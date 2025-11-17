Ексдержсекретар США Помпео приєднався до наглядової ради Fire Point, яку пов’язують з Міндічем, - Associated Press

Колишній очільник ЦРУ та ексдержавний секретар США Майк Помпео приєднався до новоствореної дорадчої ради української оборонної компанії Fire Point, яку пов’язують із бізнес-партнером президента Володимира Зеленського, Тимуром Міндічем.

Керівництво компанії повідомило агентству, що рада була сформована 12 листопада у межах посилення корпоративних стандартів. Ще троє осіб приєднаються до ради директорів. Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватися на велику міжнародну структуру.

"Це велика честь для нас", – прокоментувала призначення Помпео Терех.

Вона додала, що залучення відомих міжнародних діячів та впровадження прозорих корпоративних стандартів є частиною перетворення Fire Point на велику міжнародну компанію.

Fire Point активно займається масштабуванням виробництва: будує новий завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та планує більш ніж подвоїти свої поточні виробничі потужності, зокрема для випуску крилатих ракет. Уряд Данії ухвалив спеціальне рішення, яке дозволило звести завод у місті Скридструп, ігноруючи понад 20 чинних законів та нормативних актів.

Fire Point під міжнародним прицілом

Стрімкий розвиток Fire Point привернув увагу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Детективи перевіряють, чи не завищувала компанія вартість комплектуючих або кількість безпілотників у контрактах з Міністерством оборони. Fire Point також є ключовим бенефіціаром так званої "данської моделі" — механізму прямого фінансування українських виробників зброї іноземними урядами.

Слідчих цікавить непрозора структура власності компанії та можливі зв’язки з Тимуром Міндічем, який також фігурує у розслідуванні НАБУ щодо енергетики. Денис Штілерман, який стверджує, що є мажоритарним власником Fire Point, заявив, що юридично власником значиться Єгор Скалига, колишній організатор кінозйомок, якому нібито належить лише 2%. Штілерман підтвердив, що зустрічався з Міндічем кілька разів, але заперечив ділові зв’язки з ним.

"Ми вирішили, що оскільки перетворюємося на велику міжнародну компанію, повинні забезпечити дотримання найпрозоріших корпоративних стандартів", заявила Associated Press Терех.

Вона додала, що компанія замовила незалежний аудит, щоб спростувати звинувачення.

Що відомо про компанію

Fire Point - українська оборонна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Києві, яка була заснована приблизно в середині 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Спеціалізується на розробці безпілотників (дронів) дальньої дії та крилатих ракет.

Серед її продуктів:

дрон FP‑1 - це дрон "глибокого удару", який використовується для ударів на значну відстань.

FP‑2 - новий ударний БПЛА з бойовою частиною близько 100 кг.

крилата ракета "Фламінго" (FP‑5) - один із флагманських продуктів.

Крім того, компанія анонсувала розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9

Fire Point - один із ключових гравців української оборонної індустрії, особливо у сфері високоточної зброї та технологій ударних дронів. Терех заявляє, що наразі виробляють ~ 50 ракет "Фламінго" на місяць, з пло­ном підвищити до 7 на день.