Рютте предупредил Путина: ядерную войну нельзя выиграть

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ядерное сдерживание НАТО надежно и жители стран Альянса могут не паниковать. Начинать ядерную войну опасно и ее нельзя выиграть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Генсек НАТО отметил, что в начале этого месяца состоялись ежегодные ядерные учения Альянса и их успех вселил в него "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО" перед лицом российских угроз.

"Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, жители стран НАТО должны знать, что паниковать не нужно, поскольку альянс обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом. И Путин должен знать, что ядерную войну никогда не выиграть и никогда нельзя начинать", - подчеркнул он.

Что предшествовало

5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).

В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.

