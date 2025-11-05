Зеленський провів розмову з новою прем’єркою Японії Такаїчі: Говорили про спільне виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єркою Японії Санае Такаїчі, яка нещодавно розпочала роботу на посаді.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розмови

"Ми обговорили, як можемо обʼєднати наші зусилля, щоб для обох наших народів, для наших регіонів було більше безпеки та розвитку. Вдячні Японії за незмінну допомогу і принциповість протягом усього часу від початку російського вторгнення.

Ми однаково розуміємо, які небезпеки несе російська війна для всіх у світі, і готові працювати разом, щоб розвивати найбільш сильні технології для захисту життя, зважаючи на зміни й виклики, які принесла ця війна", - йдеться в повідомленні.

Експорт зброї

Зеленський розповів Такаїчі про наміри України розвивати контрольований експорт зброї та будувати міцні партнерства для спільного виробництва сучасної зброї.

"Також поінформував про нашу потребу в зміцненні ППО для захисту життя в містах і нашої енергетичної інфраструктури, яка є найпершою мішенню для Росії.

Дуже цінуємо готовність Японії і пані Премʼєр-міністерки допомогти нам в енергетичній сфері відповідним обладнанням. Це допоможе нашим містам і громадам цієї зими. Звісно, ми зацікавлені і в збільшенні співпраці з Японією для відбудови та відновлення", - додав президент.

Сторони обговорювали й дипломатичні ситуацію, а також можливості ефективного тиску на Росію для примусу до реальної дипломатії та закінчення війни.

Зеленський запросив Такаїчі відвідати Україну.

Автор: 

Зеленський Володимир (27788) Японія (1250) Такаїчі Санае (2)
А про спільне повернення Владівастока, Куріл, Сахаліну і пів Камчатки забув запитати?
05.11.2025 14:55 Відповісти
Спільне виробництво, японці роблять зброю, ми паркуємо машини
05.11.2025 15:05 Відповісти
Мьі паркуємо долларьі, євро, єньі і юані.
05.11.2025 15:12 Відповісти
як сказав на президент, приймаємо з усіх сторін
05.11.2025 15:36 Відповісти
Уже з датчанами є - кажуть щоб дали звіт куди гроші діли
05.11.2025 15:14 Відповісти
Данія і Німеччина вже мабуть попередили японців про "зелено - рашистське" наіпалово ...???
05.11.2025 16:08 Відповісти
 
 