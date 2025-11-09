В результате российских обстрелов в Херсоне пострадали пять человек

В течение дня воскресенья, 9 ноября, из-за российских обстрелов в Херсонской области ранения получили пять человек.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применял различное вооружение

По данным прокуратуры, оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерийским и минометным оружием, а также дронами.

Читайте также: Два человека погибли и шесть ранены вследствие российских обстрелов Херсонской области

Есть пострадавшие

По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских атак пострадали пять гражданских лиц.

В прокуратуре отметили, что все пострадавшие получили ранения в Херсоне:

трое мужчин и женщина - от последствий артиллерийских обстрелов;

еще одна женщина – из-за сброса взрывчатки с дрона.

Повреждения

Кроме того, в результате вражеских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, складские помещения, гаражи и автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: "Сафари на людей": Анджелина Джоли рассказала о жизни украинцев под угрозой дронов