В результате российских обстрелов в Херсоне пострадали пять человек
В течение дня воскресенья, 9 ноября, из-за российских обстрелов в Херсонской области ранения получили пять человек.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Враг применял различное вооружение
По данным прокуратуры, оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерийским и минометным оружием, а также дронами.
Есть пострадавшие
По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских атак пострадали пять гражданских лиц.
В прокуратуре отметили, что все пострадавшие получили ранения в Херсоне:
- трое мужчин и женщина - от последствий артиллерийских обстрелов;
- еще одна женщина – из-за сброса взрывчатки с дрона.
Повреждения
Кроме того, в результате вражеских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, складские помещения, гаражи и автотранспорт.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
