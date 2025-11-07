Выступление российского певца Абдразакова, поддерживающего Путина, отменили в Италии

В Италии отменили выступление российского оперного певца, солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова.

Абдразаков должен был выступить в постановке "Дон Жуан" в Филармоническом театре Вероны.

Кампанию против выступления певца вела итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni.

Ее также поддержала заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено, которая ранее участвовала в кампании, результатом которой стала отмена выступления в Казерте другого доверенного лица Путина – дирижера Валерия Гергиева, которое стало бы для него первым на Западе с начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

"Мы в очередной раз победили Путина и кремлевскую пропаганду", - написала в сети X Пичиенно.

Что известно об Абдразакове?

Певец является активным сторонником Путина и даже был его доверенным лицом на выборах 2024 года.

Абдразаков входит в Совет по культуре при президенте России, выступает на организованных властями России пропагандистских мероприятиях, а также возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета в оккупированном Крыму.

После начала полномасштабного вторжения РФ артист открывал новый сезон Ла Скала в декабре 2022 года в опере "Борис Годунов". Но в 2023 году его выступления в Ла Скала были отменены, как и через год в театре "Сан-Карло", уже тогда этого требовала также и Пина Пичиено.

