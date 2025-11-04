УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5544 відвідувача онлайн
Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
920 4

Зеленський заслухав доповідь командувача СБС на командному пункті 414-ї бригади "Птахи Мадяра". ФОТО

На основному командному пункті 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", яка відповідає за ділянку фронту поблизу Покровська, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав СБС

Командувач доповів главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС. Вони сьогодні становлять 2 % від загальної чисельності Збройних Сил України та відповідають за 35 % знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей.

Зеленський відвідав СБС

Роберт Бровді поінформував Зеленського про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.

Зеленський та СБС

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мадяр оголосив набір до складу Сил безпілотних систем: відкрито 15 тис. нових вакансій. ВIДЕО


Зеленський та СБС

Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага – власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем.

Зеленський відвідав СБС

Також читайте: Командир не має замовчувати втрату позицій на фронті. Зберіг особовий склад – молодець, - Зеленський

Пізніше президент зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення, ідеться у повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (26065) Бровді Роберт Мадяр (64) Сили безпілотних систем (286) 414 Птахи Мадяра (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А з портретом ЗЄ Мадяр не міг поспілкуватися?
І часу б не згаяв марно, і результат був би той же.

Хоча ні. Фотосесія ж, постановка світла, грим...
показати весь коментар
04.11.2025 23:57 Відповісти
Чего-то вспомнился розовый мундир император Наполеона. Вот что нам не хватает для полной победы
показати весь коментар
05.11.2025 00:00 Відповісти
В українській армії цінові розрахунки в доларах - все що треба бачити.
показати весь коментар
05.11.2025 00:03 Відповісти
На сирка стрілки перевів, ГУР на акт потужності розвів і про то гундосик записав. Але щось не те. Ну, погано, та й годі.
О! Підключу Мадяра до своєї передвиборчої компанії!
показати весь коментар
05.11.2025 00:35 Відповісти
 
 