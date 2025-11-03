УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7116 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті
1 502 20

Командир не має замовчувати втрату позицій на фронті. Зберіг особовий склад – молодець, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів, хто має відповідати за неправдиві дані у доповідях для Головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Про це він сказав на брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідальність за неповні доповіді з фронту

Відповідаючи на питання щодо неправдивих доповідей про ситуацію на передовій, Зеленський наголосив, що головна задача українських командирів — зберегти особовий склад.

"Іноді командири діляться неповною інформацією. Хтось десь щось замовчує – на якомусь напрямку втратив позицію. Не треба боятися, що ти втратив якусь позицію, бо це війна. Треба бути розумним. Зберіг особовий склад –– молодець. Бо є особовий склад, ти потім вирішиш як і відновиш положення, але якщо особового складу немає — це інша справа", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова експортувати морські дрони та окремі артсистеми, — Зеленський

Зміна командирів

За його словами, у такому випадку відповідає той, хто дає інформацію.

"Бо він є керівником на місці. Зберегти треба особовий склад – це найголовніше. Якщо командир не доповідає, то змінюють командира", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський, у Куп’янську йде зачистка від ворога

Автор: 

Зеленський Володимир (26042) бойові дії (4848) війна в Україні (6795)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Нереально штире його..
показати весь коментар
03.11.2025 22:17 Відповісти
+5
То хто просрав позиції навколо Покровська? - і вихвалявся Курськом
показати весь коментар
03.11.2025 22:18 Відповісти
+3
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU https://www.youtube.com/watch?v=🔥ОМЕЛЬЧЕНКО: имена завербованных РФ силовиков ВАС ШОКИРУЮТ! Раскрыли целый клубок ЗАГОВОРЩИКОВ

ось на що перетворив вовка СБУ своїм Бакановим
показати весь коментар
03.11.2025 22:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU https://www.youtube.com/watch?v=🔥ОМЕЛЬЧЕНКО: имена завербованных РФ силовиков ВАС ШОКИРУЮТ! Раскрыли целый клубок ЗАГОВОРЩИКОВ

ось на що перетворив вовка СБУ своїм Бакановим
показати весь коментар
03.11.2025 22:17 Відповісти
Останнього комбрига Сирський звільнив за те що комбриг чесно повідомив що позиції втрачені через відсутність людей і тоді комбригу будо запропоновано написати рапорт на іншу посаду,тнк таку відповідальну. Зеленський не розуміє що відбувається в армії і хто головний фальсифікатор!
показати весь коментар
03.11.2025 22:30 Відповісти
Нереально штире його..
показати весь коментар
03.11.2025 22:17 Відповісти
... пішов захищати брехню Сирського ? То які думки напршуются?
показати весь коментар
03.11.2025 22:19 Відповісти
То хто просрав позиції навколо Покровська? - і вихвалявся Курськом
показати весь коментар
03.11.2025 22:18 Відповісти
мєлкія камандіри вралі Сирськаму - хто виживе, їх Татарівщина судитиме - навіть знайдуть не військові причини.
показати весь коментар
03.11.2025 22:21 Відповісти
а хто змінить Оманського тотального кіздюка і зрадника ?
показати весь коментар
03.11.2025 22:19 Відповісти
на те Боженька й дав мудрому наріту Величного Верховного, щоб він тулив їм у вуха банальщину

.
показати весь коментар
03.11.2025 22:19 Відповісти
"Треба бути розумним. Зберіг особовий склад -- молодець. Бо є особовий склад, ти потім вирішиш як і відновиш положення, але якщо особового складу немає - це інша справа"

Це актуально тільки для командирів, чи, так би мовити, й для цілої держави?) В умовах вічної війни питання актуальне як не як.
показати весь коментар
03.11.2025 22:22 Відповісти
Сунь Цзы, Наполеон, Зеленский... цитаты от видных военачальников.
показати весь коментар
03.11.2025 22:28 Відповісти
"Ошибаться можно, врать нельзя".... Чи як там казав россійський міністр "оборони"
показати весь коментар
03.11.2025 22:29 Відповісти
Замовчує? Дезінформує.
Що за дурацькі ігри слів? Каратись якось будуть ці дезінформатори?
показати весь коментар
03.11.2025 22:30 Відповісти
Солдат - найбільш незахищена людина в українській армії.

Найменше прав - найбільше ризику. Останній у черзі на пояснення - перший у черзі на наслідки. У системі, де рішення ухвалюють нагорі, помилки оплачуються внизу.

Це не наїзд на командирів. Це твердження факту.

Найбільший ризик несе той, у кого найменше інструментів себе захистити - юридично, інформаційно, медично, фінансово. Якщо ми не перерозподілимо захист на користь солдата, система жертиме своїх без ворожих зусиль.

Для командирів прописана відповідальність за втрату техніки, але не за втрату людей. Державу турбують «СЗЧ», але замість імплементації в Збройні сили інструменту, який представляв би інтереси рядових і страхував від чергового «Жукова», ми посилюємо покарання для солдат. У людей фіксується усвідомлення, що «СЗЧ» турбує державу більше, ніж втрати серед особового складу.

Яке можливе покарання для, наприклад, майора? На моїй пам'яті, це завжди якась тилова посада. А яке для солдата чи сержанта (неважлво, чи в бригаді, чи, навіть, Генеральному штабі)? Цитата: «В піхоту нах*й».

У цій логіці відсутня логіка.

Яким би профнепридатним не був офіцер, його ніколи не уронять нижче за командира взводу. І то, якщо ШПК дозволить.

Солдат робить найбільше роботи, але роками не може отримати навіть «старшого солдата». Офіцери ж отримують чергові звання «по календарю», аби ШПК відповідало.

У піхоті солдат роками без державних нагород, тоді як командира можуть нагородити навіть під час зняття з посади - аби не «принизити честь офіцера».

Усі це бачать, і на фоні загальної втоми це створює прірву між рядовим і офіцерсьским складом. А далі, вже ніхто не розбирається, усе узагальнюється і під удар потрапляють навіть ті командири, які відверто заслуговують поваги.

Я бачив, як у 2022-му командирів нагороджували за великі втрати. Бо в уяві генерала це свідчення, що підрозділ воює. А якщо в тебе втрат мало - значить, «відсиджуєшся».

Корінь проблеми - відсутність реального механізму захисту солдата. Таким інструментом мав би бути реформований Сержантський корпус. Але зараз його повноваження прописані так, що сержант «відповідальний за все і ні за що». Тобто юридично - майже такий самий, як солдат.

Нам потрібна реформа Сержантського корпусу. Нам потрібна інституція, яка здатна стримувати абсурд. Це вже не стільки про захист окремих категорій військовослужбовців, скільки про існування системи.

Це дорого? Так. Це складно в умовах війни? Так. Але «простi рішення» - це завжди про чиїсь зламані життя. Без солдата не буде ні «нуля», ні «тилу», ні держави.

Слава Україні!

P.S. Я спробую в листопаді записати велике відео щодо реформи Сержанського корпусу. Воно буде довгим і нудним, але важливим.

Маркус
показати весь коментар
03.11.2025 22:34 Відповісти
"Я бачив, як у 2022-му командирів нагороджували за великі втрати. Бо в уяві генерала це свідчення, що підрозділ воює. А якщо в тебе втрат мало - значить, «відсиджуєшся»"

Тобто зеля говорить одне а робить інше.
Реальність така.
Чим більше втрат в підрозділі тим краще, за це нагороджують командира.
Чим меньше втрат тим гірше для начальства, генерали скажуть що не воює цей підрозділ а відсижується.
показати весь коментар
03.11.2025 22:39 Відповісти
У совку були штрафні батальйони. Хороша організація для тих, хто обдурив або злякався або проявив недбалість. Вони повинні спокутувати свої злочини на полі бою.
показати весь коментар
03.11.2025 22:38 Відповісти
Считает враг - морально мы слабы.
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы -
В прорыв идут штрафные батальоны!
/В.С. Высоцкий/
показати весь коментар
03.11.2025 22:43 Відповісти
Ситуація й так погана. Давайте ще покладемо в штрафбатах. Штрафи в кілька сотень тисяч, і стягування 50% на користь держави, якщо немає чим сплатити, плюс всілякі заборони. У нас же ж демократія та капіталізм, по крайній мірі боремось за це.
показати весь коментар
03.11.2025 23:15 Відповісти
Натяк, що Сирок його дурить, тому винен у всьому Сирок?
показати весь коментар
03.11.2025 22:40 Відповісти
Зливає Сирського?
показати весь коментар
03.11.2025 22:44 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 22:51 Відповісти
 
 