РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Днепр
1 184 2

9 и 10 ноября объявлены днями траура в Днепре

9 и 10 ноября в Днепре траур

В Днепре 9 и 10 ноября объявлены днями траура по погибшим вследствие удара РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.

Траур в Днепре

"С целью почтить память жертв трагедии, которая произошла 08.11.2025 вследствие комбинированной атаки беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами Российской Федерации в городе Днепре: объявить дни траура в городе Днепре 09.11.2025-10.11.2025", - сказано в распоряжении.

Отмечается, что в дни траура будут приспущены Государственные флаги на здании Днепровского городского совета, домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета. Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовано вывесить в знак траура Государственные флаги с черной лентой.

Смотрите также: Два человека не выходят на связь после атаки РФ по многоэтажке в Днепре, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали Днепр. Вследствие атаки разрушены квартиры в девятиэтажке. Эвакуированы 28 человек. По последним данным, известно о трех погибших. Кроме того, еще одного человека ищут. Среди пострадавших - дети.

Автор: 

Днепр (4533) обстрел (30407) траур (249) Днепропетровская область (4670) Днепровский район (199)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В бужанського не попало?
показать весь комментарий
08.11.2025 16:58 Ответить
спочатку всією країною голосуєте за МАЛАДОВА і ПРІКОЛЬНАВА, а по факту некомпетентного ні в чому, промосковського і ідіота по суті. А потім

- вся країна в кладовищах
- мінус 50% нації - як за Сталіна
- економіка перестає існувати як клас
- якщо переведеш з карти на карту за пиріжок - то блочать бо ти злочинець
- парам парам зато спокійно десь діваються міліарди доларів

.....філія Сомалі стає, але ж зато НЕ порошенко і "прикольно". І це з гігантською пітримкою, а без і сам на сам у нас була б доля набагато гірше чим в УНР
показать весь комментарий
08.11.2025 17:52 Ответить
 
 