У Мінську "герой СВО" погрожував відрізати голову відвідувачу кафе, заявивши, що робив це в Україні
Мінську ледве не сталося вбивство посеред білого дня. У кафе на проспекті Рокоссовського нетверезий чоловік почав кричати, що "відрізав людям голови" під час війни в Україні, і намагався напасти на одного з відвідувачів.
Затримання чоловіка відбулося в мінському кафе
Свідки повідомили, що чоловік погрожував ножем, розмахував ним біля обличчя іншого клієнта і вимагав "вийти поговорити". При собі нападник мав також предмет, схожий на пістолет, повідомляє Цензор.НЕТ.
Потерпілий зумів умовити агресора викинути ніж і скористався моментом, щоб утекти та викликати міліцію.
Правоохоронці оперативно затримали 29-річного чоловіка. За даними білоруських ЗМІ, він раніше не мав судимостей. Тепер йому інкримінують "особливо злісне хуліганство".
Чи дійсно затриманий воював в Україні — офіційно не підтверджено, але й не спростовано.
Бреше. Справжній ваєватєль мовчки повідрізав всім макітри, перестреляв би ментів. А байки про «дідьі ваєвалі і я ваєваль» залишив би для суда.
В кінці нульових, на початку десятих, 90% знайомих бухали (я теж), в другій половині десятих вже набагато менше (в основному через одруження).
А от мій батько і його однолітки (60-ті), в більшості так і не кинули пити. Батько помер, сусід помер, інші такого ж віку досі бухають. Тому такі висновки.
З такими, краще всього, говорить треба "чітко", і "по пунктах"...
1. Раз ти народився "в кінці 80-х" - значить, ти теж "алкоголік"? Якщо так - то чого ти себе від "алкогольного покоління" відділяєш?
2. Де написано, що дебошир - РОСІЯНИН, чи "громадянин РФ"? В "СВО" воюють і білоруси...
3. Для того, щоб робить висновки стосовно того, що народжені в 60-ті, 70-ті, і далі, пили більше, ніж народжені пізніше, треба порівнять. Для порівняння треба було народиться у 60-ті... А тебе тоді не було. А я БУВ. То кому ж більше віри?
В часи "пізнього Брєжнєва" пили... Але не масово... Бо люди мали постійну роботу, працював цілий комплекс примусових заходів, які були перепонами для повального пияцтва... Твій батько - мій одноліток. Мені зараз 65-ть. Але я не "спився" і не помер... З 22-х моїх однокласників ще живі 18. Двоє загинули в ДТП. Один мав хронічне захворювання, не зв"язане з вживанням алкоголю. Один, дійсно, повісився у стані "білої гарячки"... Основна частина - "помірно п"ють" (як писали у ті часи), будучи на пенсії... Так деж тут "повальний алкоголізм"? Не треба судить, не маючи достатньо інформації...
"в більшості " - теж звідти.
Тому про "повальний алкоголізм" я не писав. Ще раз, для тих хто читає вертикально. З моїх особистих спостережень.
Подивіться ось це відео, або хоча б коментарі почитайте.
https://www.youtube.com/watch?v=PSuH4Kpb8hw&list=PL1xcuY5A4VZOcRgK0xsR8FLvHVHmXiTal&index=5
Не пиши мені більше, з цієї теми - не бачу потреби в продовженні діалогу... В Західній Україні, в ті часи (та й зараз), було сутужно з роботою... Але нормальні чоловіки не пиячили, а їздили на сезонні заробітки, будівельниками. А жінки - в Крим, на сезонні роботи (виноградники, персики, овочеві плантації), та в ту ж Кацапію (Орловщина, Вороніжчина) - на обробіток бурякових плантацій... І жили добре, будинки мали, господарство... А якщо твоїм землякам подобалося жить у "депресняку" - то це твої та їх ОСОБИСТІ проблеми... Не задрочуй мене більше, своїми "особистими спостереженнями"...
Не пиячили. Бухали всі як коні. Не треба прикрашувати, ніби в совку щось нормальне було.