В Минске "герой СВО" угрожал отрезать голову посетителю кафе, заявив, что делал это в Украине

В Минске бывший российский военный угрожал людям

В Минске едва не произошло убийство средь бела дня. В кафе на проспекте Рокоссовского нетрезвый мужчина начал кричать, что "отрезал людям головы" во время войны в Украине, и пытался напасть на одного из посетителей.

Задержание мужчины произошло в минком кафе 

Свидетели сообщили, что мужчина угрожал ножом, размахивал им у лица другого клиента и требовал "выйти поговорить". При себе нападавший имел также предмет, похожий на пистолет, сообщает Цензор.НЕТ.

Потерпевший сумел уговорить агрессора выбросить нож и воспользовался моментом, чтобы убежать и вызвать милицию.

Правоохранители оперативно задержали 29-летнего мужчину. По данным белорусских СМИ, он ранее не имел судимостей. Теперь ему инкриминируют "особо злостное хулиганство".

Действительно ли задержанный воевал в Украине - официально не подтверждено, но и не опровергнуто.

.........рузюке це не люди. Це навіть не тварини. Це всього лише інструмент в руках чергового царя для геноцидів
05.11.2025 14:49 Ответить
Мінськ має бути знищений. Вони радіють що в них немає війни і хочуть на українському горбу в'їхати до ЄС. Білоруси - народ ссикун.
05.11.2025 14:50 Ответить
Можливо... Знайомий розказував, що колись бачив одного такого, "відрізателя вух", який хвастався, у схожому випадку, як він служив у "дикій дивізії" Аушева, та "ух резаль духам". Та, на його біду, поряд сиділи колишні "афганці". "Взяли його в оборот" - так буквально, обісрався...
05.11.2025 15:12 Ответить
