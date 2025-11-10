У Франції звільнили затриманого на запит ФСБ кримчанина Шагаєва, - Чубаров

Вищий апеляційний суд Франції повністю виправдав кримчанина Ільнура Шагаєва, затриманого на запит російської ФСБ до "Інтерполу". Через пів року утримання під вартою його звільнили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 10 листопада повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Громадянин України Ільнур Шагаєв, затриманий 20 травня 2025 року у місті Шербур (Франція) в момент, коли разом із дружиною та дітьми сідав на паром до Ірландії, де сім’я Шагаєвих має статус тимчасового захисту, після тривалих юридичних розглядів, був звільнений рішенням Вищого апеляційного суду Франції", - написав Чубаров.

Затримали на запит ФСБ за звинуваченням у тероризмі

Як зазначив Чубаром, ті, хто стежив за розвитком цієї справи, знають, що причиною затримання Ільнура Шагаєва став запит каральних органів Російської Федерації до Інтерполу зі стандартним, добре відомим звинуваченням, яке російські спецслужби зазвичай висувають кримським татарам — "тероризм".

Свідчення були вибиті під тортурами

"Немає потреби наголошувати, що всі "докази" російської сторони проти Ільнура Шагаєва ґрунтувалися виключно на свідченнях, вибит.их під тортурами у затриманих осіб у тимчасово окупованому Криму", - написав Чубаров.

Звільненню сприяли Меджліс, МЗС та посольство

За словами Чубарова, на захист прав громадянина України Ільнура Шагаєва виступив Меджліс кримськотатарського народу, який звернувся як до французької сторони — через Посольство Франції в Україні — із закликом не виконувати запити держави-агресора щодо громадян України, так і до Міністерства закордонних справ України.

Завдяки колосальним зусиллям Міністерство закордонних справ України та дипломатів Посольство України у Франції, які супроводжували справу на всіх її етапах, судовий процес завершився повним виправданням Ільнура Шагаєва.

Більше того, Вищий апеляційний суд Франції визнав, що дії правоохоронних органів Франції щодо Ільнура Шагаєва в окремих, але суттєвих аспектах, порушували чинні норми національного законодавства.

Хоча звільнення з депортаційного табору, куди Ільнура Шагаєва було переведено з тюрми, відбулося 22 жовтня, він зміг залишити Францію лише 7 листопада, після завершення всіх процедур і оформлення необхідних документів.

"Як повідомив мені сьогодні телефоном Ільнур Шагаєв, він вже прибув до Ірландії, де на нього чекала його сім’я — дружина та троє неповнолітніх дітей. Дякуємо всім, хто був поруч і хто допоміг!", - повідомив Чубаров

