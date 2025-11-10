Окупанти обстріляли Херсонщину: загинула людина, ще 7 - дістали поранення, пошкоджено будинки

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Велетенське, Розлив, Кізомис, Олександрівка, Понятівка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Дудчани, Високе, Бургунка, Золота Балка, Михайлівка, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Поранені та жертви ворожих атак

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, стільникову вежу та приватні автомобілі.

