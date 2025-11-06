У Білому домі визнали помилки республіканців на місцевих виборах, - Politico
Після місцевих виборів у кількох штатах посадовці у Білому домі визнали, що Республіканська партія втрачає підтримку виборців через недостатню увагу до внутрішньої політики.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, у команді президента США вважають, що він занадто зосереджений на зовнішніх питаннях, тоді як американців турбують проблеми вдома.
"Надмірна увага до зовнішньої політики, коли люди страждають удома, принесла саме ті результати, які можна було очікувати", - зазначив співрозмовник видання, близький до Білого дому.
Виборці очікують дій щодо цін і соціальної підтримки
За інформацією видання, американці дедалі частіше висловлюють невдоволення зростанням цін, скороченням продовольчих програм та загрозою втрати медичних субсидій.
Один із політичних радників адміністрації зауважив, що президент "не говорив про вартість життя вже кілька місяців", тоді як громадяни хочуть бачити конкретні рішення.
"Люди все ще страждають фінансово й хочуть знати, що Білий дім приділяє цьому увагу", - зазначає Politico.
Джеймс Блер, заступник голови апарату Білого дому, пообіцяв, що Дональд Трамп найближчим часом повернеться до соціально-економічної тематики.
"Ви побачите, що президент багато говоритиме про вартість життя, коли ми увійдемо у новий рік", - заявив Блер.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс також наголосив, що республіканці повинні "зосередитися на внутрішніх проблемах".
"Ми успадкували катастрофу від Байдена, але продовжимо робити життя американців доступнішим", - додав він.
На місцевих виборах перемогли демократи
Як ми раніше писали, за результатами голосування 4 листопада, Демократична партія здобула низку важливих перемог:
-
мером Нью-Йорка став Зогран Мамдані,
-
губернатором Нью-Джерсі — Мікі Шеррілл,
-
у Вірджинії перемогла Абігейл Спенбергер.
У листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.
Ви за християнство?- Я ЗА. Введіть війська в Судан, дайте Україні 500 ракет щоб відбитись від нехристів які бють по лікарням і церквам та викрадають дітей. Хто ж проти
Ви за капіталізм? - я чого тоді обмеження на ЕС і Канаду? - хай тоді панує вільний ринок
Ви за Ізраїль? - то чому не дали добити ХАМАС і Іран?
Все якось правильно по формі, но по дебільному по суті
Навесні 2020 року на тлі успішної кампанії з боротьби з коронавірусом рейтинг популярності Куомо сягав 70 %, що зробило його одним з найпопулярніших губернаторів штату Нью-Йорк за останні десятиліттяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%9A%D1%83%D0%BE%D0%BC%D0%BE#cite_note-3 [3]. Утім, станом на березень 2021 року рейтинг впав майже удвічі, до 38 %, через звинувачення кількох жінок у сексуальних залицяннях та скандалу навколо маніпулювання статистичними даними. Через це 64 % виборців сказали соціологам, що губернатор не має бути переобраним, а 45 % - що він має терміново подати у відставку.
весна прийде Куомо саджати будемо... якщо хтось забув
Трамп програв Нью Йорк Сіті в 2024му з рахунком 30% до 70%
Вчора підтриманий Трампом Куомо (незалежний) та Слива (республіканець) набрали разом 49.6% а Мамдамі - 50.4%
Висновки робіть самі.
гарний рейтингопад з програними посадами усіх республіканців на місцевих виборах . Це точно не значить, що демократи порозумнішають, але точно означає, що задумаються над собою республіканці ...
Коли з непередбачуваним королем Палата перестане бути респівською, буде ще та бійня у США , й невідомо чи це накраще ( якщо ядеркою з хйлом не поміряютьсяраніше ) Але на краще точно - ці дві партії як два козли на вузькому підвісному містку над прірвою таки може наберуться молодих та притомних лідерів ...
4 листопада мером Нью-Йорка став мусульманин та соціаліст Зохран Мамдані. Губернаторками штатів Вірджинія та Нью-Джерсі обрали демократок центристських поглядів Абігейл Спанбергер та Міккі Шеррілл.
А от перемогу на виборах демократа-соціаліста Зохрана Мамдані вже назвали справжнім політичним землетрусом. Адже мером Нью-Йорка з великою єврейською громадою стане мусульманин, який має пропалестинські погляди. Події в Секторі Гази він вважає геноцидом, який влаштовує Ізраїль.
Кидає виклик він і президенту США, звертаючись до якого, не добирає слів.
«Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. А якщо й існує спосіб налякати деспота, то це знищити ті самі умови, які дозволили йому накопичити владу».
Як пише WSJ, перемогою демократа-соціаліста незадоволені на Волл-стріт. Там серйозно сприйняли політика після праймериз. Дійшло до того, що керівництво низки компаній просило своїх співробітників йти на вибори та голосувати так, щоб Мамдані не пройшов.
Не менш похмурою була реакція забудовників та власників нерухомості, бо вони проти заморожування орендної плати для стабілізаційних квартир.
Найбагатші люди Нью-Йорка погрожували виїхати з міста у разі перемоги Мамдані, а сама мерська кампанія проходила зі взаємними звинуваченнями в антисемітизмі, ісламофобії та радикалізмі.
Високопоставлені демократи не поспішали підтримувати Мамдані, відразу після праймеріз його підтримали лише сенатор Берні Сандерс та конгресвумен Александра Окасіо-Кортез - також прихильники лівої політики.
Висування Мамдані справді розкололо партію, причому на багатьох рівнях.
Голова Демпартії у Нью-Йорку Джей Джейкобс відмовився підтримувати молодого соціаліста, заявивши, що його погляди «не відображають принципи, цінності та політику» його партії.
Голова демократів у Палаті представників Хаккім Джефріз публічно підтримав Мамдані лише в п'ятницю, перед тим як почалося дострокове голосування.
Центристська ж частина партії відмовилася надавати йому підтримку. Так, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер відмовився відповісти на питання, за кого він голосуватиме на виборах мера.
Рівень підтримки партії коливається близько 30%, при цьому 67% демократів говорять про розчарування у своїй партії. Робітничому ж класу демократична партія здається занадто слабкою та відірваною від реальності.
Демократи виявилися нездатними створити реальну опозицію Трампу, пише впливове ліве видання Jacobin. У партії немає єдиного ідеологічного ядра, і вона розділилася на різні табори, які обслуговували інтереси не робітників та виборців, а комерційних донорів.
Внаслідок цього керівництво партії виявилося розпорошеним і не змогло об'єднатися, щоб дати відсіч республіканцям. Та й у самій партії визнають, що у них уже немає єдиного «зв'язного послання» для виборців через вічні розбіжності з ключових питань.
Зараз 66% американських демократів відповідають, що їм симпатичний соціалізм, а за капіталізм виступають 42% прихильників партії.
Так чи інакше, за будь-якими майбутніми успіхами та промахами Мамдані спостерігатимуть пильно - причому не тільки в Нью-Йорку і не тільки демократи.
Республіканці вже планують використовувати постать Мамдані у власних цілях - щоб очорнити Демократичну партію і заявляти, що її терміново потрібно зупинити, писав Axios.
Аміхай Шіклі - міністр із питань діаспори та боротьби з антисемітизмом Ізраїлю - після перемоги 34-річного мусульманина-демократа Зохрана Мамдані на виборах мера Нью-Йорка закликав євреїв, що мешкають у місті, повертатися на батьківщину.
"Місто, яке колись символізувало загальну свободу, передало ключі від влади прихильнику ХАМАС, чиє становище не так уже й відрізняється від позиції фанатичних джихадистів, які вбили три тисячі мешканців Нью-Йорка 25 років тому", - написав Шіклі на своїй сторінці в X у середу, 5 листопада.
На його думку, "Нью-Йорк ніколи більше не буде колишнім, особливо для його єврейської громади", тому її представникам варто "серйозно задуматися про те, щоб зробити Землю Ізраїльську своїм новим домом". "Нью-Йорк йде з відкритими очима у безодню, в яку занурився Лондон", - додав Шіклі.
При цьому Мамдані називав владу, що діє в Ізраїлі, «режимом апартеїду», а війну в Газі - «геноцидом».
Водночас про ХАМАС він не висловлювався.
ЗЕленський теж:"Порошенко наживається на війні,тому не хоче її закінчення".
Є старий управлінський анекдот про три конверти. Керівник змінює іншого, і старий керівник, передаючи новому справи, вручає йому три пронумерованих конверти зі словами: «Коли буде дуже погано, відкриєш перший конверт. Другий раз буде погано - відкриєш другий конверт, а потім і третій ».
Новий керівник завзято приступив до праці, але незабаром збагнув, що все не так просто, як йому здавалося спочатку. І коли проблеми зовсім дістали його, він вирішив розкрити перший конверт. Там була одна фраза: «Вали все на попередника».
Тепер у всіх своїх промовах керівник не забував вставити хоч кілька слів про помилки старого керівника, про те, що його методи управління були ***********, і зараз доводиться доводиться тратити час і ресурси на виправлення. І тому ще не приступив до виконання обіцяного у своїй програмі.
До нього почали ставитися з розумінням, але і цей період незабаром завершився, і знову почалися проблеми. Керівнику довелося розкрити другий конверт. У ньому було всього два слова: «Проведи реорганізацію». Керівник і цього разу зробив так, як йому радили, і життя знову налагодилося. Ну, як можна сварити людину, що займається реорганізацією і проводить інноваційну політику? Однак час ішов, і керівнику знову ставало все важче і важче. Він знову відчув, як під ним хитається крісло, і рука його звично потягнулася до третього конверту. Послання було таким: «Готуй три конверти!»
Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати допомогу обраному меру Нью-Йорка демократу Зохрану Мамдані заради процвітання міста.
"Подивимося, що комуніст зробить у Нью-Йорку. (...) Подивимося, що з цього вийде. Ми хочемо, щоб Нью-Йорк був успішним. Можливо, ми їм трохи допоможемо", - заявив Трамп, під час виступу на бізнес-форумі в Маямі.
Раніше Трамп у разі перемоги Мамдані, якого він називає комуністом, пообіцяв припинити федеральне фінансування міста "за винятком найнеобхіднішого мінімуму". Президент США висловив упевненість у тому, що в разі перемоги Мамдані Нью-Йорк зіштовхнеться "з повною і остаточною економічною та соціальною катастрофою. Ньюйоркцям довелося обирати між бандитом і комуністом, і вони обрали комуніста. Можна було нам знайти кандидатів краще". Причому сам Трамп на виборах агітував саме за "бандита" Ендрю Куомо
Тим часом сам Мамдані заявив, що місто під його керівництвом стане центром опору президенту США.
"Батьківщина Трампа як ніхто інший зможе продемонструвати країні, яку він зрадив, як його розтрощити", - сказав Мамдані в першій промові після оголошення про перемогу на виборах.
Мамдані, якому 34 роки, вступить на посаду 1 січня 2026 року. Він стане наймолодшим і першим мусульманином на посаді мера Нью-Йорка.
Мамдані виступає, зокрема, за обмеження орендної плати за житло, створення магазинів із низькими цінами, безкоштовний проїзд у наземному транспорті. Крім того, він пообіцяв підтримувати профспілки та розширити заходи захисту праці.