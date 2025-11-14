Зеленський відвідає з візитом Іспанію 18 листопада

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії у вівторок, 18 листопада.

Про це свідчить графік Конгресу депутатів – нижньої палати парламенту Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

Будуть зустрічі з посадовцями

Згідно з графіком, Зеленського очікують в іспанському парламенті о 9:30 за місцевим часом у вівторок. Також заплановані зустрічі глави держави з іспанськими депутатами.

Нагадаємо, Зеленський востаннє відвідував Іспанію в травні 2024 року, де підписав двосторонню угоду про безпеку та оборону з прем'єр-міністром Педро Санчесом.

