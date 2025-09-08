Чернокожий россиянин переживает о своем раненом родственнике: "Он не может попасть в госпиталь? У него гниет нога! Путин должен об этом немедленно узнать!" ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой африканец с российским паспортом жалуется на то, что его раненый в Украине родственник не получает должной медицинской помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин рассказал, что его родственник нуждается в операции в ближайшие дни, а иначе ногу придется ампутировать.
"Жалостливый стендап российского патриота, который со своими детьми приехал под госпиталь и устроил там истерику. Он сообщил, что родной брат его жены был мобилизован. В конце августа он получил ранение в районе Бахмута. Надлежащую медицинскую помощь в госпитале Москвы ему оказать отказались. По словам медиков, у военнослужащего есть только два дня, чтобы спасти ногу от ампутации. Время пошло", - отмечает в комментарии автор публикации.
з територіі України , щоби їх духу тут не було !!
А той йому:
- Ну... буває. Накладочка вийшла. Що ж тепер робити? Ну, з'їжте і ви нашого.
ампутуйте разом з головою...
- Дарагой Мгамга! Бальница два , а ноги гнийёт многа! Панимаешь ты? Бальница не ризинавый !
Бідно, але чисто вдягнений одногогий негр купував в супермаркеті пів банана. Вся "пятьорочка" ридала (С)
А з гнилою головою що робитимеш?
Проверьте все его конечности и те, что черные - удаляйте к чертовой матери не дожидаясь перитонита!
А ноги ему и одной хватит- на хвост будет опираться.
Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
Можно срать через штанину,
Не снимая сапога.
Хорошо тому живётся,
у кого одна ноздря:
и соплей не много льётся,
и не тратит воздух зря.
Хорошо тому живётся,
у кого одно яйцо:
о второе не побьётся,
если сядешь на крыльцо.
.........
І не те погане що йому відріжуть ногу, маю надію, по саму шию
Херово що ви в Україну полізли.
І херово що досі не зрозуміли що там своїх обнуляють а за вас там навіть похоронки не надішлють.