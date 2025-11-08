9 и 10 ноября объявлены днями траура в Днепре
В Днепре 9 и 10 ноября объявлены днями траура по погибшим вследствие удара РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.
Траур в Днепре
"С целью почтить память жертв трагедии, которая произошла 08.11.2025 вследствие комбинированной атаки беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами Российской Федерации в городе Днепре: объявить дни траура в городе Днепре 09.11.2025-10.11.2025", - сказано в распоряжении.
Отмечается, что в дни траура будут приспущены Государственные флаги на здании Днепровского городского совета, домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета. Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовано вывесить в знак траура Государственные флаги с черной лентой.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали Днепр. Вследствие атаки разрушены квартиры в девятиэтажке. Эвакуированы 28 человек. По последним данным, известно о трех погибших. Кроме того, еще одного человека ищут. Среди пострадавших - дети.
- вся країна в кладовищах
- мінус 50% нації - як за Сталіна
- економіка перестає існувати як клас
- якщо переведеш з карти на карту за пиріжок - то блочать бо ти злочинець
- парам парам зато спокійно десь діваються міліарди доларів
.....філія Сомалі стає, але ж зато НЕ порошенко і "прикольно". І це з гігантською пітримкою, а без і сам на сам у нас була б доля набагато гірше чим в УНР