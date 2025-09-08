РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Видео Африканские наемники в РФ
5 126 45

Чернокожий россиянин переживает о своем раненом родственнике: "Он не может попасть в госпиталь? У него гниет нога! Путин должен об этом немедленно узнать!" ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой африканец с российским паспортом жалуется на то, что его раненый в Украине родственник не получает должной медицинской помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин рассказал, что его родственник нуждается в операции в ближайшие дни, а иначе ногу придется ампутировать.

"Жалостливый стендап российского патриота, который со своими детьми приехал под госпиталь и устроил там истерику. Он сообщил, что родной брат его жены был мобилизован. В конце августа он получил ранение в районе Бахмута. Надлежащую медицинскую помощь в госпитале Москвы ему оказать отказались. По словам медиков, у военнослужащего есть только два дня, чтобы спасти ногу от ампутации. Время пошло", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин не пускает своего "трехсотого" в укрытие, бьет его, отталкивает и угрожает автоматом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20461) Африка (288) медицина (2541) русский мир (644)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Яка сумна новина)))
ампутуйте разом з головою...
показать весь комментарий
08.09.2025 15:58 Ответить
+22
Ну так нога хоч гниє, але вона є. Бо на батьківщині цього стендапера ногу би вже з'їли
показать весь комментарий
08.09.2025 15:56 Ответить
+22
Душераздірающєє зрєліщє. Дайте ему сєледкі!
показать весь комментарий
08.09.2025 15:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так нога хоч гниє, але вона є. Бо на батьківщині цього стендапера ногу би вже з'їли
показать весь комментарий
08.09.2025 15:56 Ответить
Не гниє, а ферментується.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:05 Ответить
Таких тварюк , як цей африканець , потрібно відстрілювати
з територіі України , щоби їх духу тут не було !!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:00 Ответить
З'їли у Зімбабве російського посла. Прилетів Мугабе в рашку договір про вічну дружбу підписувати, розцілувався з лавровим, а той йому типу ноту протесту: - та що ж ви, засранці, робите, нашого посла з'їли?
А той йому:
- Ну... буває. Накладочка вийшла. Що ж тепер робити? Ну, з'їжте і ви нашого.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:35 Ответить
Яка сумна новина)))
ампутуйте разом з головою...
показать весь комментарий
08.09.2025 15:58 Ответить
Душераздірающєє зрєліщє. Дайте ему сєледкі!
показать весь комментарий
08.09.2025 15:59 Ответить
і молоко
показать весь комментарий
08.09.2025 16:04 Ответить
Перший раз бачу росіянина, який не матюкається взагалі
показать весь комментарий
08.09.2025 16:18 Ответить
Леща, хорошего леща, шоб ноги за уши закинулись!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:45 Ответить
этого нигера на бутылку, за дискредитацию рф
показать весь комментарий
08.09.2025 16:02 Ответить
Бібізяна попала в стадо свиней-от і результат.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:03 Ответить
Ми - С'єра-Лєонскіє, с намі Бох
показать весь комментарий
08.09.2025 16:03 Ответить
Гамадрил, твій сородич згниє живцев, а ***** насертти на вас смердючих патрисів лумумбів. Вам же ж сказано - в Українї бананів нема вони у нас не ростут.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:03 Ответить
а їм Зеля допомогу пшеницею переправляє в Африку
показать весь комментарий
08.09.2025 16:03 Ответить
Вождь племені старий мозамбік обовязково допоміг би твоему чорношкірому друзяці, але не пукін.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:04 Ответить
Хер він вгадав!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:05 Ответить
Цей афрокацап, мабуть йде в атаку з воплем "За Пушкіна! Нізабудім, ніпастім!"
показать весь комментарий
08.09.2025 16:07 Ответить
Може це його прапрапраправнук. По материнській лінії.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:20 Ответить
Письков уже доложил царю и тот дал ответ:
- Дарагой Мгамга! Бальница два , а ноги гнийёт многа! Панимаешь ты? Бальница не ризинавый !
показать весь комментарий
08.09.2025 16:09 Ответить
у сусідній темі ці заробітчани Африки вбили 19-річну дівчину
показать весь комментарий
08.09.2025 16:10 Ответить
Їбуча абізяна
показать весь комментарий
08.09.2025 16:13 Ответить
Ця чорнота мае подохнути в Україні
показать весь комментарий
08.09.2025 16:13 Ответить
Ансамбль ? харашо буде на одній нозі танцювати, гамадріла шматок
показать весь комментарий
08.09.2025 16:16 Ответить
Сльози мєшают мнє гаваріть! (С)
Бідно, але чисто вдягнений одногогий негр купував в супермаркеті пів банана. Вся "пятьорочка" ридала (С)
показать весь комментарий
08.09.2025 16:19 Ответить
Хто хоч ногою до нас ступив, той без ноги і залишиться, учись лумумба, так завіщав ваш пу.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:21 Ответить
Від дурної голови, нема ноги у негра.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:27 Ответить
"Гниє нога"...)))
А з гнилою головою що робитимеш?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:28 Ответить
нареші на росії буде свій одноногий негр. Це досягнення.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:34 Ответить
Очень сильно ждем, когда будет еще только два дня, чтобы спасти брата сестры, хрен с той ногой!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:35 Ответить
"нажаль" вас флєра Пригожин скопитився,той би приготував би ногу того ні гера х у ,й лу
показать весь комментарий
08.09.2025 16:41 Ответить
Если нога черная - это гангрена!
Проверьте все его конечности и те, что черные - удаляйте к чертовой матери не дожидаясь перитонита!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:43 Ответить
"Чувак ваивает за родину..." Родина у него на пальме, с которой он недавно слез.
А ноги ему и одной хватит- на хвост будет опираться.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:59 Ответить
..дбл блд подкацапский-тупорылый.. странно, что тебя еще не призвали на защиту Гадины?..
показать весь комментарий
08.09.2025 17:10 Ответить
ну все ж таки є гарні новини!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:16 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 17:24 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 17:50 Ответить
Мене аж вразило те шо він каже: "Мой брат пАлучіл мЄдаль, за то шо вАЄвал за родіну"
показать весь комментарий
08.09.2025 17:28 Ответить
если гангрена в голове, то ногу уже не спасёшь!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:49 Ответить
Вибачаюся що кацапським нарЬечийем...нігеру так зрозуміліше..

Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
Можно срать через штанину,
Не снимая сапога.

Хорошо тому живётся,
у кого одна ноздря:
и соплей не много льётся,
и не тратит воздух зря.

Хорошо тому живётся,
у кого одно яйцо:
о второе не побьётся,
если сядешь на крыльцо.

.........
показать весь комментарий
08.09.2025 18:02 Ответить
Так погане не те що ти і твій брат приїхав у рашку.
І не те погане що йому відріжуть ногу, маю надію, по саму шию
Херово що ви в Україну полізли.
І херово що досі не зрозуміли що там своїх обнуляють а за вас там навіть похоронки не надішлють.
показать весь комментарий
08.09.2025 18:47 Ответить
Його варто притягнути за дискредитацію ЗС РФ. Де дивиться ФСБ?
показать весь комментарий
08.09.2025 19:27 Ответить
Коренной рязанский хлопчик, макумба зовут.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:29 Ответить
Йому б фільми з чорною братвою озвучувати таким голосом )
показать весь комментарий
08.09.2025 19:46 Ответить
 
 