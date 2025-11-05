Зеленский провел беседу с новым премьер-министром Японии Такаичи: Говорили о совместном производстве оружия

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, которая недавно приступила к исполнению своих обязанностей.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Детали разговора

"Мы обсудили, как можем объединить наши усилия, чтобы для обоих наших народов, для наших регионов было больше безопасности и развития. Благодарны Японии за неизменную помощь и принципиальность на протяжении всего времени с начала российского вторжения.

Мы одинаково понимаем, какие опасности несет российская война для всех в мире, и готовы работать вместе, чтобы развивать самые сильные технологии для защиты жизни, учитывая изменения и вызовы, которые принесла эта война", - говорится в сообщении.

Экспорт оружия

Зеленский рассказал Такаичи о намерениях Украины развивать контролируемый экспорт оружия и строить прочные партнерства для совместного производства современного оружия.

"Также проинформировал о нашей потребности в укреплении ПВО для защиты жизни в городах и нашей энергетической инфраструктуры, которая является первой мишенью для России.



Очень ценим готовность Японии и госпожи премьер-министра помочь нам в энергетической сфере соответствующим оборудованием. Это поможет нашим городам и общинам этой зимой. Конечно, мы заинтересованы и в расширении сотрудничества с Японией для восстановления и реконструкции", - добавил президент.

Стороны обсуждали и дипломатическую ситуацию, а также возможности эффективного давления на Россию для принуждения к реальной дипломатии и окончания войны.

Зеленский пригласил Такаичи посетить Украину.

