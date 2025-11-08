РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Россия снова атаковала Киев дронами: в Печерском районе - пожары и поврежденные здания. ФОТО

Утром 8 ноября российские оккупанты снова атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков в Печерском районе столицы произошло несколько возгораний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и ГСЧС Украины.

Детали инцидентов

Спасатели дважды выезжали на вызовы:

  • На одной из локаций загорелись четыре малотоннажных грузовика, также повреждены два здания и рядом расположенный автомобиль.

  • По другому адресу возгорание обломков БПЛА было ликвидировано еще до прибытия подразделения.

Пожары оперативно ликвидированы.

Пострадавшие

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Последствия атаки

Очередной удар дронами по Киеву: пожары, уничтоженные автомобили, без жертв
беспилотник (4511) Киев (26335) обстрел (30382)
