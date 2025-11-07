Виступ російського співака Абдразакова, який підтримує Путіна, скасували в Італії

В Італії скасували виступ російського оперного співака, соліста Маріїнського театру Ільдара Абдразакова.

Абдразаков мав виступити у постановці "Дон Жуан" у Філармонічному театрі Верони.

Кампанію проти виступу співака вела італійська асоціація Liberi Oltre le Illusioni.

Її також підтримала заступниця голови Європарламенту Піна Пічієно, яка раніше брала участь у кампанії, результатом якої стало скасування виступу в Казерті іншої довіреної особи Путіна – диригента Валерія Гергієва, яке стало б для нього першим на Заході з початку російського вторгнення в Україну 2022 року.

"Ми вкотре перемогли Путіна та кремлівську пропаганду", - написала в мережі X Пічієно.

Що відомо про Абдразакова?

Співак є активним прихильником Путіна та навіть був його довіреною особою на виборах 2024 року.

Абдразаков входить до Ради з культури при президенті Росії, виступає на організованих владою Росії пропагандистських заходах, а також очолює Севастопольський державний театр опери та балету в окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ артист відкривав новий сезон "Ла Скала" в грудні 2022 року в опері "Борис Годунов". Але в 2023 році його виступи в "Ла Скала" були скасовані, як і через рік у театрі "Сан-Карло", вже тоді цього вимагала також і Піна Пічієно.

