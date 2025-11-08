УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9378 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
2 095 35

Рютте попередив Путіна: ядерну війну не можна виграти

Рютте: Росія не може виграти ядерну війну, НАТО готове

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що ядерне стримування НАТО надійне та жителі країн Альянсу можуть не панікувати. Ядерну війну починати небезпечно і її не можна виграти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Генсек НАТО зазначив,  що на початку цього місяця  відбулися щорічні ядерні навчання Альянсу і їх успіх вселив в нього "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО" перед обличчям російських загроз.

"Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, жителі країн НАТО повинні знати, що панікувати не потрібно, оскільки альянс має потужний ядерний стримуючий потенціал. І Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти й ніколи не можна розпочинати", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не бажає зупиняти війну в Україні, - Трамп про скасування зустрічі з Путіним

Що передувало

  • 5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).
  • Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США мають значну ядерну перевагу і "могли б підірвати світ 150 разів", - Трамп

Автор: 

НАТО (7173) путін володимир (25395) ядерна зброя (1288) Рютте Марк (691)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Вот нахера такое говорить ? Тупое ссыкливое создание, вы должны смеятся в лицо и привести ЯО в полную боевую готовность, а потом испытывать новые носители, что бы Путин заорал "Ядерную Войну нельзя выиграть !!!".
Ссыкуняры тупоголовые, как и вся европка.
показати весь коментар
08.11.2025 12:26 Відповісти
+6
всі діти!
вся рідня!
все цінне майно та бізнеси кремлядєй у буржуйських країнах!
то, яка у сраку ядерна війна???
показати весь коментар
08.11.2025 12:30 Відповісти
+5
***** хоче жити, здихати не спішить
показати весь коментар
08.11.2025 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** хоче жити, здихати не спішить
показати весь коментар
08.11.2025 12:18 Відповісти
Це все лякалки. Путіну вигідна ядерна війна і вінрозуміє, що аби поміняти розклад сил на планеті без неї йому кранти. Він її зуміє зробити гібридною. Кацапи мастаки путати карти.
показати весь коментар
08.11.2025 12:19 Відповісти
росия и ее союзники в этой войне будут уничтожены в чем выгода?
показати весь коментар
08.11.2025 13:01 Відповісти
Рютте, по Европе 2-3 прилетит и Всьо! А кацапов по Сибири гонять сотни не хватит!
показати весь коментар
08.11.2025 12:21 Відповісти
Де зосередженні у кацапів найбільш придатні до проживання землі і землі які найкраще підходять для вирощування чогось їстівного ? У кацапів це європейська частина їх територій - такшо те шо ви надрукували стосується і кацапів також .
показати весь коментар
08.11.2025 12:28 Відповісти
Вы пробовали в квартире тараканов травить? Кацапы как тараканы им пофиг, если не вырастят съестного заберут у соседа! За Уральским хребтом плотность 10 чел. на 1000 км кв.! Европа после 1Мгт три раза ляжет полностью!
показати весь коментар
08.11.2025 12:33 Відповісти
Єдиний сусід кацапстану де шось в достатній кількості мож забрати то є КНР - а теперка питанячко до вас . Китайці дадуть шось відібрати у себе кацапам ?
показати весь коментар
08.11.2025 12:52 Відповісти
Не знаю, Вы карту кацапстана видели? Себе можно придумывать, что угодно и верить можно кому угодно из телевизора. И успокаивать любыми успокоительными. Но и Китай не Железный рыцарь! Кацапы и его могут погрызть. Тем более, что идеология Китая, это коммунизм причем ленинский- сталинский и никак не марксизм.)
показати весь коментар
08.11.2025 12:59 Відповісти
ну да зато кацапскому тролю можна! и нужно! верить))))
показати весь коментар
08.11.2025 13:03 Відповісти
Ваша карта біта!
показати весь коментар
08.11.2025 13:06 Відповісти
По перше по телику різні програми йдуть - і судячи по всьому ви в нас любитель рен тв . Бо тіко любитль рен тв міже заявляти шо в совку а теперка в КНР був і є комунізм - від комунізму шо в першому шо в другому випадку там тіко назва . Кацапстан всі ті століття шо він існує рятує географія а не шось інше .
показати весь коментар
08.11.2025 13:13 Відповісти
Вот нахера такое говорить ? Тупое ссыкливое создание, вы должны смеятся в лицо и привести ЯО в полную боевую готовность, а потом испытывать новые носители, что бы Путин заорал "Ядерную Войну нельзя выиграть !!!".
Ссыкуняры тупоголовые, как и вся европка.
показати весь коментар
08.11.2025 12:26 Відповісти
НАТО не має ядрений бімб - в них навіть танків ніту - все це є в членів НАТО .
показати весь коментар
08.11.2025 12:30 Відповісти
А Франція? А Великобританія?
показати весь коментар
08.11.2025 14:11 Відповісти
Ше раз перечитайте мій комент на який ви відреагували особливо ось це - " все це є в членів НАТО " . Нічого страшного сам не раз шукав річ яка лежить прямо перед мною - а її не бачив і гасав шо вжалений по помешканню шукаючи її .
показати весь коментар
08.11.2025 14:29 Відповісти
всі діти!
вся рідня!
все цінне майно та бізнеси кремлядєй у буржуйських країнах!
то, яка у сраку ядерна війна???
показати весь коментар
08.11.2025 12:30 Відповісти
Коли вже до "праґрєсівнава чєлавєчєства" дойде, що для кремлядів не існує ані дітей, пні рідні, ані цінного майна та бізнесів? Навіть своїх, про чужих можна і не згадувати!
показати весь коментар
08.11.2025 12:36 Відповісти
кацапські боти, ну чого ви такі примітивні?
ойойой....
боїмось боїмось боїмось
ви ж своїх не жалієте, що вже про нас казати.
друга армія....
броньований кулак....
крейсер москва.....

да кому ви всралися зі своїми мультиками про арешнік?
показати весь коментар
08.11.2025 12:59 Відповісти
Та вивозити туди золото, в цьому світлі взгалі весело звучить про вороже НАТО)))
показати весь коментар
08.11.2025 12:42 Відповісти
" Виграти неможливо = загинуть усі"?? 😃🤯🤡 '"тому не панікуйте"
показати весь коментар
08.11.2025 12:54 Відповісти
По всьому виходить, що путін насрав на нато
показати весь коментар
08.11.2025 12:57 Відповісти
выходит путин насрал в чемодан после анонсированых ядерных испытаний!
показати весь коментар
08.11.2025 13:06 Відповісти
Шизофреничному деду путину это не докажешь.
показати весь коментар
08.11.2025 13:05 Відповісти
Буде як в грі Фолаут.Ядерна зима неможлива від ядерних бомб,в прорахунках колись помилилися.Інша справа,що життя як в Фолаут,не сподобається тим,хто вижеве після ядерних бомбардувань.
показати весь коментар
08.11.2025 13:09 Відповісти
У Европы с их географией никаких шансов. Сдохнут все.
показати весь коментар
08.11.2025 13:27 Відповісти
ультра-праві виграють у Франції та Німеччині, ніякої ядерної війни не буде, НАТО просто розпадеться дефакто, кожен сам за себе буде, Прибалтику продадуть росії за $$$ на кріптокошельки орбанам, фіцо, лепенам і АДГ.

СССР розпався, так і колективний Захід розпадеться, Рютте тупий західний ліберал з потужними промовами, таких уже десятки було за десятиліття.
показати весь коментар
08.11.2025 13:29 Відповісти
А ліві напускали махмудів.жякі розвалюють західні країни.
показати весь коментар
08.11.2025 15:21 Відповісти
Подобные прописные истины известны всем вменяемым жителям планеты. Кремлёвский антихрист - маниак! Поэтому вместо глупостей и попыток просветить и уговорить маниака, нужно приложить все силы чтобы избавить планету от него и ему подобных. Когда это существо будет загнано в угол ему станет наплевать и на деньги и на дочурку и на все человечество. Поэтому пора с ним уже решать)
показати весь коментар
08.11.2025 13:41 Відповісти
Ещё как можно, если рассредоточить на большой территории людей.
показати весь коментар
08.11.2025 13:51 Відповісти
90% орков и весь их мозг, если такой имеется, сосредоточен в нескольких городах европейской части россии. Близко и плотно. После их уничтожения останется лишь большая, дикая, запущенная территория с крохотными очагами обворованного И одичавшего населения с акцентом на туземное происхождение и большой не любви к столице.
показати весь коментар
08.11.2025 14:14 Відповісти
нелюбви
показати весь коментар
08.11.2025 17:17 Відповісти
 
 