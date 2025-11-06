РУС
Новости Мародерство армии РФ
2 084 21

Украинский суд оправдал росгвардейца, которого обвиняли в мародерстве во время оккупации Киевщины

Бородянский районный суд Киевской области оправдал российского военного по делу о мародерстве во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

По данным издания Судебный репортер, речь идет о военнослужащем Евгении Мурзинцеве, который в составе воинской части 6720 Росгвардии участвовал во вторжении на территорию Киевской области.

Суд Киевской области оправдал росгвардейца, которого подозревали в мародерстве

Смотрите: Оккупант обокрал своего ликвидированного пособника и сбежал, оставив его на корм одичавшим свиньям. ВИДЕО 18+

Суть дела

Обвинение заявляло, что Мурзинцев проник в дом в селе Блиставица Бучанского района Киевской области и похитил ряд вещей:

  • шлифовальную машинку;
  • шуруповерт;
  • электроточило;
  • электропилку;
  • жесткий диск;
  • процессор;
  • видеокамеру с компьютера;
  • одежду (куртки, свитера, брюки, обувь и т. д.).

Хозяйка дома успела уехать из села и не находилась дома во время ограбления.

Смотрите также: Оккупанты молотком разбивают стену магазина, чтобы ограбить его: "Вот это я понимаю - воин, нах#й! Работаем, братцы, работаем!". ВИДЕО

После деоккупации в середине апреля она вернулась домой и увидела, что ворота и входная дверь дома выбиты, внутри беспорядок, а во дворе - окоп, следы от костра и пакеты с российскими сухпайками. Женщина поняла, что в доме проживали военные, и заметила исчезновение вещей.

Свидетель, который давал показания в суде, рассказал, что оставался в селе во время оккупации. В его доме россияне также выбили дверь и провели обыск, забрали деньги и продукты. Он также видел, что оккупанты заходили в дом соседки.

"После освобождения села Блиставица он нашел на огороде табличку от российского БТРа, на которой был указан номер воинской части и фамилия лица, ответственного за БТР", - говорится в тексте.

Смотрите также: СМИ опубликовали кадры расстрела гражданского и мародерства россиян в Буче. ВИДЕО

После деоккупации Киевской области в сети обнародовали видео, как российские военные отправляли посылки через почтовое отделение в Мозыре. Были обнародованы имена военнослужащих и сведения о количестве и весе посылок.

Суд Киевской области оправдал росгвардейца, которого подозревали в мародерстве

Установлено, что Мурзинцев отправил в Рубцовск Алтайского края РФ, откуда он родом, посылку весом 24 кг.

Трафик мобильной связи свидетельствует, что номер Мурзинцева 24 февраля 2022 года фиксировался базовой станцией в селе Копачи Иванковского района Киевской области, а 24-25 марта 2022 года в городе Припять.

Читайте: Пытали и угрожали депортацией и принудительным призывом: Группу детей и подростков вернули из российской оккупации

Что решил суд?

Суд считает, что собранными доказательствами подтверждается пребывание Мурзінцева в составе оккупационных войск на территории страны, в частности - в Бучанском районе Киевской области.

Также суд не ставит под сомнение показания потерпевшей, что в ее доме находились военные РФ и в это время было похищено имущество.

В то же время суд считает, что стороной обвинения не предоставлено достаточных, надлежащих и допустимых доказательств, что похищение имущества из дома потерпевшей было совершено именно обвиняемым Мурзинцевым.

Вместо этого суд признал Мурзінцева невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного правонарушения "в связи с недоказанностью совершения им этого уголовного правонарушения".

армия РФ (21188) Киевская область (4435) мародерство (466) оккупация (10357) суд (25306) Бучанский район (96) Блиставица (1)
Топ комментарии
+8
Це якийсь Сюр...
Так напевно скоро і Путіноіда
Виправдають.
Він же не стріляв в Украінців,бо зброю в руках не тримав.
06.11.2025 16:20 Ответить
+6
Він прийшов вбивати населення нашої країни. З точки зору Бородянського суду це не злочин.
Весь той суд в ТЦК і на фронт, для ознайомлення з реаліями життя.
06.11.2025 16:22 Ответить
+4
оце поворот......
06.11.2025 16:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце поворот......
06.11.2025 16:19 Ответить
Свій до свого...
06.11.2025 16:30 Ответить
Скоріше за все, судді дали вказівку, що і як робити. Усі реально розуміють, що це зашквар, але питання чому суддя так зробив? Сам думаю він не настільки дурний, але якщо попросять, то зробить. Мабуть зараз інфопростір буде заповнен, що і на голову не втямиш. Мабуть Покровську зовсім гаплик і бійці там , тому і наказ дурнею займатися аби забити мізки
06.11.2025 16:41 Ответить
пешєрний суд.. а те що"військовослужбовець"- московіт перебував на території України ?
06.11.2025 16:19 Ответить
Він прийшов вбивати населення нашої країни. З точки зору Бородянського суду це не злочин.
Весь той суд в ТЦК і на фронт, для ознайомлення з реаліями життя.
06.11.2025 16:22 Ответить
Хочете, щоб суд на фронті захищав рашистів?
А потім ви скажете: "І хто б це міг навести ракети на українські позиції? Помилилися, але де?"
06.11.2025 16:31 Ответить
Вони що там здуріли? Чи може перегрілися на роботі?
По таким справам вирок може бути лише звинувачувальним з максимальним строком тюремного ув'язнення.
06.11.2025 16:19 Ответить
Це якийсь Сюр...
Так напевно скоро і Путіноіда
Виправдають.
Він же не стріляв в Украінців,бо зброю в руках не тримав.
06.11.2025 16:20 Ответить
ну да, і в цілому це було колективно прийняте рішення совбеза московії ))
06.11.2025 16:22 Ответить
''Найсправедливіший'' в світі Український Зеленський суд постановив - москальський окупант вбивця мародер, гвалтівник - не винуватий...

Це вирок банді Зеленського - посібникам москальських окупантів.
06.11.2025 16:27 Ответить
"піgar - не увинуватий",- так сказав укрАинскій суд.
*****.
06.11.2025 16:31 Ответить
Дайте, вгадаю: тих 24 кг, які кацап мурзілкін, чи мурзінцев на родіну у ***** відправив - то його брудний одяг, трусєля, портянки і порожня тара від настойки боярішніка, а ніяка не болгарка, чи інші речі, яеі щезли з будинків українців. Нє? 🤔
06.11.2025 16:39 Ответить
суд суровий, але справедливий:

вбивав, але не крав

25 кг відправив честно нажитого на(в) Україні

.
06.11.2025 16:49 Ответить
Круто
06.11.2025 16:42 Ответить
Ай да татаров, ай да сук!н син. Разом з йермаком і зеленським...
06.11.2025 16:46 Ответить
"Петро Порошенко на прес-конференції в Києві заявив, що проголосована у четвер судова реформа є одним з найголовніших рішень за час його президенства"


3 червня 2016

-------
Брехливий рошенко.

06.11.2025 16:46 Ответить
а ще ТЦК винуваті

.
06.11.2025 16:50 Ответить
судді-ждуни.
06.11.2025 16:47 Ответить
А що, так можна було?
06.11.2025 16:48 Ответить
Вислужились перед кацапами і зараз чекають ну коли ж вони вже прийдуть щоб отримати медальку почётну грамоту і головне залишитись судями бо це йихня годівничка
06.11.2025 16:50 Ответить
на думку суду, то все вкрали солдати нато.
06.11.2025 16:50 Ответить
 
 