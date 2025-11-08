Россия снова атаковала Киев дронами: в Печерском районе - пожары и поврежденные здания. ФОТО
Утром 8 ноября российские оккупанты снова атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков в Печерском районе столицы произошло несколько возгораний.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и ГСЧС Украины.
Детали инцидентов
Спасатели дважды выезжали на вызовы:
-
На одной из локаций загорелись четыре малотоннажных грузовика, также повреждены два здания и рядом расположенный автомобиль.
-
По другому адресу возгорание обломков БПЛА было ликвидировано еще до прибытия подразделения.
Пожары оперативно ликвидированы.
Пострадавшие
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
Последствия атаки
08.11.2025 09:06
