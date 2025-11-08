РУС
Рютте предупредил Путина: ядерную войну нельзя выиграть

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ядерное сдерживание НАТО надежно и жители стран Альянса могут не паниковать. Начинать ядерную войну опасно и ее нельзя выиграть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Генсек НАТО отметил, что в начале этого месяца состоялись ежегодные ядерные учения Альянса и их успех вселил в него "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО" перед лицом российских угроз.

"Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, жители стран НАТО должны знать, что паниковать не нужно, поскольку альянс обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом. И Путин должен знать, что ядерную войну никогда не выиграть и никогда нельзя начинать", - подчеркнул он.

Что предшествовало

  • 5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
  • В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.

НАТО (10487) путин владимир (32435) ядерное оружие (1430) Рютте Марк (517)
Топ комментарии
+7
Вот нахера такое говорить ? Тупое ссыкливое создание, вы должны смеятся в лицо и привести ЯО в полную боевую готовность, а потом испытывать новые носители, что бы Путин заорал "Ядерную Войну нельзя выиграть !!!".
Ссыкуняры тупоголовые, как и вся европка.
08.11.2025 12:26 Ответить
+5
всі діти!
вся рідня!
все цінне майно та бізнеси кремлядєй у буржуйських країнах!
то, яка у сраку ядерна війна???
08.11.2025 12:30 Ответить
+3
Коли вже до "праґрєсівнава чєлавєчєства" дойде, що для кремлядів не існує ані дітей, пні рідні, ані цінного майна та бізнесів? Навіть своїх, про чужих можна і не згадувати!
08.11.2025 12:36 Ответить
***** хоче жити, здихати не спішить
08.11.2025 12:18 Ответить
Це все лякалки. Путіну вигідна ядерна війна і вінрозуміє, що аби поміняти розклад сил на планеті без неї йому кранти. Він її зуміє зробити гібридною. Кацапи мастаки путати карти.
08.11.2025 12:19 Ответить
росия и ее союзники в этой войне будут уничтожены в чем выгода?
08.11.2025 13:01 Ответить
Рютте, по Европе 2-3 прилетит и Всьо! А кацапов по Сибири гонять сотни не хватит!
08.11.2025 12:21 Ответить
Де зосередженні у кацапів найбільш придатні до проживання землі і землі які найкраще підходять для вирощування чогось їстівного ? У кацапів це європейська частина їх територій - такшо те шо ви надрукували стосується і кацапів також .
08.11.2025 12:28 Ответить
Вы пробовали в квартире тараканов травить? Кацапы как тараканы им пофиг, если не вырастят съестного заберут у соседа! За Уральским хребтом плотность 10 чел. на 1000 км кв.! Европа после 1Мгт три раза ляжет полностью!
08.11.2025 12:33 Ответить
Єдиний сусід кацапстану де шось в достатній кількості мож забрати то є КНР - а теперка питанячко до вас . Китайці дадуть шось відібрати у себе кацапам ?
08.11.2025 12:52 Ответить
Не знаю, Вы карту кацапстана видели? Себе можно придумывать, что угодно и верить можно кому угодно из телевизора. И успокаивать любыми успокоительными. Но и Китай не Железный рыцарь! Кацапы и его могут погрызть. Тем более, что идеология Китая, это коммунизм причем ленинский- сталинский и никак не марксизм.)
08.11.2025 12:59 Ответить
ну да зато кацапскому тролю можна! и нужно! верить))))
08.11.2025 13:03 Ответить
Ваша карта біта!
08.11.2025 13:06 Ответить
По перше по телику різні програми йдуть - і судячи по всьому ви в нас любитель рен тв . Бо тіко любитль рен тв міже заявляти шо в совку а теперка в КНР був і є комунізм - від комунізму шо в першому шо в другому випадку там тіко назва . Кацапстан всі ті століття шо він існує рятує географія а не шось інше .
08.11.2025 13:13 Ответить
кацапські боти, ну чого ви такі примітивні?
ойойой....
боїмось боїмось боїмось
ви ж своїх не жалієте, що вже про нас казати.
друга армія....
броньований кулак....
крейсер москва.....

да кому ви всралися зі своїми мультиками про арешнік?
08.11.2025 12:59 Ответить
Та вивозити туди золото, в цьому світлі взгалі весело звучить про вороже НАТО)))
08.11.2025 12:42 Ответить
" Виграти неможливо = загинуть усі"?? 😃🤯🤡 '"тому не панікуйте"
08.11.2025 12:54 Ответить
По всьому виходить, що путін насрав на нато
08.11.2025 12:57 Ответить
выходит путин насрал в чемодан после анонсированых ядерных испытаний!
08.11.2025 13:06 Ответить
Шизофреничному деду путину это не докажешь.
08.11.2025 13:05 Ответить
Буде як в грі Фолаут.Ядерна зима неможлива від ядерних бомб,в прорахунках колись помилилися.Інша справа,що життя як в Фолаут,не сподобається тим,хто вижеве після ядерних бомбардувань.
08.11.2025 13:09 Ответить
У Европы с их географией никаких шансов. Сдохнут все.
08.11.2025 13:27 Ответить
ультра-праві виграють у Франції та Німеччині, ніякої ядерної війни не буде, НАТО просто розпадеться дефакто, кожен сам за себе буде, Прибалтику продадуть росії за $$$ на кріптокошельки орбанам, фіцо, лепенам і АДГ.

СССР розпався, так і колективний Захід розпадеться, Рютте тупий західний ліберал з потужними промовами, таких уже десятки було за десятиліття.
08.11.2025 13:29 Ответить
Подобные прописные истины известны всем вменяемым жителям планеты. Кремлёвский антихрист - маниак! Поэтому вместо глупостей и попыток просветить и уговорить маниака, нужно приложить все силы чтобы избавить планету от него и ему подобных. Когда это существо будет загнано в угол ему станет наплевать и на деньги и на дочурку и на все человечество. Поэтому пора с ним уже решать)
08.11.2025 13:41 Ответить
Если кацапы пойдут на Запад, они смахнут Европу как прядь старой паутины в чулане. Даже не запыхавшись победят. Только две страны на планете могут выдержать битву с РФ один на один - США и Китай. Всех остальных ждала бы гибель.
08.11.2025 13:42 Ответить
 
 