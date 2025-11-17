Экс-госсекретарь США Помпео присоединился к наблюдательному совету Fire Point, которую связывают с Миндичем, - Associated Press

Бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео присоединился к новосозданному консультативному совету украинской оборонной компании Fire Point, которую связывают с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского, Тимуром Миндичем.

Руководство компании сообщило агентству, что совет был сформирован 12 ноября в рамках усиления корпоративных стандартов. Еще три человека присоединятся к совету директоров. Главный технический директор Fire Point Ирина Терех объяснила, что решение о создании консультативного совета приняли, когда компания начала превращаться в крупную международную структуру.

"Это большая честь для нас", – прокомментировала назначение Помпео Терех.

Она добавила, что привлечение известных международных деятелей и внедрение прозрачных корпоративных стандартов является частью преобразования Fire Point в крупную международную компанию.

Fire Point активно занимается масштабированием производства: строит новый завод в Дании для производства твердого ракетного топлива и планирует более чем удвоить свои текущие производственные мощности, в частности для выпуска крылатых ракет. Правительство Дании приняло специальное решение, которое позволило построить завод в городе Скридструп, игнорируя более 20 действующих законов и нормативных актов.

Fire Point под международным прицелом

Стремительное развитие Fire Point привлекло внимание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Детективы проверяют, не завышала ли компания стоимость комплектующих или количество беспилотников в контрактах с Министерством обороны. Fire Point также является ключевым бенефициаром так называемой "датской модели" — механизма прямого финансирования украинских производителей оружия иностранными правительствами.

Следователей интересует непрозрачная структура собственности компании и возможные связи с Тимуром Миндичем, который также фигурирует в расследовании НАБУ по энергетике. Денис Штилерман, который утверждает, что является мажоритарным владельцем Fire Point, заявил, что юридически владельцем числится Егор Скалига, бывший организатор киносъемок, которому якобы принадлежит лишь 2%. Штилерман подтвердил, что встречался с Миндичем несколько раз, но отрицал деловые связи с ним.

"Мы решили, что, поскольку превращаемся в крупную международную компанию, должны обеспечить соблюдение самых прозрачных корпоративных стандартов", заявила Associated Press Терех.

Она добавила, что компания заказала независимый аудит, чтобы опровергнуть обвинения.

Что известно о компании

Fire Point - украинская оборонная технологическая компания со штаб-квартирой в Киеве, которая была основана примерно в середине 2022 года, после полномасштабного вторжения России. Специализируется на разработке беспилотников (дронов) дальнего действия и крылатых ракет.

Среди ее продуктов:

Дрон FP‑1 — это дрон "глубокого удара", который используется для ударов на значительное расстояние.

FP‑2 — новый ударный БПЛА с боевой частью около 100 кг.

Крылатая ракета "Фламинго" (FP‑5) — один из флагманских продуктов.

Кроме того, компания анонсировала разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9

Fire Point — один из ключевых игроков украинской оборонной индустрии, особенно в сфере высокоточного оружия и технологий ударных дронов. Терех заявляет, что в настоящее время производят ~ 50 ракет "Фламинго" в месяц, с планом повысить до 7 в день.