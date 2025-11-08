Россия снова атаковала Киев дронами: в Печерском районе - пожары и поврежденные здания. ФОТО

Утром 8 ноября российские оккупанты снова атаковали Киев ударными дронами. В результате падения обломков в Печерском районе столицы произошло несколько возгораний.

Детали инцидентов

Спасатели дважды выезжали на вызовы:

На одной из локаций загорелись четыре малотоннажных грузовика, также повреждены два здания и рядом расположенный автомобиль.

По другому адресу возгорание обломков БПЛА было ликвидировано еще до прибытия подразделения.

Пожары оперативно ликвидированы.

Пострадавшие

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

