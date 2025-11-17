Новини Розслідування НАБУ щодо виробника ракет Фламінго
7 086 31

Ексдержсекретар США Помпео приєднався до наглядової ради Fire Point, яку пов’язують з Міндічем, - Associated Press

Помпео приєднався до ради української компанії, що виробляє дрони та ракети

Колишній очільник ЦРУ та ексдержавний секретар США Майк Помпео приєднався до новоствореної дорадчої ради української оборонної компанії Fire Point,  яку пов’язують із бізнес-партнером президента Володимира Зеленського, Тимуром Міндічем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Associated Press.

Керівництво компанії повідомило агентству, що рада була сформована 12 листопада у межах посилення корпоративних стандартів. Ще троє осіб приєднаються до ради директорів. Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватися на велику міжнародну структуру. 

"Це велика честь для нас", – прокоментувала призначення Помпео Терех.

Вона додала,  що залучення відомих міжнародних діячів та впровадження прозорих корпоративних стандартів є частиною перетворення Fire Point на велику міжнародну компанію.

Fire Point активно займається масштабуванням виробництва: будує новий завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та планує більш ніж подвоїти свої поточні виробничі потужності, зокрема для випуску крилатих ракет. Уряд Данії ухвалив спеціальне рішення, яке дозволило звести завод у місті Скридструп, ігноруючи понад 20 чинних законів та нормативних актів.

Fire Point під міжнародним прицілом

Стрімкий розвиток Fire Point привернув увагу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Детективи перевіряють, чи не завищувала компанія вартість комплектуючих або кількість безпілотників у контрактах з Міністерством оборони. Fire Point також є ключовим бенефіціаром так званої "данської моделі" — механізму прямого фінансування українських виробників зброї іноземними урядами.

Слідчих цікавить непрозора структура власності компанії та можливі зв’язки з Тимуром Міндічем, який також фігурує у розслідуванні НАБУ щодо енергетики. Денис Штілерман, який стверджує, що є мажоритарним власником Fire Point, заявив, що юридично власником значиться Єгор Скалига, колишній організатор кінозйомок, якому нібито належить лише 2%. Штілерман підтвердив, що зустрічався з Міндічем кілька разів, але заперечив ділові зв’язки з ним.

"Ми вирішили, що оскільки перетворюємося на велику міжнародну компанію, повинні забезпечити дотримання найпрозоріших корпоративних стандартів",  заявила Associated Press Терех.

Вона додала, що компанія замовила незалежний аудит, щоб спростувати звинувачення.

Що відомо про компанію

Fire Point - українська оборонна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Києві, яка була заснована приблизно в середині 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Спеціалізується на розробці безпілотників (дронів) дальньої дії та крилатих ракет.

Серед її продуктів:

  • дрон FP‑1 - це дрон "глибокого удару", який використовується для ударів на значну відстань. 
  • FP‑2 - новий ударний БПЛА з бойовою частиною близько 100 кг. 
  • крилата ракета "Фламінго" (FP‑5) - один із флагманських продуктів. 

Крім того, компанія анонсувала розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9

Fire Point - один із ключових гравців української оборонної індустрії, особливо у сфері високоточної зброї та технологій ударних дронів. Терех заявляє, що наразі виробляють ~ 50 ракет "Фламінго" на місяць, з пло­ном підвищити до 7 на день.

Топ коментарі
17.11.2025 07:45 Відповісти
17.11.2025 07:54 Відповісти
17.11.2025 08:03 Відповісти
17.11.2025 07:41 Відповісти
50 ракет це потужно. але де вони????????????
17.11.2025 07:45 Відповісти
Ну вони ж всі рожеві. Треба перефарбувати. А фарбу треба придбати. Звісно за завищеною ціною. А різницю розпиляти. Тому поки на складах.
17.11.2025 08:03 Відповісти
перефарбувати в смарагдовий? це потужно та не зламно
17.11.2025 08:04 Відповісти
Зелена банда мародерів намагається підріпити "імідж" злочиного угрупування відоміми політиками.
17.11.2025 07:45 Відповісти
А шо з кацапії нікого не могли знайти, знаю одного доброго хозяйствініка
17.11.2025 07:45 Відповісти
тепер все ясно с Фламінго ,це Тімур і його команда намудічали
17.11.2025 07:47 Відповісти
Гроші не пахнуть.
17.11.2025 07:51 Відповісти
Синок Байдена теж так "шабашив" в Україні.
17.11.2025 07:59 Відповісти
А може і Милованов теж туди вже пристроївся?
17.11.2025 08:01 Відповісти
Розовий фламінго, дітя отката... (с)
17.11.2025 07:54 Відповісти
насправді міндічь крав гроші щоб будувати ракети!
17.11.2025 07:58 Відповісти
Помпео гарно розуміється де Гроші
"Київстар" , тепер оборонка-який спритний хлопчина)
17.11.2025 08:01 Відповісти
А де гроші ''Київстар''?
17.11.2025 08:37 Відповісти
У мафії академіка Міжнародної академії астронавтики Л.Д.Кучми.
17.11.2025 09:19 Відповісти
Побачив можливість накосити халявних грошенят.
17.11.2025 08:05 Відповісти
корупція в енергетиці це квіточки по зрівнянню з корупцією в оборонці. от шухер розпочнеться.....
17.11.2025 08:18 Відповісти
Запамятайте цей проплачений висер , а через місяць запитайте, що було уражено цими 50 ракетами Фламіндічь?💩
17.11.2025 08:19 Відповісти
Добре. Нехай контролює. Нашим довіри нема взагалі.
17.11.2025 08:34 Відповісти
Ви його пику бачили? Як з бандитського серіалу "Сопранюки"
17.11.2025 08:40 Відповісти
Гастролер!

17.11.2025 08:37 Відповісти
З тих наглядових рад ніякого толку, тільки зарплати високі. І ще, якийсь той помпео скандальний
17.11.2025 08:54 Відповісти
Американські чиновники все ще довіряють зеленському, рожеві очки (чи фламінго ) запеленили очі....Якби тільки знав Помпео, в яке лайно він вступив....репутацію можна до кінця життя не відмити
17.11.2025 08:55 Відповісти
А що з нашим ДП "ДержККБ "Луч"??? які є розробниками, зокрема, ПТРК "Скіф", "Стугна-П", "Корсар", РЗСВ "Вільха", крилатих ракет "Нептун",зенітних ракет "Корал", ударних безпілотників та ін....
Зелені гниди намагались знищили підприємство на догоду російським окупантам
17.11.2025 09:18 Відповісти
Фірма якою опікувався барига Порошенко на час останнього оновлення даних 16.11.2025 стан юридичної особи - В стані припинення.

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/14308776/
17.11.2025 09:23 Відповісти
Як цинічно зсередини знищуює Україну так *звана влада*, яка на сьогодній день не менший ворог для Державності України, чим російські окупанти....Ми на краю прірви, Захисники кожний день гинуть на фронті, цивільні в тилу, і нам потрібен якнаскоріше Лідер, в якого вистачить сил та відваги об'єднати Націю та піти проти злочинної влади, щоб ми не втратили найдорожче - нашу Країну, наш дім, нашу родину))))
17.11.2025 09:43 Відповісти
Тому що гроші запаху не мають !!!
17.11.2025 09:22 Відповісти
50 на місяць і напевно їх складують,а потім підривають.І їх роботу тому невидно
17.11.2025 09:24 Відповісти
Чорт Помпео також входить в наглядову раду Київстару. Засунув його туди Фрідман, щоб не кофіскували його долю
17.11.2025 11:25 Відповісти
Про роль Міндича в цій компанії можна сказати і "якого пов'язують", і "який присмоктався" - питання в тому, що саме (чи кого) ви маєте намір скомпрометувати.
17.11.2025 12:25 Відповісти
 
 