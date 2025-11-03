Командир не должен замалчивать потерю позиций на фронте. Сохранил личный состав – молодец, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, кто должен отвечать за ложные данные в докладах для Главнокомандующего о ситуации на фронте.

Об этом он сказал на брифинге с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Ответственность за неполные доклады с фронта

Отвечая на вопрос о ложных докладах о ситуации на передовой, Зеленский подчеркнул, что главная задача украинских командиров — сохранить личный состав.

"Иногда командиры делятся неполной информацией. Кто-то где-то что-то умалчивает – на каком-то направлении потерял позицию. Не надо бояться, что ты потерял какую-то позицию, потому что это война. Надо быть умным. Сохранил личный состав – молодец. Потому что есть личный состав, ты потом решишь, как и восстановишь положение, но если личного состава нет – это другое дело", - сказал он.

Смена командиров

По его словам, в таком случае отвечает тот, кто дает информацию.

"Потому что он является руководителем на месте. Сохранить нужно личный состав — это самое главное. Если командир не докладывает, то меняют командира", — добавил президент.

