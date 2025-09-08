УКР
Чорношкірий росіянин бідкається про свого пораненого родича: "Он не может попасть в госпиталь? У него гниёт нога! Путин должен об этом немедленно узнать!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому африканець із російським паспортом скаржиться на те, що його поранений в Україні родич не отримує належної медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповів, що його родич потребує операції у найближчі дні, а інакше ногу доведеться ампутувати.

"Жалісливий стендап російського патріота, який зі своїми дітьми приїхав під шпиталь і влаштував там істерику. Він повідомив, що рідний брат його дружини був мобілізований. Наприкінці серпня він отримав поранення в районі Бахмута. Належну медичну допомогу у шпиталі Москви йому надати відмовилися. За словами медиків, у військовослужбовця є лише два дні, щоб врятувати ногу від ампутації. Час пішов", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин не пускає свого "трьохсотого" у сховок, б’є його, відштовхує і погрожує автоматом. ВIДЕО

армія рф (18613) Африка (320) медицина (2162) русский мир (482)
+25
Яка сумна новина)))
ампутуйте разом з головою...
08.09.2025 15:58 Відповісти
08.09.2025 15:58 Відповісти
+20
Ну так нога хоч гниє, але вона є. Бо на батьківщині цього стендапера ногу би вже з'їли
08.09.2025 15:56 Відповісти
08.09.2025 15:56 Відповісти
+18
Душераздірающєє зрєліщє. Дайте ему сєледкі!
08.09.2025 15:59 Відповісти
08.09.2025 15:59 Відповісти
Ну так нога хоч гниє, але вона є. Бо на батьківщині цього стендапера ногу би вже з'їли
08.09.2025 15:56 Відповісти
08.09.2025 15:56 Відповісти
Не гниє, а ферментується.
08.09.2025 16:05 Відповісти
08.09.2025 16:05 Відповісти
Таких тварюк , як цей африканець , потрібно відстрілювати
з територіі України , щоби їх духу тут не було !!
08.09.2025 17:00 Відповісти
08.09.2025 17:00 Відповісти
Яка сумна новина)))
ампутуйте разом з головою...
08.09.2025 15:58 Відповісти
08.09.2025 15:58 Відповісти
Душераздірающєє зрєліщє. Дайте ему сєледкі!
08.09.2025 15:59 Відповісти
08.09.2025 15:59 Відповісти
і молоко
08.09.2025 16:04 Відповісти
08.09.2025 16:04 Відповісти
Перший раз бачу росіянина, який не матюкається взагалі
08.09.2025 16:18 Відповісти
08.09.2025 16:18 Відповісти
Леща, хорошего леща, шоб ноги за уши закинулись!
08.09.2025 16:45 Відповісти
08.09.2025 16:45 Відповісти
этого нигера на бутылку, за дискредитацию рф
08.09.2025 16:02 Відповісти
08.09.2025 16:02 Відповісти
Бібізяна попала в стадо свиней-от і результат.
08.09.2025 16:03 Відповісти
08.09.2025 16:03 Відповісти
Ми - С'єра-Лєонскіє, с намі Бох
08.09.2025 16:03 Відповісти
08.09.2025 16:03 Відповісти
Гамадрил, твій сородич згниє живцев, а ***** насертти на вас смердючих патрисів лумумбів. Вам же ж сказано - в Українї бананів нема вони у нас не ростут.
08.09.2025 16:03 Відповісти
08.09.2025 16:03 Відповісти
а їм Зеля допомогу пшеницею переправляє в Африку
08.09.2025 16:03 Відповісти
08.09.2025 16:03 Відповісти
Вождь племені старий мозамбік обовязково допоміг би твоему чорношкірому друзяці, але не пукін.
08.09.2025 16:04 Відповісти
08.09.2025 16:04 Відповісти
Хер він вгадав!
08.09.2025 16:05 Відповісти
08.09.2025 16:05 Відповісти
Цей афрокацап, мабуть йде в атаку з воплем "За Пушкіна! Нізабудім, ніпастім!"
08.09.2025 16:07 Відповісти
08.09.2025 16:07 Відповісти
Може це його прапрапраправнук. По материнській лінії.
08.09.2025 16:20 Відповісти
08.09.2025 16:20 Відповісти
Письков уже доложил царю и тот дал ответ:
- Дарагой Мгамга! Бальница два , а ноги гнийёт многа! Панимаешь ты? Бальница не ризинавый !
08.09.2025 16:09 Відповісти
08.09.2025 16:09 Відповісти
у сусідній темі ці заробітчани Африки вбили 19-річну дівчину
08.09.2025 16:10 Відповісти
08.09.2025 16:10 Відповісти
Їбуча абізяна
08.09.2025 16:13 Відповісти
08.09.2025 16:13 Відповісти
Ця чорнота мае подохнути в Україні
08.09.2025 16:13 Відповісти
08.09.2025 16:13 Відповісти
Ансамбль ? харашо буде на одній нозі танцювати, гамадріла шматок
08.09.2025 16:16 Відповісти
08.09.2025 16:16 Відповісти
Сльози мєшают мнє гаваріть! (С)
Бідно, але чисто вдягнений одногогий негр купував в супермаркеті пів банана. Вся "пятьорочка" ридала (С)
08.09.2025 16:19 Відповісти
08.09.2025 16:19 Відповісти
Хто хоч ногою до нас ступив, той без ноги і залишиться, учись лумумба, так завіщав ваш пу.
08.09.2025 16:21 Відповісти
08.09.2025 16:21 Відповісти
Від дурної голови, нема ноги у негра.
08.09.2025 16:27 Відповісти
08.09.2025 16:27 Відповісти
"Гниє нога"...)))
А з гнилою головою що робитимеш?
08.09.2025 16:28 Відповісти
08.09.2025 16:28 Відповісти
нареші на росії буде свій одноногий негр. Це досягнення.
08.09.2025 16:34 Відповісти
08.09.2025 16:34 Відповісти
Очень сильно ждем, когда будет еще только два дня, чтобы спасти брата сестры, хрен с той ногой!
08.09.2025 16:35 Відповісти
08.09.2025 16:35 Відповісти
"нажаль" вас флєра Пригожин скопитився,той би приготував би ногу того ні гера х у ,й лу
08.09.2025 16:41 Відповісти
08.09.2025 16:41 Відповісти
Если нога черная - это гангрена!
Проверьте все его конечности и те, что черные - удаляйте к чертовой матери не дожидаясь перитонита!
08.09.2025 16:43 Відповісти
08.09.2025 16:43 Відповісти
"Чувак ваивает за родину..." Родина у него на пальме, с которой он недавно слез.
А ноги ему и одной хватит- на хвост будет опираться.
08.09.2025 16:59 Відповісти
08.09.2025 16:59 Відповісти
..дбл блд подкацапский-тупорылый.. странно, что тебя еще не призвали на защиту Гадины?..
08.09.2025 17:10 Відповісти
08.09.2025 17:10 Відповісти
ну все ж таки є гарні новини!
08.09.2025 17:16 Відповісти
08.09.2025 17:16 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 17:24 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 17:50 Відповісти
Мене аж вразило те шо він каже: "Мой брат пАлучіл мЄдаль, за то шо вАЄвал за родіну"
08.09.2025 17:28 Відповісти
08.09.2025 17:28 Відповісти
если гангрена в голове, то ногу уже не спасёшь!
08.09.2025 17:49 Відповісти
08.09.2025 17:49 Відповісти
 
 