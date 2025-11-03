РУС
1 844 24

Командир не должен замалчивать потерю позиций на фронте. Сохранил личный состав – молодец, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, кто должен отвечать за ложные данные в докладах для Главнокомандующего о ситуации на фронте.

Об этом он сказал на брифинге с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Ответственность за неполные доклады с фронта

Отвечая на вопрос о ложных докладах о ситуации на передовой, Зеленский подчеркнул, что главная задача украинских командиров — сохранить личный состав.

"Иногда командиры делятся неполной информацией. Кто-то где-то что-то умалчивает – на каком-то направлении потерял позицию. Не надо бояться, что ты потерял какую-то позицию, потому что это война. Надо быть умным. Сохранил личный состав – молодец. Потому что есть личный состав, ты потом решишь, как и восстановишь положение, но если личного состава нет – это другое дело", - сказал он.

Смена командиров

По его словам, в таком случае отвечает тот, кто дает информацию.

"Потому что он является руководителем на месте. Сохранить нужно личный состав — это самое главное. Если командир не докладывает, то меняют командира", — добавил президент.

Зеленский Владимир боевые действия война в Украине
+16
Нереально штире його..
показать весь комментарий
03.11.2025 22:17 Ответить
+7
То хто просрав позиції навколо Покровська? - і вихвалявся Курськом
показать весь комментарий
03.11.2025 22:18 Ответить
+5
а хто змінить Оманського тотального кіздюка і зрадника ?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU https://www.youtube.com/watch?v=🔥ОМЕЛЬЧЕНКО: имена завербованных РФ силовиков ВАС ШОКИРУЮТ! Раскрыли целый клубок ЗАГОВОРЩИКОВ

ось на що перетворив вовка СБУ своїм Бакановим
показать весь комментарий
03.11.2025 22:17 Ответить
Останнього комбрига Сирський звільнив за те що комбриг чесно повідомив що позиції втрачені через відсутність людей і тоді комбригу будо запропоновано написати рапорт на іншу посаду,тнк таку відповідальну. Зеленський не розуміє що відбувається в армії і хто головний фальсифікатор!
показать весь комментарий
03.11.2025 22:30 Ответить
Нереально штире його..
показать весь комментарий
03.11.2025 22:17 Ответить
... пішов захищати брехню Сирського ? То які думки напршуются?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:19 Ответить
Ну чого ви так((7
Напружується мавпенятко((
ВОНО ж НЄВІНАВАТОЄ що його АБМАНІВАЮТ і в любітєльской КЛАЛБАСЕ щось підсунули((.
А він ТАК хотів бути ЛІДОРОМ((.
https://www.youtube.com/watch?v=kSiXcrwqNb0
АЛЕ!!
Дивним чином подіядо - і Не посценарію
показать весь комментарий
03.11.2025 23:44 Ответить
То хто просрав позиції навколо Покровська? - і вихвалявся Курськом
показать весь комментарий
03.11.2025 22:18 Ответить
мєлкія камандіри вралі Сирськаму - хто виживе, їх Татарівщина судитиме - навіть знайдуть не військові причини.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:21 Ответить
а хто змінить Оманського тотального кіздюка і зрадника ?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:19 Ответить
на те Боженька й дав мудрому наріту Величного Верховного, щоб він тулив їм у вуха банальщину

.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:19 Ответить
Бананщину(((
показать весь комментарий
03.11.2025 23:45 Ответить
"Треба бути розумним. Зберіг особовий склад -- молодець. Бо є особовий склад, ти потім вирішиш як і відновиш положення, але якщо особового складу немає - це інша справа"

Це актуально тільки для командирів, чи, так би мовити, й для цілої держави?) В умовах вічної війни питання актуальне як не як.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:22 Ответить
Сунь Цзы, Наполеон, Зеленский... цитаты от видных военачальников.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:28 Ответить
"Ошибаться можно, врать нельзя".... Чи як там казав россійський міністр "оборони"
показать весь комментарий
03.11.2025 22:29 Ответить
Замовчує? Дезінформує.
Що за дурацькі ігри слів? Каратись якось будуть ці дезінформатори?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:30 Ответить
Солдат - найбільш незахищена людина в українській армії.

Найменше прав - найбільше ризику. Останній у черзі на пояснення - перший у черзі на наслідки. У системі, де рішення ухвалюють нагорі, помилки оплачуються внизу.

Це не наїзд на командирів. Це твердження факту.

Найбільший ризик несе той, у кого найменше інструментів себе захистити - юридично, інформаційно, медично, фінансово. Якщо ми не перерозподілимо захист на користь солдата, система жертиме своїх без ворожих зусиль.

Для командирів прописана відповідальність за втрату техніки, але не за втрату людей. Державу турбують «СЗЧ», але замість імплементації в Збройні сили інструменту, який представляв би інтереси рядових і страхував від чергового «Жукова», ми посилюємо покарання для солдат. У людей фіксується усвідомлення, що «СЗЧ» турбує державу більше, ніж втрати серед особового складу.

Яке можливе покарання для, наприклад, майора? На моїй пам'яті, це завжди якась тилова посада. А яке для солдата чи сержанта (неважлво, чи в бригаді, чи, навіть, Генеральному штабі)? Цитата: «В піхоту нах*й».

У цій логіці відсутня логіка.

Яким би профнепридатним не був офіцер, його ніколи не уронять нижче за командира взводу. І то, якщо ШПК дозволить.

Солдат робить найбільше роботи, але роками не може отримати навіть «старшого солдата». Офіцери ж отримують чергові звання «по календарю», аби ШПК відповідало.

У піхоті солдат роками без державних нагород, тоді як командира можуть нагородити навіть під час зняття з посади - аби не «принизити честь офіцера».

Усі це бачать, і на фоні загальної втоми це створює прірву між рядовим і офіцерсьским складом. А далі, вже ніхто не розбирається, усе узагальнюється і під удар потрапляють навіть ті командири, які відверто заслуговують поваги.

Я бачив, як у 2022-му командирів нагороджували за великі втрати. Бо в уяві генерала це свідчення, що підрозділ воює. А якщо в тебе втрат мало - значить, «відсиджуєшся».

Корінь проблеми - відсутність реального механізму захисту солдата. Таким інструментом мав би бути реформований Сержантський корпус. Але зараз його повноваження прописані так, що сержант «відповідальний за все і ні за що». Тобто юридично - майже такий самий, як солдат.

Нам потрібна реформа Сержантського корпусу. Нам потрібна інституція, яка здатна стримувати абсурд. Це вже не стільки про захист окремих категорій військовослужбовців, скільки про існування системи.

Це дорого? Так. Це складно в умовах війни? Так. Але «простi рішення» - це завжди про чиїсь зламані життя. Без солдата не буде ні «нуля», ні «тилу», ні держави.

Слава Україні!

P.S. Я спробую в листопаді записати велике відео щодо реформи Сержанського корпусу. Воно буде довгим і нудним, але важливим.

Маркус
показать весь комментарий
03.11.2025 22:34 Ответить
"Я бачив, як у 2022-му командирів нагороджували за великі втрати. Бо в уяві генерала це свідчення, що підрозділ воює. А якщо в тебе втрат мало - значить, «відсиджуєшся»"

Тобто зеля говорить одне а робить інше.
Реальність така.
Чим більше втрат в підрозділі тим краще, за це нагороджують командира.
Чим меньше втрат тим гірше для начальства, генерали скажуть що не воює цей підрозділ а відсижується.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:39 Ответить
Так хтось сказав по радіо якийсь речник зсу що зсу це велика корпорація, ну от і розставили все по полицях..всі заробляють, тащать, крадуть , цуплять, заробляють на всьому...крім солдат ото і від того така кількість сзч тому що нікому не хочеться служити у дикому совку чи навіть гірше.
показать весь комментарий
03.11.2025 23:41 Ответить
У совку були штрафні батальйони. Хороша організація для тих, хто обдурив або злякався або проявив недбалість. Вони повинні спокутувати свої злочини на полі бою.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:38 Ответить
Считает враг - морально мы слабы.
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы -
В прорыв идут штрафные батальоны!
/В.С. Высоцкий/
показать весь комментарий
03.11.2025 22:43 Ответить
Ситуація й так погана. Давайте ще покладемо в штрафбатах. Штрафи в кілька сотень тисяч, і стягування 50% на користь держави, якщо немає чим сплатити, плюс всілякі заборони. У нас же ж демократія та капіталізм, по крайній мірі боремось за це.
показать весь комментарий
03.11.2025 23:15 Ответить
Натяк, що Сирок його дурить, тому винен у всьому Сирок?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:40 Ответить
Зливає Сирського?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:44 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 22:51 Ответить
Є лиш напрямок
показать весь комментарий
03.11.2025 23:30 Ответить
 
 