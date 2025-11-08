9 та 10 листопада оголошено днями жалоби в Дніпрі

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні міського голови Бориса Філатова.

Жалоба в Дніпрі

"З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 08.11.2025 внаслідок комбінованої атаки безпілотними літальними апаратами та балістичними ракетами російської федерації у місті Дніпрі: оголосити днями трауру в місті Дніпрі 09.11.2025-10.11.2025", - зазначено в розпорядженні.

Зазначається, що у дні трауру будуть приспущені Державні Прапори на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради. Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності рекомендовано вивісити у знак трауру Державні Прапори з чорною стрічкою.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська атакували Дніпро. Унаслідок атаки зруйновано квартири в дев’ятиповерхівці. Евакуйовано 28 людей. За останніми даними, відомо про трьох загиблих. Крім того, ще одну людину шукають. Серед постраждалих - діти.