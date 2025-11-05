У Мінську "герой СВО" погрожував відрізати голову відвідувачу кафе, заявивши, що робив це в Україні

Мінську ледве не сталося вбивство посеред білого дня. У кафе на проспекті Рокоссовського нетверезий чоловік почав кричати, що "відрізав людям голови" під час війни в Україні, і намагався напасти на одного з відвідувачів.

Свідки повідомили, що чоловік погрожував ножем, розмахував ним біля обличчя іншого клієнта і вимагав "вийти поговорити". При собі нападник мав також предмет, схожий на пістолет, повідомляє Цензор.НЕТ.

Потерпілий зумів умовити агресора викинути ніж і скористався моментом, щоб утекти та викликати міліцію.

Правоохоронці оперативно затримали 29-річного чоловіка. За даними білоруських ЗМІ, він раніше не мав судимостей. Тепер йому інкримінують "особливо злісне хуліганство".

Чи дійсно затриманий воював в Україні — офіційно не підтверджено, але й не спростовано.

