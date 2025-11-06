Український суд виправдав росгвардійця Мурзінцева, якого обвинувачували в мародерстві під час окупації Київщини

Бородянський районний суд Київщини виправдав російського військового у справі про мародерство під час окупації Київщини.

Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду. За даними видання Судовий репортер

За даними видання Судовий репортер, йдеться про військовослужбовця Євгенія Мурзінцева, який у складі військової частини 6720 Росгвардії брав участь у вторгненні на територію Київської області.

Суть справи

Обвинувачення заявляло, що Мурзінцев проник до будинку в селі Блиставиця Бучанського району Київщини та викрав низку речей:

шліфувальну машинку;

шурупокрут;

елетроточило;

електропилку;

жорсткий диск;

процесор;

відеокамеру з комп'ютера;

одяг (куртки, светри, штани, взуття тощо).

Господиня будинку встигла виїхати із села та не перебувала вдома під час пограбування.

Після деокупації в середині квітня вона повернулася додому та побачила, що ворота і вхідні двері будинку вибито, всередині безлад, а в дворі - окоп, сліди від вогнища та пакунки російських сухпайків. Жінка зрозуміла, що у будинку проживали військові та помітила зникнення речей.

Свідок, який давав показання на суді, розповів, що залишався у селі під час окупації. В його будинку росіяни також вибили двері та провели обшук, забрали гроші та харчі. Він також бачив, що окупанти заходили до будинку сусідки.

"Після звільнення села Блиставиці він знайшов на городі табличку від російського БТРа, на якій було вказано номер військової частини і прізвище особи, відповідальної за БТР", - йдеться в тексті.

Після деокупації Київщини у мережі оприлюднили відео, як російські військові відправляли посилки через поштове відділення в Мозирі. Було оприлюднено імена військовослужбовців та відомості про кількість і вагу посилок.

Встановлено, що Мурзінцев відправив до Рубцовська Алтайського краю РФ, звідки він родом, посилку вагою 24 кг.

Трафік мобільного зв'язку свідчить, що номер Мурзінцева 24 лютого 2022 року фіксувався базовою станцією в селі Копачі Іванківського району Київської області, а 24-25 березня 2022-го в місті Припʼять.

Що вирішив суд?

Так, суд вважає, що зібраними доказами підтверджується перебування Мурзінцева у складі окупаційних військ на території країни, зокрема в Бучанському районі Київщини.

Також суд не ставить під сумнів показання потерпілої, що в її будинку перебували військові РФ та в цей час було викрадено майно.

Водночас суд вважає, що стороною обвинувачення не надано достатніх, належних і допустимих доказів, що викрадення майна з будинку потерпілої було вчинено саме обвинуваченим Мурзінцевим.

Натомість суд визнав Мурзінцева невинуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення "у зв'язку з недоведеністю вчинення ним цього кримінального правопорушення".

