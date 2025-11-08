Рютте предупредил Путина: ядерную войну нельзя выиграть
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ядерное сдерживание НАТО надежно и жители стран Альянса могут не паниковать. Начинать ядерную войну опасно и ее нельзя выиграть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Генсек НАТО отметил, что в начале этого месяца состоялись ежегодные ядерные учения Альянса и их успех вселил в него "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО" перед лицом российских угроз.
"Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, жители стран НАТО должны знать, что паниковать не нужно, поскольку альянс обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом. И Путин должен знать, что ядерную войну никогда не выиграть и никогда нельзя начинать", - подчеркнул он.
Что предшествовало
- 5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
- В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ссыкуняры тупоголовые, как и вся европка.
вся рідня!
все цінне майно та бізнеси кремлядєй у буржуйських країнах!
то, яка у сраку ядерна війна???
ойойой....
боїмось боїмось боїмось
ви ж своїх не жалієте, що вже про нас казати.
друга армія....
броньований кулак....
крейсер москва.....
да кому ви всралися зі своїми мультиками про арешнік?
СССР розпався, так і колективний Захід розпадеться, Рютте тупий західний ліберал з потужними промовами, таких уже десятки було за десятиліття.