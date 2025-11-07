125 0
Два человека погибли и шестеро ранены вследствие российских обстрелов Херсонской области
Сегодня, 7 ноября, российские войска атаковали Херсон и населенные пункты Херсонщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, армия РФ атаковала населенные пункты Херсонщины артиллерией, в частности реактивной, и дронами.
Жертвы вражеских атак
По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских обстрелов двое гражданских погибли и шестеро получили ранения.
- Травмы, несовместимые с жизнью, вследствие артиллерийского обстрела получил житель Херсона.
- В поселке Нововоронцовка мужчина погиб вследствие атаки беспилотника.
В течение дня от российской агрессии пострадали также трое жителей Херсона, один в Белозерке и двое в Нововоронцовке.
Повреждения из-за российских обстрелов
Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, учреждение системы здравоохранения, гаражи и автотранспорт.
