Офіс Генпрокурора оскаржить виправдувальний вирок для росгвардійця Мурзінцева, якого обвинувачували в мародерстві

Офіс Генерального прокурора оскаржить вирок Бородянського районного суду, який виправдав військовослужбовця російської армії, обвинуваченого у порушенні законів і звичаїв війни. У прокуратурі наполягають, що зібрані докази доводять його вину та вимагають 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора

Як зазначається, прокуратура наполягала у судових дебатах на визнанні військовослужбовця збройних сил рф винним та призначенні йому 10 років позбавлення волі.

Однак 30 жовтня Бородянський районний суд виніс обвинуваченому виправдувальний вирок.

ОГП не погоджується з виправдувальним вироком

"Ми не погоджуємося з цим рішенням, адже вважаємо, що зібрані докази однозначно вказують на вчинення обвинуваченим воєнного злочину. Держава має обов’язок забезпечити невідворотність відповідальності за злочини проти України, і ми використаємо всі передбачені законом механізми для відновлення справедливості", – зазначив старший групи прокурорів у справі, прокурор відділу ОГП Дмитро Синюк.

Що передувало?

Бородянський районний суд Київщини виправдав російського військового Євгенія Мурзінцева, який у складі військової частини 6720 Росгвардії брав участь у вторгненні на територію Київської області, у справі про мародерство під час окупації Київщини. Обвинувачення заявляло, що Мурзінцев проник до будинку в селі Блиставиця Бучанського району Київщини та викрав низку речей.