У Дніпрі пролунав вибух під час вечірньої тривоги
Увечері 6 листопада у Дніпрі пролунав вибух під час оголошеної повітряної тривоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ворожих безпілотників у кількох регіонах, зокрема над Дніпропетровською областю.
Вибухи в Дніпрі та зупинка потяга через атаку дронів
Через загрозу атаки в регіоні оголосили повітряну тривогу. Офіційна інформація про наслідки вибухів наразі уточнюється.
Пізніше місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів у місті.
Під час тривоги тимчасово призупинили рух пасажирського поїзда "Інтерсіті", що прямував маршрутом Київ–Дніпро.
За даними місцевих пабліків, потяг зупинився на час атаки, а пасажирам заборонили виходити з вагонів задля безпеки.
Рух планують відновити після відбою тривоги, коли ситуація буде повністю безпечною.
Атака на Дніпропетровщину
Раніше ввечері, 6 листопада, російська терористична армія завдала удару безпілотниками по місту Дніпро. Наразі відомо про чотирьох постраждалих від російської атаки.
Упродовж дня російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області та міста Павлоград і Дніпро, унаслідок чого є руйнування.
