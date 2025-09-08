Чорношкірий росіянин бідкається про свого пораненого родича: "Он не может попасть в госпиталь? У него гниёт нога! Путин должен об этом немедленно узнать!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому африканець із російським паспортом скаржиться на те, що його поранений в Україні родич не отримує належної медичної допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповів, що його родич потребує операції у найближчі дні, а інакше ногу доведеться ампутувати.
"Жалісливий стендап російського патріота, який зі своїми дітьми приїхав під шпиталь і влаштував там істерику. Він повідомив, що рідний брат його дружини був мобілізований. Наприкінці серпня він отримав поранення в районі Бахмута. Належну медичну допомогу у шпиталі Москви йому надати відмовилися. За словами медиків, у військовослужбовця є лише два дні, щоб врятувати ногу від ампутації. Час пішов", - зазначає у коментарі автор публікації.
з територіі України , щоби їх духу тут не було !!
ампутуйте разом з головою...
- Дарагой Мгамга! Бальница два , а ноги гнийёт многа! Панимаешь ты? Бальница не ризинавый !
Бідно, але чисто вдягнений одногогий негр купував в супермаркеті пів банана. Вся "пятьорочка" ридала (С)
А з гнилою головою що робитимеш?
Проверьте все его конечности и те, что черные - удаляйте к чертовой матери не дожидаясь перитонита!
А ноги ему и одной хватит- на хвост будет опираться.