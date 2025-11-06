Избиение ветерана ВСУ в Харькове: обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы. ФОТО

Прокурорами Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова признан виновным 44-летний мужчина, который в августе 2025 года избил и выстрелил в 22-летнего ветерана российско-украинской войны с протезом ноги.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности дела

Преступление произошло вечером 3 августа 2025 года возле дома на ул. 92-й Бригады. Во время спора мужчина достал пистолет, снаряженный резиновыми пулями, и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший начал бить его руками и ногами, пытался задушить.

Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, который стрелял в ветерана войны с протезом в Харькове, взяли под стражу без права залога





В тот же день правоохранители задержали нападавшего. Приговор суда он ожидал, находясь под стражей.

Обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и попросил прощения у ветерана ВСУ. Потерпевший по собственному желанию отказался от подачи гражданского иска, сообщив, что материальный и моральный ущерб ему возмещен.

Читайте также: Священник УПЦ МП избил до смерти мужчину в Хмельницкой области: его будут судить

Приговор суда

Суд принял во внимание указанные обстоятельства и признал их смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, в ходе досудебного расследования не установлено.

Индустриальный районный суд г. Харькова назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

В настоящее время идет срок на апелляционное обжалование.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ