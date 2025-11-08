УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8845 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Дніпро
2 293 3

9 та 10 листопада оголошено днями жалоби в Дніпрі

9 та 10 листопада у Дніпрі жалоба

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні міського голови Бориса Філатова.

Жалоба в Дніпрі

"З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 08.11.2025 внаслідок комбінованої атаки безпілотними літальними апаратами та балістичними ракетами російської федерації у місті Дніпрі: оголосити днями трауру в місті Дніпрі 09.11.2025-10.11.2025", - зазначено в розпорядженні.

Зазначається, що у дні трауру будуть приспущені Державні Прапори на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради. Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності рекомендовано вивісити у знак трауру Державні Прапори з чорною стрічкою.

Також дивіться: Дві особи не виходять на зв’язок після атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська атакували ДніпроУнаслідок атаки зруйновано квартири в дев’ятиповерхівці. Евакуйовано 28 людей. За останніми даними, відомо про трьох загиблих. Крім того, ще одну людину шукають. Серед постраждалих - діти.

Автор: 

Дніпро (3525) обстріл (34048) жалоба (192) Дніпропетровська область (5036) Дніпровський район (376)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В бужанського не попало?
показати весь коментар
08.11.2025 16:58 Відповісти
спочатку всією країною голосуєте за МАЛАДОВА і ПРІКОЛЬНАВА, а по факту некомпетентного ні в чому, промосковського і ідіота по суті. А потім

- вся країна в кладовищах
- мінус 50% нації - як за Сталіна
- економіка перестає існувати як клас
- якщо переведеш з карти на карту за пиріжок - то блочать бо ти злочинець
- парам парам зато спокійно десь діваються міліарди доларів

.....філія Сомалі стає, але ж зато НЕ порошенко і "прикольно". І це з гігантською пітримкою, а без і сам на сам у нас була б доля набагато гірше чим в УНР
показати весь коментар
08.11.2025 17:52 Відповісти
А 1 листопада,коли загинули 12 військових і 7 цивільних на церемонії вручення нагород,в цій області,в результаті вогневого удару ворога,як і допоки такі безглузді втрати?
показати весь коментар
08.11.2025 19:09 Відповісти
 
 