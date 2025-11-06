Цензор.НЕТ
Мародерство армії РФ
Український суд виправдав росгвардійця Мурзінцева, якого обвинувачували в мародерстві під час окупації Київщини

Бородянський районний суд Київщини виправдав російського військового у справі про мародерство під час окупації Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

За даними видання Судовий репортер, йдеться про військовослужбовця Євгенія Мурзінцева, який у складі військової частини 6720 Росгвардії брав участь у вторгненні на територію Київської області.

Суть справи

Обвинувачення заявляло, що Мурзінцев проник до будинку в селі Блиставиця Бучанського району Київщини та викрав низку речей:

  • шліфувальну машинку;
  • шурупокрут;
  • елетроточило;
  • електропилку;
  • жорсткий диск;
  • процесор;
  • відеокамеру з комп'ютера;
  • одяг (куртки, светри, штани, взуття тощо).

Господиня будинку встигла виїхати із села та не перебувала вдома під час пограбування.

Після деокупації в середині квітня вона повернулася додому та побачила, що ворота і вхідні двері будинку вибито, всередині безлад, а в дворі - окоп, сліди від вогнища та пакунки російських сухпайків. Жінка зрозуміла, що у будинку проживали військові та помітила зникнення речей.

Свідок, який давав показання на суді, розповів, що залишався у селі під час окупації. В його будинку росіяни також вибили двері та провели обшук, забрали гроші та харчі. Він також бачив, що окупанти заходили до будинку сусідки. 

"Після звільнення села Блиставиці він знайшов на городі табличку від російського БТРа, на якій було вказано номер військової частини і прізвище особи, відповідальної за БТР", - йдеться в тексті.

Після деокупації Київщини у мережі оприлюднили відео, як російські військові відправляли посилки через поштове відділення в Мозирі. Було оприлюднено імена військовослужбовців та відомості про кількість і вагу посилок.

Встановлено, що Мурзінцев відправив до Рубцовська Алтайського краю РФ, звідки він родом, посилку вагою 24 кг.

Трафік мобільного зв'язку свідчить, що номер Мурзінцева 24 лютого 2022 року фіксувався базовою станцією в селі Копачі Іванківського району Київської області, а 24-25 березня 2022-го в місті Припʼять.

Що вирішив суд?

Так, суд вважає, що зібраними доказами підтверджується перебування Мурзінцева у складі окупаційних військ на території країни, зокрема в Бучанському районі Київщини. 

Також суд не ставить під сумнів показання потерпілої, що в її будинку перебували військові РФ та в цей час було викрадено майно.

Водночас суд вважає, що стороною обвинувачення не надано достатніх, належних і допустимих доказів, що викрадення майна з будинку потерпілої було вчинено саме обвинуваченим Мурзінцевим.

Натомість суд визнав Мурзінцева невинуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення "у зв'язку з недоведеністю вчинення ним цього кримінального правопорушення".

Він прийшов вбивати населення нашої країни. З точки зору Бородянського суду це не злочин.
Весь той суд в ТЦК і на фронт, для ознайомлення з реаліями життя.
06.11.2025 16:22
Це якийсь Сюр...
Так напевно скоро і Путіноіда
Виправдають.
Він же не стріляв в Украінців,бо зброю в руках не тримав.
06.11.2025 16:20
оце поворот......
06.11.2025 16:19
оце поворот......
06.11.2025 16:19
Свій до свого...
06.11.2025 16:30
Скоріше за все, судді дали вказівку, що і як робити. Усі реально розуміють, що це зашквар, але питання чому суддя так зробив? Сам думаю він не настільки дурний, але якщо попросять, то зробить. Мабуть зараз інфопростір буде заповнен, що і на голову не втямиш. Мабуть Покровську зовсім гаплик і бійці там , тому і наказ дурнею займатися аби забити мізки
06.11.2025 16:41
06.11.2025 16:22
06.11.2025 16:31
Вони що там здуріли? Чи може перегрілися на роботі?
По таким справам вирок може бути лише звинувачувальним з максимальним строком тюремного ув'язнення.
06.11.2025 16:19
06.11.2025 16:20
''Найсправедливіший'' в світі Український Зеленський суд постановив - москальський окупант вбивця мародер, гвалтівник - не винуватий...

Це вирок банді Зеленського - посібникам москальських окупантів.
06.11.2025 16:27
Судова система - це "дитя" і гордість Сивочолого гетьмана.А ви усіх собак на Зеленського. Увімкніть мозок !
07.11.2025 19:56
"піgar - не увинуватий",- так сказав укрАинскій суд.
*****.
06.11.2025 16:31
Дайте, вгадаю: тих 24 кг, які кацап мурзілкін, чи мурзінцев на родіну у ***** відправив - то його брудний одяг, трусєля, портянки і порожня тара від настойки боярішніка, а ніяка не болгарка, чи інші речі, яеі щезли з будинків українців. Нє? 🤔
06.11.2025 16:39
суд суровий, але справедливий:

вбивав, але не крав

25 кг відправив честно нажитого на(в) Україні

.
06.11.2025 16:49
Мабуть, і за відправлення посилки чесно сплатив. Просто законослухняний громадянин.
06.11.2025 17:21
Ні,це була упаковка від гуманітарки,яку кацап привіз і роздавав нам!!!
07.11.2025 00:35
Круто
06.11.2025 16:42
Ай да татаров, ай да сук!н син. Разом з йермаком і зеленським...
06.11.2025 16:46
"Петро Порошенко на прес-конференції в Києві заявив, що проголосована у четвер судова реформа є одним з найголовніших рішень за час його президенства"


3 червня 2016

-------
Брехливий рошенко.

06.11.2025 16:46
а ще ТЦК винуваті

.
06.11.2025 16:50
06.11.2025 17:30
судді-ждуни.
06.11.2025 16:47
Вся судова система включаючи суддів, адвокатів і прокурорів це ждуни які працюють кожен день на ворога. Весь ютуб забитий так званими адвокатами-блогерами які кричать що Зеленській не хоче піти договарюватись за мир, а також призивають не воювати з рашистами в тікати за кордон, ухилятись від служби, а також називають українську владу незаконною.
06.11.2025 17:34
А що, так можна було?
06.11.2025 16:48
Вислужились перед кацапами і зараз чекають ну коли ж вони вже прийдуть щоб отримати медальку почётну грамоту і головне залишитись судями бо це йихня годівничка
06.11.2025 16:50
на думку суду, то все вкрали солдати нато.
06.11.2025 16:50
Слідуючий логічний крок самого справедливого українського Бородянського районного суду повинен бути в призначенні виплати господіну Мурзінцеву моральної компенсації від держави Україна.
Браво!!!!!
Якщо що, то це Бородянка після деокупації:
06.11.2025 16:51
Задам риторичне питання, - А де були ці так звані бородянські судді під час окупації? -
06.11.2025 16:52
А компенсацию за моральный ущерб? Это ещё впереди?
06.11.2025 16:52
заходи в Украину с оружием, дорогой кацап-людоед, освобождать от украинцев самое пещерное правосудие ..
продуманое правосудие очень принципиально-буквоедское (когда нАда) и **************, своих москалей не трогает надеясь на кремлёвскую благосклонность......
06.11.2025 16:59
А може і путині виправдить. Що це в воюючій країни
06.11.2025 17:06
кацап, чому ти такий дурний?
06.11.2025 17:58
Так "героя" України цьому окупанту зразу дайте і тоді вже жодних питань не буде хто зараз "руководіт" державою і чим це дуже скоро закінчиться!
06.11.2025 17:16
вибачитись і дать медаль
06.11.2025 17:19
Цирк на дроті, а не суд. Якщо недостатньо доказів, суд мав би відправити цю справу на дорозслідування, бо є факт відправки посилки вагою 24 кг.
06.11.2025 17:27
Пещерський суд вже готується до зустрічі рузгіх асвабадітєлєй? От вам рузкій мір. Ще після війни будуть судити українських військових, а рашистських вбивць виправдають. А всіх хто буде розказувати що була війна і що рашисти це окупанти, будуть судити за разжіганіє мєжнаціональнай розні. Все йде по грузинському сценарію.
06.11.2025 17:30
Так і хочеться сказати: Бородянський районний суд - самий гуманний суд в світі.
06.11.2025 17:31
Судячи з коментарів, кількість альтернативно обдарованих у нас не відрізняється від такої на московіі… сумно. Шановні дописувачі, читайте текст, а не лише заголовок, ну і думайте також) суд не заперечує ні перебування ні участь в агресіі, ні власне пограбування! Лише вказує на відсутність доказів, питання не до суду, а до прокуратури. І це правильно і добре, хотілось би щоб завжди і всюди суд працював саме так, неупереджено до будь-кого і згідно закону.
Повірте ви всі захочете щоб вас судили згідно реальних фактів, а не по тому, що всі сусіди про вас знають
06.11.2025 17:39
Питання до обвинувачення - а які статті йому взагалі інкримінували ? Якщо лише пограбування і все - тоді дійсно питання до прокуратури !
06.11.2025 18:06
Як можна послуговуватися цивільними судами під час війни?
06.11.2025 17:46
В адекватній країні розстріляли б ,цього боввана суддю і сказали б ,шо то автомат ,а не солдат
06.11.2025 17:49
А нафіга цей суд займається цією справою? Заочно мародера не дістати. Мабуть більше нічим зайнятись, тоді виходить, що суддів у нас більше чим достатньо
06.11.2025 18:21
Проблема криється в іншому. Цивільні суди /прокурори/адвокати розглядають справу як у мирні часи. Ось це сюр. А це повинни робити військова прокуратура, військові суди, які розглядають військові і воєнні (це різні) злочини. А так суд формально правий: нема фактів, що саме цей чорт втяг інструмент. Може і не втяг, а в сусідньому селі втяг микрохвильовку і унітаз)))
06.11.2025 18:26
Сивочолий дуже пишався судовою реформою. Купуючи захмарними виплатами (бюджетними=ашими коштами) лояльність судів до себе та своїх діянь,Пєтя розказував,як крадуни та хабарники стануть білими та пухнастим будуть стояти на варті Закону. Стоять? А Пєтя не сидить.
06.11.2025 18:35
... Бородянський суд вражає, там у Бородянці ще є учасник моспархату настоятель храму, теж із ждунів ...
06.11.2025 18:37
Тепер цим рішенням українського суду будуть віддбілювати усіх кацапських мародерів типу нема доказів це буде використано на міжнародному рівні коли повстане питання про відшкодування збитків мордором постраждалому населеню, ось що зробив цей суд. Кращеб взагалі не судив, але ждуни знають свою справу
06.11.2025 19:02
Чому не вказано прізвище судді? Хай всі знають таких в обличчя.
06.11.2025 19:04
Зелена ригоанальна банда рулить в Україні не задумуючись про наслідки для наріду.
06.11.2025 19:05
В цивилизованной стране суд потребовал твердых доказательств, но прокурор не смог такие предоставить. В результате суд козломордого оправдал и вернул его в лагерь для военнопленных. Комментаторы Цензора (некоторые) аж сраки на себе рвут, им хотелось бы, что б суд работал точно как на масковщине - если прокуратура говорит 'виновен', значит виновен! Ну таке…
06.11.2025 19:13
 
 