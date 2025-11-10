Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погиб человек, еще 7 получили ранения, повреждены дома

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Комышаны, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Велетенское, Розлив, Кизомыс, Александровка, Понятовка, Ивановка, Никольское, Токаровка, Берислав, Дудчаны, Высокое, Бургунка, Золотая Балка, Михайловка, Монастырское, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Раненые и жертвы вражеских атак

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

Последствия обстрелов Херсонской области

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты испортили админздания, сотовую вышку и частные автомобили.

