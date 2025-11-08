Рютте попередив Путіна: ядерну війну не можна виграти
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що ядерне стримування НАТО надійне та жителі країн Альянсу можуть не панікувати. Ядерну війну починати небезпечно і її не можна виграти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Генсек НАТО зазначив, що на початку цього місяця відбулися щорічні ядерні навчання Альянсу і їх успіх вселив в нього "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО" перед обличчям російських загроз.
"Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, жителі країн НАТО повинні знати, що панікувати не потрібно, оскільки альянс має потужний ядерний стримуючий потенціал. І Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти й ніколи не можна розпочинати", - підкреслив він.
Що передувало
- 5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).
- Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ссыкуняры тупоголовые, как и вся европка.
вся рідня!
все цінне майно та бізнеси кремлядєй у буржуйських країнах!
то, яка у сраку ядерна війна???
ойойой....
боїмось боїмось боїмось
ви ж своїх не жалієте, що вже про нас казати.
друга армія....
броньований кулак....
крейсер москва.....
да кому ви всралися зі своїми мультиками про арешнік?
СССР розпався, так і колективний Захід розпадеться, Рютте тупий західний ліберал з потужними промовами, таких уже десятки було за десятиліття.