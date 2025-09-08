Чернокожий россиянин переживает о своем раненом родственнике: "Он не может попасть в госпиталь? У него гниет нога! Путин должен об этом немедленно узнать!" ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой африканец с российским паспортом жалуется на то, что его раненый в Украине родственник не получает должной медицинской помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин рассказал, что его родственник нуждается в операции в ближайшие дни, а иначе ногу придется ампутировать.

"Жалостливый стендап российского патриота, который со своими детьми приехал под госпиталь и устроил там истерику. Он сообщил, что родной брат его жены был мобилизован. В конце августа он получил ранение в районе Бахмута. Надлежащую медицинскую помощь в госпитале Москвы ему оказать отказались. По словам медиков, у военнослужащего есть только два дня, чтобы спасти ногу от ампутации. Время пошло", - отмечает в комментарии автор публикации.

