Червінському зменшили заставу до 6 млн грн, - адвокат

Суд зменшив розмір застави ексрозвіднику Роману Червінському.

Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

Так, суд зменшив розмір застави із 9 млн до 6 млн гривень за клопотанням захисту.

"Також, на мою вимогу суд прибрав надмірний обмежувальний обовʼязок - не спілкуватись із потерпілими, оскільки в попередньому судовому засіданні судом виключено потерпілого зі справи.

Можливо збіг обставин, але однозначно цікаво спостерігати чергове зрушення у справі Романа після плівок "Міндіча", - додав він.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

І ці корупціонери ще продовжують вести справу проти Червінського?
13.11.2025 14:10 Відповісти
При владі антимайдан.
Невже наше з вами населення ще не второпало за 6 років..... це якийсь сюр
13.11.2025 14:20 Відповісти
Реальному держзраднику дали можливість спокійно поїхати з країни.
13.11.2025 14:13 Відповісти
І ці корупціонери ще продовжують вести справу проти Червінського?
13.11.2025 14:10 Відповісти
13.11.2025 14:10 Відповісти
При владі антимайдан.
Невже наше з вами населення ще не второпало за 6 років..... це якийсь сюр
13.11.2025 14:20 Відповісти
Нууу, судячи зі зменшеггя застави - таки почали задкувати. 😊
13.11.2025 14:40 Відповісти
13.11.2025 14:40 Відповісти
Таке «задкування» більш схоже на знущання!
13.11.2025 14:43 Відповісти
😊 Ще чотири дні тому вони перли вперед катком і зупинятися не збирались.
13.11.2025 14:46 Відповісти
13.11.2025 14:46 Відповісти
Зате тіма міндічь Герой України. Вже проїхав 3000 км по програмі зєлєнскаво. І безпечно відклнвойовпний на Ізраїлівщину, до неньки-колиски сємітів
13.11.2025 14:12 Відповісти
13.11.2025 14:12 Відповісти
він ще 1000 візьме
13.11.2025 14:55 Відповісти
Реальному держзраднику дали можливість спокійно поїхати з країни.
13.11.2025 14:13 Відповісти
13.11.2025 14:13 Відповісти
Зеленський, ним особисто опікувався, аж до кордону!!!
Кабміндіча, супроводжував цілий експорт з посадовців ЦОВВ!!
На слідстві вони заявлять, що їх примусили в опу, виконати злочиний наказ!?!?
13.11.2025 14:23 Відповісти
Кишенькова СБУ і кишенькові судді намагаються максимально вивести себе з-попід невідворотної роздачі.
13.11.2025 14:15 Відповісти
13.11.2025 14:15 Відповісти
Ой, це майже не можливо. Наприклад, Малюку, щоб відмитися від справи Червінського, чи Магамедрасулова, потрібно як мінімум задокументувпти, затримати і доставити власноруч у суд як мінімум - Єрмака.
13.11.2025 14:43 Відповісти
13.11.2025 14:43 Відповісти
Кимось завжди жертвують, коли бордель накривають. ))
13.11.2025 14:51 Відповісти
Справедливо буде коли він займе їх місце на допитах та в камері.
13.11.2025 15:00 Відповісти
13.11.2025 15:00 Відповісти
Хай дЄрьмак з тої торбинки міндичевої пару лямів вийме (для нього то крихти)на добре діло!
13.11.2025 14:17 Відповісти
13.11.2025 14:17 Відповісти
Зелені ******...
13.11.2025 14:29 Відповісти
Найдосвідчений працівник контрозвідки. Якому під силу справді масштабні пророблені операції. За завданням "з центру" єрмак і сирок тримають його скутим в судах, щоб не захищав державу
13.11.2025 14:33 Відповісти
13.11.2025 14:33 Відповісти
зеленський зі своїми мародерами мають сидіти без ніяких застав, з конфіскацією усього...
13.11.2025 14:33 Відповісти
13.11.2025 14:33 Відповісти
..А какая разница, уменьшить залог до 6 млн грн или увеличить залог до 60 млн грн..
13.11.2025 14:38 Відповісти
13.11.2025 14:38 Відповісти
Обісралися гучно на весь світ, але, с..і продовжують виконувати Оманські угоди.
13.11.2025 14:45 Відповісти
13.11.2025 14:45 Відповісти
Патриотов по тюрьмах, евреев и ахмедов во все гос структуры. Агент зе за работой
13.11.2025 14:46 Відповісти
13.11.2025 14:46 Відповісти
Аеродром, який "розсекретив" Червінський є на гуглмапсі. Будь хто може його побачити. Будували його в 60 роки минулого сторіччя при Брежневі по проекту московського інститута.
13.11.2025 15:01 Відповісти
13.11.2025 15:01 Відповісти
Де наші герої - блогери мільярдери?? Не можуть на заставу дійсному Герою зібрати? Стерненко - АУ!!! Може Міндичам раніше збируть ..
13.11.2025 16:37 Відповісти
13.11.2025 16:37 Відповісти
Так звані судді всерйоз вважають, що військові так само, як і судді з прокурорами, живуть за крадене бабло, а не їм виплачує ГЗ народ.
13.11.2025 19:27 Відповісти
13.11.2025 19:27 Відповісти
 
 