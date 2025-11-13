Україна отримала €5,9 млрд від ЄС із прибутків заморожених активів Росії, - Свириденко

прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Європейський Союз перерахував Україні €5,9 млрд фінансової допомоги, з яких €4,1 млрд - у межах механізму ERA Loans та €1,8 млрд - за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, €4,1 млрд є завершальним траншем у межах програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. "Це - приклад того, як Росія починає платити за свої злочини. І водночас - сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти", - зазначила вона.

Ще €1,8 млрд надано у межах Ukraine Facility. "Це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції", - додала прем’єрка.

Свириденко подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за підтримку, наголосивши, що ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність і зміцнити економіку під час війни.

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Топ коментарі
+8
Хто там на черзі після міндіча мародерити?
показати весь коментар
13.11.2025 11:43 Відповісти
+6
де міндіч? нехай поділить
показати весь коментар
13.11.2025 11:47 Відповісти
+5
Красти не перекрасти зеленим мародерам на крові
показати весь коментар
13.11.2025 11:52 Відповісти
Ой теперь пирушку устроят!
показати весь коментар
13.11.2025 11:48 Відповісти
У ОПи є резервний бухгалтер ...
показати весь коментар
13.11.2025 11:49 Відповісти
Та немає вам віри гниди зелені.
показати весь коментар
13.11.2025 11:48 Відповісти
То шо ви не знаєте шо з ними робити? - розсовуйте по кишенях
показати весь коментар
13.11.2025 11:51 Відповісти
Україна отримала чи гаманці Зеленського з корешами-мародерами?
показати весь коментар
13.11.2025 11:56 Відповісти
Капець у них роботи буде. Це ж 3688 ходок по 1,6 млн. Носити не переносити.
показати весь коментар
13.11.2025 11:59 Відповісти
попередня новина "ЄС надає Україні новий транш у 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн" де вже сотку проє... ? "комісія друзям"?
показати весь коментар
13.11.2025 12:01 Відповісти
А скільки по потоках пішло крім енергетики? Стюардеса на посаді примєрміністра не підкаже? Чи це просто чергова "корабєльнаясосна"?ці тварини нас настільки не вважають за людей,що сидять своїх сосок на посади,міністерка енергетики рижа...,це теж б..
показати весь коментар
13.11.2025 12:02 Відповісти
свято для зелених миндичей...зараз усе по офшорах поразпихують...
показати весь коментар
13.11.2025 12:03 Відповісти
Вже слина пішла в неї від цієї суми, свиричиха кажи відразу, скільки плануєш стирити з цієї суми?
показати весь коментар
13.11.2025 12:04 Відповісти
Щури!Все одно все це розкрадете! Зеленського і його уряд у відставку!
показати весь коментар
13.11.2025 12:04 Відповісти
Де їх тепер ділити???...квартирку то засвітили
показати весь коментар
13.11.2025 12:18 Відповісти
Єврокомісар сказала про 6 млрд, ця лярва про 5,9. Я так розумію що 100 млн вже спижжено
показати весь коментар
13.11.2025 12:49 Відповісти
Интересно, банковские упаковки хоть распакуют?
показати весь коментар
13.11.2025 13:30 Відповісти
Хто такий Премʼєр-міністр? Хто така Свириденко? Ніхто, вже переконалися. Дзвоніть міндічу або єрмаку, питайте як освоїти ці кошти.
показати весь коментар
13.11.2025 14:23 Відповісти
Оце ***** поперло.....аж очі сяють у гандонів...
показати весь коментар
13.11.2025 23:47 Відповісти
 
 