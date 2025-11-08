9 та 10 листопада оголошено днями жалоби в Дніпрі
У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні міського голови Бориса Філатова.
Жалоба в Дніпрі
"З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 08.11.2025 внаслідок комбінованої атаки безпілотними літальними апаратами та балістичними ракетами російської федерації у місті Дніпрі: оголосити днями трауру в місті Дніпрі 09.11.2025-10.11.2025", - зазначено в розпорядженні.
Зазначається, що у дні трауру будуть приспущені Державні Прапори на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради. Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності рекомендовано вивісити у знак трауру Державні Прапори з чорною стрічкою.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська атакували Дніпро. Унаслідок атаки зруйновано квартири в дев’ятиповерхівці. Евакуйовано 28 людей. За останніми даними, відомо про трьох загиблих. Крім того, ще одну людину шукають. Серед постраждалих - діти.
- вся країна в кладовищах
- мінус 50% нації - як за Сталіна
- економіка перестає існувати як клас
- якщо переведеш з карти на карту за пиріжок - то блочать бо ти злочинець
- парам парам зато спокійно десь діваються міліарди доларів
.....філія Сомалі стає, але ж зато НЕ порошенко і "прикольно". І це з гігантською пітримкою, а без і сам на сам у нас була б доля набагато гірше чим в УНР