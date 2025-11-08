Росія знову атакувала Київ дронами: у Печерському районі - пожежі та пошкоджені будівлі
Вранці 8 листопада російські окупанти знову атакували Київ ударними дронами. Унаслідок падіння уламків у Печерському районі столиці сталося кілька загорянь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у ДСНС України.
Деталі інцидентів
Рятувальники двічі виїжджали на виклики:
-
На одній із локацій загорілися чотири малотонажні вантажівки, також пошкоджено дві будівлі та поруч розташований автомобіль.
-
За іншою адресою займання уламків БпЛА було ліквідоване ще до прибуття підрозділу.
Пожежі оперативно ліквідовані.
Постраждалі
За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.
Наслідки атаки
