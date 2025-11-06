Украинский суд оправдал росгвардейца, которого обвиняли в мародерстве во время оккупации Киевщины

Бородянский районный суд Киевской области оправдал российского военного по делу о мародерстве во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

По данным издания Судебный репортер, речь идет о военнослужащем Евгении Мурзинцеве, который в составе воинской части 6720 Росгвардии участвовал во вторжении на территорию Киевской области.

Смотрите: Оккупант обокрал своего ликвидированного пособника и сбежал, оставив его на корм одичавшим свиньям. ВИДЕО 18+

Суть дела

Обвинение заявляло, что Мурзинцев проник в дом в селе Блиставица Бучанского района Киевской области и похитил ряд вещей:

шлифовальную машинку;

шуруповерт;

электроточило;

электропилку;

жесткий диск;

процессор;

видеокамеру с компьютера;

одежду (куртки, свитера, брюки, обувь и т. д.).

Хозяйка дома успела уехать из села и не находилась дома во время ограбления.

Смотрите также: Оккупанты молотком разбивают стену магазина, чтобы ограбить его: "Вот это я понимаю - воин, нах#й! Работаем, братцы, работаем!". ВИДЕО

После деоккупации в середине апреля она вернулась домой и увидела, что ворота и входная дверь дома выбиты, внутри беспорядок, а во дворе - окоп, следы от костра и пакеты с российскими сухпайками. Женщина поняла, что в доме проживали военные, и заметила исчезновение вещей.

Свидетель, который давал показания в суде, рассказал, что оставался в селе во время оккупации. В его доме россияне также выбили дверь и провели обыск, забрали деньги и продукты. Он также видел, что оккупанты заходили в дом соседки.

"После освобождения села Блиставица он нашел на огороде табличку от российского БТРа, на которой был указан номер воинской части и фамилия лица, ответственного за БТР", - говорится в тексте.

Смотрите также: СМИ опубликовали кадры расстрела гражданского и мародерства россиян в Буче. ВИДЕО

После деоккупации Киевской области в сети обнародовали видео, как российские военные отправляли посылки через почтовое отделение в Мозыре. Были обнародованы имена военнослужащих и сведения о количестве и весе посылок.

Установлено, что Мурзинцев отправил в Рубцовск Алтайского края РФ, откуда он родом, посылку весом 24 кг.

Трафик мобильной связи свидетельствует, что номер Мурзинцева 24 февраля 2022 года фиксировался базовой станцией в селе Копачи Иванковского района Киевской области, а 24-25 марта 2022 года в городе Припять.

Читайте: Пытали и угрожали депортацией и принудительным призывом: Группу детей и подростков вернули из российской оккупации

Что решил суд?

Суд считает, что собранными доказательствами подтверждается пребывание Мурзінцева в составе оккупационных войск на территории страны, в частности - в Бучанском районе Киевской области.

Также суд не ставит под сомнение показания потерпевшей, что в ее доме находились военные РФ и в это время было похищено имущество.

В то же время суд считает, что стороной обвинения не предоставлено достаточных, надлежащих и допустимых доказательств, что похищение имущества из дома потерпевшей было совершено именно обвиняемым Мурзинцевым.

Вместо этого суд признал Мурзінцева невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного правонарушения "в связи с недоказанностью совершения им этого уголовного правонарушения".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ