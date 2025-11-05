РУС
Зеленский заслушал доклад командующего СБС на командном пункте 414-й бригады "Птахи Мадяра". ФОТО

На основном командном пункте 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", которая отвечает за участок фронта вблизи Покровска, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и пообщался с командирами подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил СБС

Командующий доложил главе государства о структуре, задачах, результатах и стратегии развития СБС. Они сегодня составляют 2% от общей численности Вооруженных сил Украины и отвечают за 35% уничтожений и поражений личного состава и других вражеских целей.

Зеленский посетил СБС

Роберт Бровди проинформировал Зеленского об увеличении численности личного состава, подготовке новых экипажей и повышении мотивации к службе.

Зеленский и СБС

Зеленский и СБС

Во время общения с командирами подразделений беспилотных систем речь шла также о СОЧ и о том, как возвращать военных к службе. Отдельное внимание – собственному производству дронов и предложениям по дальнейшему развитию Сил беспилотных систем.

Зеленский посетил СБС

Позже президент встретится с командующим СБС, чтобы обсудить конкретные решения, говорится в сообщении.

А з портретом ЗЄ Мадяр не міг поспілкуватися?
І часу б не згаяв марно, і результат був би той же.

Хоча ні. Фотосесія ж, постановка світла, грим...
показать весь комментарий
04.11.2025 23:57 Ответить
Чего-то вспомнился розовый мундир император Наполеона. Вот что нам не хватает для полной победы
показать весь комментарий
05.11.2025 00:00 Ответить
В українській армії цінові розрахунки в доларах - все що треба бачити.
показать весь комментарий
05.11.2025 00:03 Ответить
 
 