Чорношкірий росіянин бідкається про свого пораненого родича: "Он не может попасть в госпиталь? У него гниёт нога! Путин должен об этом немедленно узнать!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому африканець із російським паспортом скаржиться на те, що його поранений в Україні родич не отримує належної медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповів, що його родич потребує операції у найближчі дні, а інакше ногу доведеться ампутувати.

"Жалісливий стендап російського патріота, який зі своїми дітьми приїхав під шпиталь і влаштував там істерику. Він повідомив, що рідний брат його дружини був мобілізований. Наприкінці серпня він отримав поранення в районі Бахмута. Належну медичну допомогу у шпиталі Москви йому надати відмовилися. За словами медиків, у військовослужбовця є лише два дні, щоб врятувати ногу від ампутації. Час пішов", - зазначає у коментарі автор публікації.

