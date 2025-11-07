В Днепре прогремел взрыв во время вечерней тревоги

Вечером 6 ноября в Днепре прогремел взрыв во время объявленной воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение вражеских беспилотников в нескольких регионах, в частности над Днепропетровской областью.

Взрывы в Днепре и остановка поезда из-за атаки дронов

Из-за угрозы атаки в регионе объявили воздушную тревогу. Официальная информация о последствиях взрывов пока уточняется.

Позже местные жители сообщили о нескольких взрывах в городе.

Во время тревоги временно приостановили движение пассажирского поезда "Интерсити", следовавшего по маршруту Киев-Днепр.

Читайте: Двое подростков ранены в результате детонации дрона в лесу на Черниговщине. ФОТОрепортаж

По данным местных пабликов, поезд остановился на время атаки, а пассажирам запретили выходить из вагонов в целях безопасности.

Движение планируют возобновить после отбоя тревоги, когда ситуация будет полностью безопасной.

Атака на Днепропетровскую область

Ранее вечером, 6 ноября, российская террористическая армия нанесла удар беспилотниками по городу Днепр. На данный момент известно о четырех пострадавших от российской атаки.

Читайте также: РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Днепре. ФОТОрепортаж

В течение дня российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области и города Павлоград и Днепр, в результате чего есть разрушения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале