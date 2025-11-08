Новини Атака безпілотників на Київ
8 079 4

Росія знову атакувала Київ дронами: у Печерському районі - пожежі та пошкоджені будівлі

Вранці 8 листопада російські окупанти знову атакували Київ ударними дронами. Унаслідок падіння уламків у Печерському районі столиці сталося кілька загорянь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у ДСНС України.

Деталі інцидентів

Рятувальники двічі виїжджали на виклики:

  • На одній із локацій загорілися чотири малотонажні вантажівки, також пошкоджено дві будівлі та поруч розташований автомобіль.

  • За іншою адресою займання уламків БпЛА було ліквідоване ще до прибуття підрозділу.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Постраждалі

За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило. 

Наслідки атаки

Черговий удар дронами по Києву: пожежі, знищені авто, без жертв
08.11.2025 09:06 Відповісти
.А в 1980 році мав настати комунізм. ПС. До 33 року літаки будуть безпілотними лише в країнах третього світу хизуватииуться раритетами милостиво переданими цивілізованими державами як непотріб.
08.11.2025 10:57 Відповісти
Вообще-то бахнуло так, что скорее похоже на ракету...
08.11.2025 12:59 Відповісти
Мабуть *********, хотіли ударити по хатам ригоАНАЛІВ, у Конче Заспі???
Щось ********** герасимов, недопрацьовує….
08.11.2025 21:22 Відповісти
 
 