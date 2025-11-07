В Днепре прогремел взрыв во время вечерней тревоги
Вечером 6 ноября в Днепре прогремел взрыв во время объявленной воздушной тревоги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение вражеских беспилотников в нескольких регионах, в частности над Днепропетровской областью.
Взрывы в Днепре и остановка поезда из-за атаки дронов
Из-за угрозы атаки в регионе объявили воздушную тревогу. Официальная информация о последствиях взрывов пока уточняется.
Позже местные жители сообщили о нескольких взрывах в городе.
Во время тревоги временно приостановили движение пассажирского поезда "Интерсити", следовавшего по маршруту Киев-Днепр.
По данным местных пабликов, поезд остановился на время атаки, а пассажирам запретили выходить из вагонов в целях безопасности.
Движение планируют возобновить после отбоя тревоги, когда ситуация будет полностью безопасной.
Атака на Днепропетровскую область
Ранее вечером, 6 ноября, российская террористическая армия нанесла удар беспилотниками по городу Днепр. На данный момент известно о четырех пострадавших от российской атаки.
В течение дня российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области и города Павлоград и Днепр, в результате чего есть разрушения.
