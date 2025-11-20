Військ РФ у Сіверську немає, місто - під контролем Сил оборони, - МВА

У Сіверську Донецької області нині проживають 283 особи, російських військ у місті немає, воно залишається під контролем Сил оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це повідомив начальник Сіверської МВА Олексій Воробйов в телеефірі.

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Сіверськ - під контролем Сил оборони

Так, на запитання щодо інформації ЗМІ, згідно з якою російські війська нібито прорвали оборону ЗСУ та захопили 20% міста, Воробйов відповів, що місто перебуває під контролем Сил оборони.

"Ні, ця інформація не відповідає дійсності, тому що сам бачу, сам їжджу. Немає окупантів на нашій території, хлопці працюють, Сили оборони на місці", - зазначив він.

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За словами Воробйова, російські війська щодня завдають 30−40 ударів по території громади, що ускладнює евакуацію.

Евакуація із Сіверська

"Вчора вивозили 84-річну жінку з сином, і автівка потрапила під обстріл. FPV-дрон на оптоволокні, було пряме влучання, на броньованій техніці, всі живі, всі здорові. Але дуже складно, з кожним днем стає складніше та складніше", - розповів начальник МВА.

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Він повідомив, що в Сіверській громаді наразі залишаються 338 людей, з яких 283 проживають безпосередньо у Сіверську.