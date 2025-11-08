Росія знову атакувала Київ дронами: у Печерському районі - пожежі та пошкоджені будівлі

Вранці 8 листопада російські окупанти знову атакували Київ ударними дронами. Унаслідок падіння уламків у Печерському районі столиці сталося кілька загорянь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у ДСНС України.

Деталі інцидентів

Рятувальники двічі виїжджали на виклики:

На одній із локацій загорілися чотири малотонажні вантажівки, також пошкоджено дві будівлі та поруч розташований автомобіль.

За іншою адресою займання уламків БпЛА було ліквідоване ще до прибуття підрозділу.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Постраждалі

За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки атаки













