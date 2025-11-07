РУС
729 11

Выступление российского певца Абдразакова, поддерживающего Путина, отменили в Италии

В Италии отменили выступление российского оперного певца, солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Абдразаков должен был выступить в постановке "Дон Жуан" в Филармоническом театре Вероны.

Кампанию против выступления певца вела итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni.

Читайте также: Выступление пропутинской оперной певицы Нетребко отменили в Румынии

Ее также поддержала заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено, которая ранее участвовала в кампании, результатом которой стала отмена выступления в Казерте другого доверенного лица Путина – дирижера Валерия Гергиева, которое стало бы для него первым на Западе с начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

"Мы в очередной раз победили Путина и кремлевскую пропаганду", - написала в сети X Пичиенно.

Смотрите: Путинистка Валерия спела на фоне разбомбленных домов: Минкульт просит СБУ установить место записи. ВИДЕО

Что известно об Абдразакове?

Певец является активным сторонником Путина и даже был его доверенным лицом на выборах 2024 года.

Абдразаков входит в Совет по культуре при президенте России, выступает на организованных властями России пропагандистских мероприятиях, а также возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета в оккупированном Крыму.

После начала полномасштабного вторжения РФ артист открывал новый сезон Ла Скала в декабре 2022 года в опере "Борис Годунов". Но в 2023 году его выступления в Ла Скала были отменены, как и через год в театре "Сан-Карло", уже тогда этого требовала также и Пина Пичиено.

Топ комментарии
+5
Ільдар Абдразаков - істінно русскій арієц.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:20 Ответить
+3
Боже... А він мучився, розучував арії, італійською...
А у Воркуті, чи Магадані, "Дон Жуана" не слухають... Їм подавай "Владимирский централ"...
показать весь комментарий
07.11.2025 16:35 Ответить
+1
А чого воно поїхало виступати в філармонічному театрі Верони Італії, а не десь у філармонії Воркути чи Магадана? Що їх так тягне в ту Европу?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:29 Ответить
Ільдар Абдразаков - істінно русскій арієц.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:20 Ответить
Судячи з того, що з Криму - зрадник кримськотатарської нації.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:41 Ответить
А чого воно поїхало виступати в філармонічному театрі Верони Італії, а не десь у філармонії Воркути чи Магадана? Що їх так тягне в ту Европу?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:29 Ответить
Боже... А він мучився, розучував арії, італійською...
А у Воркуті, чи Магадані, "Дон Жуана" не слухають... Їм подавай "Владимирский централ"...
показать весь комментарий
07.11.2025 16:35 Ответить
Тепер буде вчити "владімірскій централ"
показать весь комментарий
07.11.2025 16:42 Ответить
А шоб він закінчив, як і його автор.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:47 Ответить
Сколько верёвочке не виться...
показать весь комментарий
07.11.2025 16:50 Ответить
А може у Північній Кореї філармонія є краще?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:30 Ответить
Подяка італійцям. Нехай їде виступати на свої болота.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:31 Ответить
Його тільки через призвіще слід заборонити навіки.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:40 Ответить
Кажуть що воюють з НАТО , але з концертами їдуть не в родную Сизрань , а у країни НАТО .!!
Дивні ці кацапи .
показать весь комментарий
07.11.2025 17:02 Ответить
 
 