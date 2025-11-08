Рютте попередив Путіна: ядерну війну не можна виграти

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що ядерне стримування НАТО надійне та жителі країн Альянсу можуть не панікувати. Ядерну війну починати небезпечно і її не можна виграти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Генсек НАТО зазначив, що на початку цього місяця відбулися щорічні ядерні навчання Альянсу і їх успіх вселив в нього "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО" перед обличчям російських загроз.

"Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, жителі країн НАТО повинні знати, що панікувати не потрібно, оскільки альянс має потужний ядерний стримуючий потенціал. І Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти й ніколи не можна розпочинати", - підкреслив він.

Що передувало

5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).

Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.

