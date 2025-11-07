484 0
Двоє людей загинули та шестеро поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини
Сьогодні, 7 листопада, російські війська атакували Херсон та населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини артилерією, зокрема реактивною, та дронами.
Жертви ворожих атак
Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих обстрілів двоє цивільних загинуло та шестеро дістали поранень.
- Травм, несумісних з життям, через артилерійський обстріл дістав житель Херсона.
- У селищі Нововоронцовка чоловік загинув через атаку безпілотника.
Протягом дня від російської агресії постраждало також троє жителів Херсону, один у Білозерці та двоє у Нововоронцовці.
Пошкодження через російські обстріли
Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад системи охорони здоров’я, гаражі та автотранспорт.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль