9 и 10 ноября объявлены днями траура в Днепре

В Днепре 9 и 10 ноября объявлены днями траура по погибшим вследствие удара РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.

Траур в Днепре

"С целью почтить память жертв трагедии, которая произошла 08.11.2025 вследствие комбинированной атаки беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами Российской Федерации в городе Днепре: объявить дни траура в городе Днепре 09.11.2025-10.11.2025", - сказано в распоряжении.

Отмечается, что в дни траура будут приспущены Государственные флаги на здании Днепровского городского совета, домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета. Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовано вывесить в знак траура Государственные флаги с черной лентой.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали Днепр. Вследствие атаки разрушены квартиры в девятиэтажке. Эвакуированы 28 человек. По последним данным, известно о трех погибших. Кроме того, еще одного человека ищут. Среди пострадавших - дети.