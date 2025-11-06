В Белом доме признали ошибки республиканцев на местных выборах, — Politico
После местных выборов в нескольких штатах чиновники в Белом доме признали, что Республиканская партия теряет поддержку избирателей из-за недостаточного внимания к внутренней политике.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, в команде президента США считают, что он слишком сосредоточен на внешних вопросах, тогда как американцев беспокоят проблемы внутри страны.
"Чрезмерное внимание к внешней политике, когда люди страдают дома, принесло именно те результаты, которые можно было ожидать", - отметил собеседник издания, близкий к Белому дому.
Избиратели ожидают действий по ценам и социальной поддержке
По информации издания, американцы все чаще выражают недовольство ростом цен, сокращением продовольственных программ и угрозой потери медицинских субсидий.
Один из политических советников администрации отметил, что президент "не говорил о стоимости жизни уже несколько месяцев", тогда как граждане хотят видеть конкретные решения.
"Люди все еще страдают финансово и хотят знать, что Белый дом уделяет этому внимание", - отмечает Politico.
Джеймс Блэр, заместитель главы аппарата Белого дома, пообещал, что Дональд Трамп в ближайшее время вернется к социально-экономической тематике.
"Вы увидите, что президент будет много говорить о стоимости жизни, когда мы войдем в новый год", - заявил Блэр.
Вице-президент США Джей Ди Венс также подчеркнул, что республиканцы должны "сосредоточиться на внутренних проблемах".
"Мы унаследовали катастрофу от Байдена, но продолжим делать жизнь американцев более доступной", - добавил он.
На местных выборах победили демократы
Как мы ранее писали, по результатам голосования 4 ноября Демократическая партия одержала ряд важных побед:
-
Мэром Нью-Йорка стал Зогран Мамдани,
-
губернатором Нью-Джерси — Мики Шеррилл,
-
в Вирджинии победила Эбигейл Спенбергер.
В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви за християнство?- Я ЗА. Введіть війська в Судан, дайте Україні 500 ракет щоб відбитись від нехристів які бють по лікарням і церквам та викрадають дітей. Хто ж проти
Ви за капіталізм? - я чого тоді обмеження на ЕС і Канаду? - хай тоді панує вільний ринок
Ви за Ізраїль? - то чому не дали добити ХАМАС і Іран?
Все якось правильно по формі, но по дебільному по суті
Навесні 2020 року на тлі успішної кампанії з боротьби з коронавірусом рейтинг популярності Куомо сягав 70 %, що зробило його одним з найпопулярніших губернаторів штату Нью-Йорк за останні десятиліттяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%9A%D1%83%D0%BE%D0%BC%D0%BE#cite_note-3 [3]. Утім, станом на березень 2021 року рейтинг впав майже удвічі, до 38 %, через звинувачення кількох жінок у сексуальних залицяннях та скандалу навколо маніпулювання статистичними даними. Через це 64 % виборців сказали соціологам, що губернатор не має бути переобраним, а 45 % - що він має терміново подати у відставку.
весна прийде Куомо саджати будемо... якщо хтось забув
.
Трамп програв Нью Йорк Сіті в 2024му з рахунком 30% до 70%
Вчора підтриманий Трампом Куомо (незалежний) та Слива (республіканець) набрали разом 49.6% а Мамдамі - 50.4%
Висновки робіть самі.
гарний рейтингопад з програними посадами усіх республіканців на місцевих виборах . Це точно не значить, що демократи порозумнішають, але точно означає, що задумаються над собою республіканці ...
Коли з непередбачуваним королем Палата перестане бути респівською, буде ще та бійня у США , й невідомо чи це накраще ( якщо ядеркою з хйлом не поміряютьсяраніше ) Але на краще точно - ці дві партії як два козли на вузькому підвісному містку над прірвою таки може наберуться молодих та притомних лідерів ...
4 листопада мером Нью-Йорка став мусульманин та соціаліст Зохран Мамдані. Губернаторками штатів Вірджинія та Нью-Джерсі обрали демократок центристських поглядів Абігейл Спанбергер та Міккі Шеррілл.
А от перемогу на виборах демократа-соціаліста Зохрана Мамдані вже назвали справжнім політичним землетрусом. Адже мером Нью-Йорка з великою єврейською громадою стане мусульманин, який має пропалестинські погляди. Події в Секторі Гази він вважає геноцидом, який влаштовує Ізраїль.
Кидає виклик він і президенту США, звертаючись до якого, не добирає слів.
«Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. А якщо й існує спосіб налякати деспота, то це знищити ті самі умови, які дозволили йому накопичити владу».
Як пише WSJ, перемогою демократа-соціаліста незадоволені на Волл-стріт. Там серйозно сприйняли політика після праймериз. Дійшло до того, що керівництво низки компаній просило своїх співробітників йти на вибори та голосувати так, щоб Мамдані не пройшов.
Не менш похмурою була реакція забудовників та власників нерухомості, бо вони проти заморожування орендної плати для стабілізаційних квартир.
Найбагатші люди Нью-Йорка погрожували виїхати з міста у разі перемоги Мамдані, а сама мерська кампанія проходила зі взаємними звинуваченнями в антисемітизмі, ісламофобії та радикалізмі.
Високопоставлені демократи не поспішали підтримувати Мамдані, відразу після праймеріз його підтримали лише сенатор Берні Сандерс та конгресвумен Александра Окасіо-Кортез - також прихильники лівої політики.
Висування Мамдані справді розкололо партію, причому на багатьох рівнях.
Голова Демпартії у Нью-Йорку Джей Джейкобс відмовився підтримувати молодого соціаліста, заявивши, що його погляди «не відображають принципи, цінності та політику» його партії.
Голова демократів у Палаті представників Хаккім Джефріз публічно підтримав Мамдані лише в п'ятницю, перед тим як почалося дострокове голосування.
Центристська ж частина партії відмовилася надавати йому підтримку. Так, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер відмовився відповісти на питання, за кого він голосуватиме на виборах мера.
Рівень підтримки партії коливається близько 30%, при цьому 67% демократів говорять про розчарування у своїй партії. Робітничому ж класу демократична партія здається занадто слабкою та відірваною від реальності.
Демократи виявилися нездатними створити реальну опозицію Трампу, пише впливове ліве видання Jacobin. У партії немає єдиного ідеологічного ядра, і вона розділилася на різні табори, які обслуговували інтереси не робітників та виборців, а комерційних донорів.
Внаслідок цього керівництво партії виявилося розпорошеним і не змогло об'єднатися, щоб дати відсіч республіканцям. Та й у самій партії визнають, що у них уже немає єдиного «зв'язного послання» для виборців через вічні розбіжності з ключових питань.
Зараз 66% американських демократів відповідають, що їм симпатичний соціалізм, а за капіталізм виступають 42% прихильників партії.
Так чи інакше, за будь-якими майбутніми успіхами та промахами Мамдані спостерігатимуть пильно - причому не тільки в Нью-Йорку і не тільки демократи.
Республіканці вже планують використовувати постать Мамдані у власних цілях - щоб очорнити Демократичну партію і заявляти, що її терміново потрібно зупинити, писав Axios.
Аміхай Шіклі - міністр із питань діаспори та боротьби з антисемітизмом Ізраїлю - після перемоги 34-річного мусульманина-демократа Зохрана Мамдані на виборах мера Нью-Йорка закликав євреїв, що мешкають у місті, повертатися на батьківщину.
"Місто, яке колись символізувало загальну свободу, передало ключі від влади прихильнику ХАМАС, чиє становище не так уже й відрізняється від позиції фанатичних джихадистів, які вбили три тисячі мешканців Нью-Йорка 25 років тому", - написав Шіклі на своїй сторінці в X у середу, 5 листопада.
На його думку, "Нью-Йорк ніколи більше не буде колишнім, особливо для його єврейської громади", тому її представникам варто "серйозно задуматися про те, щоб зробити Землю Ізраїльську своїм новим домом". "Нью-Йорк йде з відкритими очима у безодню, в яку занурився Лондон", - додав Шіклі.
При цьому Мамдані називав владу, що діє в Ізраїлі, «режимом апартеїду», а війну в Газі - «геноцидом».
Водночас про ХАМАС він не висловлювався.
ЗЕленський теж:"Порошенко наживається на війні,тому не хоче її закінчення".
Є старий управлінський анекдот про три конверти. Керівник змінює іншого, і старий керівник, передаючи новому справи, вручає йому три пронумерованих конверти зі словами: «Коли буде дуже погано, відкриєш перший конверт. Другий раз буде погано - відкриєш другий конверт, а потім і третій ».
Новий керівник завзято приступив до праці, але незабаром збагнув, що все не так просто, як йому здавалося спочатку. І коли проблеми зовсім дістали його, він вирішив розкрити перший конверт. Там була одна фраза: «Вали все на попередника».
Тепер у всіх своїх промовах керівник не забував вставити хоч кілька слів про помилки старого керівника, про те, що його методи управління були ***********, і зараз доводиться доводиться тратити час і ресурси на виправлення. І тому ще не приступив до виконання обіцяного у своїй програмі.
До нього почали ставитися з розумінням, але і цей період незабаром завершився, і знову почалися проблеми. Керівнику довелося розкрити другий конверт. У ньому було всього два слова: «Проведи реорганізацію». Керівник і цього разу зробив так, як йому радили, і життя знову налагодилося. Ну, як можна сварити людину, що займається реорганізацією і проводить інноваційну політику? Однак час ішов, і керівнику знову ставало все важче і важче. Він знову відчув, як під ним хитається крісло, і рука його звично потягнулася до третього конверту. Послання було таким: «Готуй три конверти!»