УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9473 відвідувача онлайн
Новини Росіяни за кордоном
1 449 14

Виступ російського співака Абдразакова, який підтримує Путіна, скасували в Італії

Виступ прихильника Путіна Абдразакова скасували в Італії

В Італії скасували виступ російського оперного співака, соліста Маріїнського театру Ільдара Абдразакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Абдразаков мав виступити у постановці "Дон Жуан" у Філармонічному театрі Верони.

Кампанію проти виступу співака вела італійська асоціація Liberi Oltre le Illusioni.

Читайте також: Виступ пропутінської оперної співачки Нетребко скасували в Румунії

Її також підтримала заступниця голови Європарламенту Піна Пічієно, яка раніше брала участь у кампанії, результатом якої стало скасування виступу в Казерті іншої довіреної особи Путіна – диригента Валерія Гергієва, яке стало б для нього першим на Заході з початку російського вторгнення в Україну 2022 року.

"Ми вкотре перемогли Путіна та кремлівську пропаганду", - написала в мережі X Пічієно.

Дивіться: Путіністка Валерія заспівала на тлі розбомблених будинків: Мінкульт просить СБУ встановити місце запису. ВIДЕО

Що відомо про Абдразакова?

Співак є активним прихильником Путіна та навіть був його довіреною особою на виборах 2024 року.

Абдразаков входить до Ради з культури при президенті Росії, виступає на організованих владою Росії пропагандистських заходах, а також очолює Севастопольський державний театр опери та балету в окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ артист відкривав новий сезон "Ла Скала" в грудні 2022 року в опері "Борис Годунов". Але в 2023 році його виступи в "Ла Скала" були скасовані, як і через рік у театрі "Сан-Карло", вже тоді цього вимагала також і Піна Пічієно.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Італія (1686) росія (70080) опера (47) співак (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ільдар Абдразаков - істінно русскій арієц.
показати весь коментар
07.11.2025 16:20 Відповісти
+3
Боже... А він мучився, розучував арії, італійською...
А у Воркуті, чи Магадані, "Дон Жуана" не слухають... Їм подавай "Владимирский централ"...
показати весь коментар
07.11.2025 16:35 Відповісти
+1
А чого воно поїхало виступати в філармонічному театрі Верони Італії, а не десь у філармонії Воркути чи Магадана? Що їх так тягне в ту Европу?
показати весь коментар
07.11.2025 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ільдар Абдразаков - істінно русскій арієц.
показати весь коментар
07.11.2025 16:20 Відповісти
Судячи з того, що з Криму - зрадник кримськотатарської нації.
показати весь коментар
07.11.2025 16:41 Відповісти
Ні, він з Башкортостану. Кацапи часто ставлять на керівні посади Криму вихідців з Татарстану і Башкортостану, вони думають , що кримські і волзькі татари - майже один народ) Для кацапів всі вони - "чурки й*баниє"
показати весь коментар
07.11.2025 17:48 Відповісти
АвтоЗаков
показати весь коментар
07.11.2025 18:01 Відповісти
А чого воно поїхало виступати в філармонічному театрі Верони Італії, а не десь у філармонії Воркути чи Магадана? Що їх так тягне в ту Европу?
показати весь коментар
07.11.2025 16:29 Відповісти
Боже... А він мучився, розучував арії, італійською...
А у Воркуті, чи Магадані, "Дон Жуана" не слухають... Їм подавай "Владимирский централ"...
показати весь коментар
07.11.2025 16:35 Відповісти
Тепер буде вчити "владімірскій централ"
показати весь коментар
07.11.2025 16:42 Відповісти
А шоб він закінчив, як і його автор.
показати весь коментар
07.11.2025 16:47 Відповісти
Сколько верёвочке не виться...
показати весь коментар
07.11.2025 16:50 Відповісти
А може у Північній Кореї філармонія є краще?
показати весь коментар
07.11.2025 16:30 Відповісти
Подяка італійцям. Нехай їде виступати на свої болота.
показати весь коментар
07.11.2025 16:31 Відповісти
Його тільки через призвіще слід заборонити навіки.
показати весь коментар
07.11.2025 16:40 Відповісти
Кажуть що воюють з НАТО , але з концертами їдуть не в родную Сизрань , а у країни НАТО .!!
Дивні ці кацапи .
показати весь коментар
07.11.2025 17:02 Відповісти
це добре , чекісти отримали прутня в гланди , так повинно бути скрвзь наші агенти повинні пояснбювати усьому цивілізованому світу що хороших підарів не існує і ніколи не існувало
показати весь коментар
07.11.2025 17:40 Відповісти
 
 