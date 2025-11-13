РУС
Новости Передача Украине замороженных средств РФ
538 16

Украина получила €5,9 млрд от ЕС из доходов замороженных активов России, - Свириденко

премьер-министр Юлия Свириденко

Европейский Союз перечислил Украине €5,9 млрд финансовой помощи, из которых €4,1 млрд - в рамках механизма ERA Loans и €1,8 млрд - по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, €4,1 млрд является завершающим траншем в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов. "Это - пример того, как Россия начинает платить за свои преступления. И в то же время - сигнал европейской солидарности и решимости поддерживать нашу способность выстоять", - отметила она.

Еще €1,8 млрд предоставлено в рамках Ukraine Facility. "Это подтверждение того, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции", - добавила премьер.

Свириденко поблагодарила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Марту Кос за поддержку, отметив, что эти средства помогут сохранить макрофинансовую стабильность и укрепить экономику во время войны.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

+7
Хто там на черзі після міндіча мародерити?
13.11.2025 11:43 Ответить
+6
де міндіч? нехай поділить
13.11.2025 11:47 Ответить
+5
Красти не перекрасти зеленим мародерам на крові
13.11.2025 11:52 Ответить
Комментировать
Хто там на черзі після міндіча мародерити?
13.11.2025 11:43 Ответить
Ой теперь пирушку устроят!
13.11.2025 11:48 Ответить
де міндіч? нехай поділить
13.11.2025 11:47 Ответить
У ОПи є резервний бухгалтер ...
13.11.2025 11:49 Ответить
Та немає вам віри гниди зелені.
13.11.2025 11:48 Ответить
То шо ви не знаєте шо з ними робити? - розсовуйте по кишенях
13.11.2025 11:51 Ответить
Красти не перекрасти зеленим мародерам на крові
13.11.2025 11:52 Ответить
Україна отримала чи гаманці Зеленського з корешами-мародерами?
13.11.2025 11:56 Ответить
Капець у них роботи буде. Це ж 3688 ходок по 1,6 млн. Носити не переносити.
13.11.2025 11:59 Ответить
попередня новина "ЄС надає Україні новий транш у 6 млрд євро з доходів заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн" де вже сотку проє... ? "комісія друзям"?
13.11.2025 12:01 Ответить
А скільки по потоках пішло крім енергетики? Стюардеса на посаді примєрміністра не підкаже? Чи це просто чергова "корабєльнаясосна"?ці тварини нас настільки не вважають за людей,що сидять своїх сосок на посади,міністерка енергетики рижа...,це теж б..
13.11.2025 12:02 Ответить
свято для зелених миндичей...зараз усе по офшорах поразпихують...
13.11.2025 12:03 Ответить
Вже слина пішла в неї від цієї суми, свиричиха кажи відразу, скільки плануєш стирити з цієї суми?
13.11.2025 12:04 Ответить
Щури!Все одно все це розкрадете! Зеленського і його уряд у відставку!
13.11.2025 12:04 Ответить
Де їх тепер ділити???...квартирку то засвітили
13.11.2025 12:18 Ответить
Єврокомісар сказала про 6 млрд, ця лярва про 5,9. Я так розумію що 100 млн вже спижжено
13.11.2025 12:49 Ответить
 
 