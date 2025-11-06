Украинский суд оправдал росгвардейца, которого обвиняли в мародерстве во время оккупации Киевщины
Бородянский районный суд Киевской области оправдал российского военного по делу о мародерстве во время оккупации Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.
По данным издания Судебный репортер, речь идет о военнослужащем Евгении Мурзинцеве, который в составе воинской части 6720 Росгвардии участвовал во вторжении на территорию Киевской области.
Суть дела
Обвинение заявляло, что Мурзинцев проник в дом в селе Блиставица Бучанского района Киевской области и похитил ряд вещей:
- шлифовальную машинку;
- шуруповерт;
- электроточило;
- электропилку;
- жесткий диск;
- процессор;
- видеокамеру с компьютера;
- одежду (куртки, свитера, брюки, обувь и т. д.).
Хозяйка дома успела уехать из села и не находилась дома во время ограбления.
После деоккупации в середине апреля она вернулась домой и увидела, что ворота и входная дверь дома выбиты, внутри беспорядок, а во дворе - окоп, следы от костра и пакеты с российскими сухпайками. Женщина поняла, что в доме проживали военные, и заметила исчезновение вещей.
Свидетель, который давал показания в суде, рассказал, что оставался в селе во время оккупации. В его доме россияне также выбили дверь и провели обыск, забрали деньги и продукты. Он также видел, что оккупанты заходили в дом соседки.
"После освобождения села Блиставица он нашел на огороде табличку от российского БТРа, на которой был указан номер воинской части и фамилия лица, ответственного за БТР", - говорится в тексте.
После деоккупации Киевской области в сети обнародовали видео, как российские военные отправляли посылки через почтовое отделение в Мозыре. Были обнародованы имена военнослужащих и сведения о количестве и весе посылок.
Установлено, что Мурзинцев отправил в Рубцовск Алтайского края РФ, откуда он родом, посылку весом 24 кг.
Трафик мобильной связи свидетельствует, что номер Мурзинцева 24 февраля 2022 года фиксировался базовой станцией в селе Копачи Иванковского района Киевской области, а 24-25 марта 2022 года в городе Припять.
Что решил суд?
Суд считает, что собранными доказательствами подтверждается пребывание Мурзінцева в составе оккупационных войск на территории страны, в частности - в Бучанском районе Киевской области.
Также суд не ставит под сомнение показания потерпевшей, что в ее доме находились военные РФ и в это время было похищено имущество.
В то же время суд считает, что стороной обвинения не предоставлено достаточных, надлежащих и допустимых доказательств, что похищение имущества из дома потерпевшей было совершено именно обвиняемым Мурзинцевым.
Вместо этого суд признал Мурзінцева невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного правонарушения "в связи с недоказанностью совершения им этого уголовного правонарушения".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Весь той суд в ТЦК і на фронт, для ознайомлення з реаліями життя.
А потім ви скажете: "І хто б це міг навести ракети на українські позиції? Помилилися, але де?"
По таким справам вирок може бути лише звинувачувальним з максимальним строком тюремного ув'язнення.
Так напевно скоро і Путіноіда
Виправдають.
Він же не стріляв в Украінців,бо зброю в руках не тримав.
Це вирок банді Зеленського - посібникам москальських окупантів.
*****.
вбивав, але не крав
25 кг відправив честно нажитого на(в) Україні
.
3 червня 2016
-------
Брехливий рошенко.
.