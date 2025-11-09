Внаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали п’ятеро людей

Впродовж дня неділі, 9 листопада, через російські обстріли на Херсонщині поранень зазнали п’ятеро людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог застосовував різне озброєння

За даними прокуратури, окупанти атакували населені пункти Херсонщини артилерійською та мінометною зброєю, а також дронами.

Є постраждалі

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак постраждали п'ятеро цивільних.

У прокуратурі зазначили, що всі постраждалі зазнали поранень у Херсоні:

троє чоловіків та жінка - від наслідків артилерійських обстрілів;

ще одна жінка – через скид вибухівки з дрона.

Пошкодження

Крім цього, через ворожі обстріли пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, гаражі та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

