Україна отримала €5,9 млрд від ЄС із прибутків заморожених активів Росії, - Свириденко

Європейський Союз перерахував Україні €5,9 млрд фінансової допомоги, з яких €4,1 млрд - у межах механізму ERA Loans та €1,8 млрд - за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За її словами, €4,1 млрд є завершальним траншем у межах програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. "Це - приклад того, як Росія починає платити за свої злочини. І водночас - сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти", - зазначила вона.

Ще €1,8 млрд надано у межах Ukraine Facility. "Це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції", - додала прем’єрка.

Свириденко подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за підтримку, наголосивши, що ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність і зміцнити економіку під час війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС надає Україні новий транш у 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав ЄС використати заморожені активи РФ: Це питання виживання України