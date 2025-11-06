Офіс Генпрокурора оскаржить виправдувальний вирок для росгвардійця Мурзінцева, якого обвинувачували в мародерстві

Офіс Генерального прокурора оскаржить вирок Бородянського районного суду, який виправдав військовослужбовця російської армії, обвинуваченого у порушенні законів і звичаїв війни. У прокуратурі наполягають, що зібрані докази доводять його вину та вимагають 10 років ув’язнення.

Прокуратура вимагала 10 років ув'язнення

Як зазначається, прокуратура наполягала у судових дебатах на визнанні військовослужбовця збройних сил рф винним та призначенні йому 10 років позбавлення волі.

Однак 30 жовтня Бородянський районний суд виніс обвинуваченому виправдувальний вирок.

ОГП не погоджується з виправдувальним вироком

"Ми не погоджуємося з цим рішенням, адже вважаємо, що зібрані докази однозначно вказують на вчинення обвинуваченим воєнного злочину. Держава має обов’язок забезпечити невідворотність відповідальності за злочини проти України, і ми використаємо всі передбачені законом механізми для відновлення справедливості", – зазначив старший групи прокурорів у справі, прокурор відділу ОГП Дмитро Синюк.

Що передувало?

Бородянський районний суд Київщини виправдав російського військового Євгенія Мурзінцева, який у складі військової частини 6720 Росгвардії брав участь у вторгненні на територію Київської області, у справі про мародерство під час окупації Київщини. Обвинувачення заявляло, що Мурзінцев проник до будинку в селі Блиставиця Бучанського району Київщини та викрав низку речей.

Топ коментарі
+15
Недолюстроване суддівське гівно вилізло і пашить.
06.11.2025 19:37 Відповісти
+10
Краще того суддю на мило.
06.11.2025 19:17 Відповісти
+9
ви про суддю? я теж вшоці: стільки років годуємо відверту тварь і ще поки не посадять годуватимемо
06.11.2025 20:12 Відповісти
10 лет кормить и содержать этого ублюдка?!
06.11.2025 19:28 Відповісти
Судили заочно
06.11.2025 19:42 Відповісти
йому РИГОгенпрокурор наказав- дай мені попіаритися ... Невже Ви вірите в щось інше?
06.11.2025 20:15 Відповісти
Суддівський корпус в Україні - це заповідник прокацапських під@расів. Невже ви вірите у щось інше?
07.11.2025 22:59 Відповісти
РИГО ПРОКУРОР СУДИТЬ МАРОДЕРІВ З РАШКИ? А СВОЇХ?
06.11.2025 20:06 Відповісти
В це важко повірити і, чесно кажучи, не хочеться.
06.11.2025 20:06 Відповісти
як це ще бородянський суд не призначив йому виплату компенсації.
06.11.2025 20:40 Відповісти
Таке неподобство не оскаржувати треба а суддю який виправдав цього окупанта разом з ним поставити під стінку на Хрещатику - тільки в такому випадку те що витворяють ці бандити в мантіях припиниться! Господи до чого ми дожились!!!
06.11.2025 20:46 Відповісти
Ганьба таким судам .
06.11.2025 21:43 Відповісти
Для прокуратури нелегальний перетин кордону зі зброєю у складі злочинного угруповання вже не є злочином?
06.11.2025 21:50 Відповісти
Фамилию судьи и проверить всех контролирующих органов способа жизни его и всех родственников и знакомых?!
06.11.2025 23:04 Відповісти
Наскільки треба бути тупорилим прокурвором, щоб просрати справу навіть у нашому тупорилому суді.
07.11.2025 08:09 Відповісти
Ну и местечковые дураки вы все! Эту историю нужно раздувать по всему миру, включая Расию, как свидетельство честности и непредвзятости украинского правосудия даже в условиях войны! Замечательный аргумент в глобальной информационной войне!
07.11.2025 12:41 Відповісти
 
 