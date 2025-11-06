Избиение ветерана ВСУ в Харькове: обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы. ФОТО
Прокурорами Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова признан виновным 44-летний мужчина, который в августе 2025 года избил и выстрелил в 22-летнего ветерана российско-украинской войны с протезом ноги.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности дела
Преступление произошло вечером 3 августа 2025 года возле дома на ул. 92-й Бригады. Во время спора мужчина достал пистолет, снаряженный резиновыми пулями, и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший начал бить его руками и ногами, пытался задушить.
Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.
В тот же день правоохранители задержали нападавшего. Приговор суда он ожидал, находясь под стражей.
Обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и попросил прощения у ветерана ВСУ. Потерпевший по собственному желанию отказался от подачи гражданского иска, сообщив, что материальный и моральный ущерб ему возмещен.
Приговор суда
Суд принял во внимание указанные обстоятельства и признал их смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, в ходе досудебного расследования не установлено.
Индустриальный районный суд г. Харькова назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
В настоящее время идет срок на апелляционное обжалование.
- Напомним, 3 августа полиция Харьковской области задержала злоумышленника, который избил и стрелял в ветерана ВСУ.
- 4 августа следователи сообщили о подозрении мужчине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стріляти а потім бити людину з протезом здатен лише непотріб, якому не місце серед людей, лише в клітці.
А шо Кіля-каклєта?
В чому складність справи?!