5
показати весь коментар
05.11.2025 22:29 Відповісти
"Спостерігателю""! Якщо ти виріс у якомусь депресивному "Усть-Задрочинську" - то це твої особисті проблеми... Не треба перекладать на ВСЕ суспільство свої особисті ""спостереження"...
показати весь коментар
06.11.2025 00:41 Відповісти
Нормальне село на заході України. А совок дно, сірість, депресняк і, місце де люди бухали.
показати весь коментар
06.11.2025 00:50 Відповісти
"Нормальне"? Ти ТАКЕ село "нормальним" називаєш? Я виріс у Середньому Подніпров"ї, в СПРАВДІ НОРМАЛЬНОМУ СЕЛІ... А ти - у "західноукраїнському Усть-Задрочинську"...
Не пиши мені більше, з цієї теми - не бачу потреби в продовженні діалогу... В Західній Україні, в ті часи (та й зараз), було сутужно з роботою... Але нормальні чоловіки не пиячили, а їздили на сезонні заробітки, будівельниками. А жінки - в Крим, на сезонні роботи (виноградники, персики, овочеві плантації), та в ту ж Кацапію (Орловщина, Вороніжчина) - на обробіток бурякових плантацій... І жили добре, будинки мали, господарство... А якщо твоїм землякам подобалося жить у "депресняку" - то це твої та їх ОСОБИСТІ проблеми... Не задрочуй мене більше, своїми "особистими спостереженнями"...
показати весь коментар
06.11.2025 01:03 Відповісти
Які заробітки? На заводах працювали. Бабуся 40 років по заводах. Масово їздити почали коли вже ґрати з кордонів зняли. Друга поштаркою працювала до пенсії. Потім усі накопичення (25к і 15к) успішно присвоїли.
Не пиячили. Бухали всі як коні. Не треба прикрашувати, ніби в совку щось нормальне було.
показати весь коментар
06.11.2025 08:01 Відповісти
Я тобі написав, що не бажаю продовження обговорення даної теми, з тобою? Написав... То чого ж ти продовжуєш до мене "без мила в сраку, лізти"?!!! Якщо ти жив у якійсь "альтернативній Західній Україні" - це ТВОЇ ВЛАСНІ ПРОБЛЕМИ... "Іди лісом...".
показати весь коментар
06.11.2025 08:10 Відповісти
Кому потрібні пусті слова?Важливі тільки справи. Тому треба було не 3,14здіти, а різати **********, тем більш шо він для ХЕРоя сво навіть не людина другого сорту а підстілка росиян, холоп, свійська безропотна тваринка.
показати весь коментар
05.11.2025 15:00 Відповісти
 
 