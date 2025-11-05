В Минске "герой СВО" угрожал отрезать голову посетителю кафе, заявив, что делал это в Украине

В Минске едва не произошло убийство средь бела дня. В кафе на проспекте Рокоссовского нетрезвый мужчина начал кричать, что "отрезал людям головы" во время войны в Украине, и пытался напасть на одного из посетителей.

Задержание мужчины произошло в минком кафе

Свидетели сообщили, что мужчина угрожал ножом, размахивал им у лица другого клиента и требовал "выйти поговорить". При себе нападавший имел также предмет, похожий на пистолет, сообщает Цензор.НЕТ.

Потерпевший сумел уговорить агрессора выбросить нож и воспользовался моментом, чтобы убежать и вызвать милицию.

Правоохранители оперативно задержали 29-летнего мужчину. По данным белорусских СМИ, он ранее не имел судимостей. Теперь ему инкриминируют "особо злостное хулиганство".

Действительно ли задержанный воевал в Украине - официально не подтверждено, но и не опровергнуто.

