Офис Генпрокурора обжалует оправдательный приговор для росгвардейца Мурзинцева, обвиняемого в мародерстве

Офис Генерального прокурора обжалует приговор Бородянского районного суда, который оправдал военнослужащего российской армии, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны. В прокуратуре настаивают, что собранные доказательства доказывают его вину и требуют 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора

Прокуратура требовала 10 лет лишения свободы

Как отмечается, прокуратура настаивала в судебных прениях на признании военнослужащего вооруженных сил РФ виновным и назначении ему 10 лет лишения свободы.

Однако 30 октября Бородянский районный суд вынес обвиняемому оправдательный приговор.

Смотрите также: Избиение ветерана ВСУ в Харькове: обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы. ФОТО

ОГП не согласна с оправдательным приговором

"Мы не согласны с этим решением, поскольку считаем, что собранные доказательства однозначно указывают на совершение обвиняемым военного преступления. Государство обязано обеспечить неотвратимость ответственности за преступления против Украины, и мы используем все предусмотренные законом механизмы для восстановления справедливости", – отметил старший группы прокуроров по делу, прокурор отдела ОГП Дмитрий Синюк.

Смотрите также: Оккупанты переоделись в женскую одежду, найденную в ограбленном доме: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВИДЕО

Что предшествовало?

Бородянский районный суд Киевской области оправдал российского военного Евгения Мурзинцева, который в составе воинской части 6720 Росгвардии участвовал во вторжении на территорию Киевской области, по делу о мародерстве во время оккупации Киевской области. Обвинение заявляло, что Мурзинцев проник в дом в селе Блиставица Бучанского района Киевской области и похитил ряд вещей.