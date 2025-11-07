Два человека погибли и шестеро ранены вследствие российских обстрелов Херсонской области

Сегодня, 7 ноября, российские войска атаковали Херсон и населенные пункты Херсонщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, армия РФ атаковала населенные пункты Херсонщины артиллерией, в частности реактивной, и дронами.

Жертвы вражеских атак

По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских обстрелов двое гражданских погибли и шестеро получили ранения.

Травмы, несовместимые с жизнью, вследствие артиллерийского обстрела получил житель Херсона.

В поселке Нововоронцовка мужчина погиб вследствие атаки беспилотника.

В течение дня от российской агрессии пострадали также трое жителей Херсона, один в Белозерке и двое в Нововоронцовке.

Повреждения из-за российских обстрелов

Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, учреждение системы здравоохранения, гаражи и автотранспорт.

