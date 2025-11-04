Зеленський заслухав доповідь командувача СБС на командному пункті 414-ї бригади "Птахи Мадяра". ФОТО

На основному командному пункті 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", яка відповідає за ділянку фронту поблизу Покровська, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів.

Командувач доповів главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС. Вони сьогодні становлять 2 % від загальної чисельності Збройних Сил України та відповідають за 35 % знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей.

Роберт Бровді поінформував Зеленського про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.

Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага – власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем.

Пізніше президент зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення, ідеться у повідомленні.

