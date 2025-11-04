Зеленський заслухав доповідь командувача СБС на командному пункті 414-ї бригади "Птахи Мадяра". ФОТО
На основному командному пункті 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", яка відповідає за ділянку фронту поблизу Покровська, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Командувач доповів главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС. Вони сьогодні становлять 2 % від загальної чисельності Збройних Сил України та відповідають за 35 % знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей.
Роберт Бровді поінформував Зеленського про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.
Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага – власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем.
Пізніше президент зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення, ідеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І часу б не згаяв марно, і результат був би той же.
Хоча ні. Фотосесія ж, постановка світла, грим...
О! Підключу Мадяра до своєї передвиборчої компанії!