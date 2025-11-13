Украина получила €5,9 млрд от ЕС из доходов замороженных активов России, - Свириденко

Европейский Союз перечислил Украине €5,9 млрд финансовой помощи, из которых €4,1 млрд - в рамках механизма ERA Loans и €1,8 млрд - по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, €4,1 млрд является завершающим траншем в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов. "Это - пример того, как Россия начинает платить за свои преступления. И в то же время - сигнал европейской солидарности и решимости поддерживать нашу способность выстоять", - отметила она.

Еще €1,8 млрд предоставлено в рамках Ukraine Facility. "Это подтверждение того, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции", - добавила премьер.

Свириденко поблагодарила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Марту Кос за поддержку, отметив, что эти средства помогут сохранить макрофинансовую стабильность и укрепить экономику во время войны.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

