Командир не має замовчувати втрату позицій на фронті. Зберіг особовий склад – молодець, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів, хто має відповідати за неправдиві дані у доповідях для Головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Про це він сказав на брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідальність за неповні доповіді з фронту

Відповідаючи на питання щодо неправдивих доповідей про ситуацію на передовій, Зеленський наголосив, що головна задача українських командирів — зберегти особовий склад.

"Іноді командири діляться неповною інформацією. Хтось десь щось замовчує – на якомусь напрямку втратив позицію. Не треба боятися, що ти втратив якусь позицію, бо це війна. Треба бути розумним. Зберіг особовий склад –– молодець. Бо є особовий склад, ти потім вирішиш як і відновиш положення, але якщо особового складу немає — це інша справа", - сказав він.

Зміна командирів

За його словами, у такому випадку відповідає той, хто дає інформацію.

"Бо він є керівником на місці. Зберегти треба особовий склад – це найголовніше. Якщо командир не доповідає, то змінюють командира", - додав президент.

