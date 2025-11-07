Двоє людей загинули та шестеро поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Сьогодні, 7 листопада, російські війська атакували Херсон та населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини артилерією, зокрема реактивною, та дронами.

Жертви ворожих атак

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих обстрілів двоє цивільних загинуло та шестеро дістали поранень.

Травм, несумісних з життям, через артилерійський обстріл дістав житель Херсона.

У селищі Нововоронцовка чоловік загинув через атаку безпілотника.

Протягом дня від російської агресії постраждало також троє жителів Херсону, один у Білозерці та двоє у Нововоронцовці.

Пошкодження через російські обстріли

Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад системи охорони здоров’я, гаражі та автотранспорт.

