Офис Генпрокурора обжалует оправдательный приговор для росгвардейца Мурзинцева, обвиняемого в мародерстве
Офис Генерального прокурора обжалует приговор Бородянского районного суда, который оправдал военнослужащего российской армии, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны. В прокуратуре настаивают, что собранные доказательства доказывают его вину и требуют 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора
Прокуратура требовала 10 лет лишения свободы
Как отмечается, прокуратура настаивала в судебных прениях на признании военнослужащего вооруженных сил РФ виновным и назначении ему 10 лет лишения свободы.
Однако 30 октября Бородянский районный суд вынес обвиняемому оправдательный приговор.
ОГП не согласна с оправдательным приговором
"Мы не согласны с этим решением, поскольку считаем, что собранные доказательства однозначно указывают на совершение обвиняемым военного преступления. Государство обязано обеспечить неотвратимость ответственности за преступления против Украины, и мы используем все предусмотренные законом механизмы для восстановления справедливости", – отметил старший группы прокуроров по делу, прокурор отдела ОГП Дмитрий Синюк.
Что предшествовало?
Бородянский районный суд Киевской области оправдал российского военного Евгения Мурзинцева, который в составе воинской части 6720 Росгвардии участвовал во вторжении на территорию Киевской области, по делу о мародерстве во время оккупации Киевской области. Обвинение заявляло, что Мурзинцев проник в дом в селе Блиставица Бучанского района Киевской области и похитил ряд вещей.
