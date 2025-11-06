У Білому домі визнали помилки республіканців на місцевих виборах, - Politico

Після місцевих виборів у кількох штатах посадовці у Білому домі визнали, що Республіканська партія втрачає підтримку виборців через недостатню увагу до внутрішньої політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, у команді президента США вважають, що він занадто зосереджений на зовнішніх питаннях, тоді як американців турбують проблеми вдома.

"Надмірна увага до зовнішньої політики, коли люди страждають удома, принесла саме ті результати, які можна було очікувати", - зазначив співрозмовник видання, близький до Білого дому.

Виборці очікують дій щодо цін і соціальної підтримки

За інформацією видання, американці дедалі частіше висловлюють невдоволення зростанням цін, скороченням продовольчих програм та загрозою втрати медичних субсидій.

Один із політичних радників адміністрації зауважив, що президент "не говорив про вартість життя вже кілька місяців", тоді як громадяни хочуть бачити конкретні рішення.

"Люди все ще страждають фінансово й хочуть знати, що Білий дім приділяє цьому увагу", - зазначає Politico.

Джеймс Блер, заступник голови апарату Білого дому, пообіцяв, що Дональд Трамп найближчим часом повернеться до соціально-економічної тематики.

"Ви побачите, що президент багато говоритиме про вартість життя, коли ми увійдемо у новий рік", - заявив Блер.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також наголосив, що республіканці повинні "зосередитися на внутрішніх проблемах".

"Ми успадкували катастрофу від Байдена, але продовжимо робити життя американців доступнішим", - додав він.

На місцевих виборах перемогли демократи

Як ми раніше писали, за результатами голосування 4 листопада, Демократична партія здобула низку важливих перемог:

мером Нью-Йорка став Зогран Мамдані,

губернатором Нью-Джерсі — Мікі Шеррілл,

у Вірджинії перемогла Абігейл Спенбергер.

У листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.

