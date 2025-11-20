Войск РФ в Северске нет, город - под контролем Сил обороны, - ГВА

В Северске Донецкой области в настоящее время проживают 283 человека, российских войск в городе нет, он остается под контролем Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом сообщил начальник Северской МВА Алексей Воробьев в телеэфире.

Северск - под контролем Сил обороны

В частности, на вопрос об информации СМИ, согласно которой российские войска якобы прорвали оборону ВСУ и захватили 20% города, Воробьев ответил, что город находится под контролем Сил обороны.

"Нет, эта информация не соответствует действительности, потому что я сам вижу, сам езжу. Нет оккупантов на нашей территории, ребята работают, Силы обороны на месте", - отметил он.

По словам Воробьева, российские войска ежедневно наносят 30−40 ударов по территории громады, что затрудняет эвакуацию.

Эвакуация из Севера

"Вчера вывозили 84-летнюю женщину с сыном, и машина попала под обстрел. FPV-дрон на оптоволокне, был прямой попадание, на бронированной технике, все живы, все здоровы. Но очень сложно, с каждым днем становится сложнее и сложнее", - рассказал начальник МВА.

Он сообщил, что в Северской громаде сейчас остаются 338 человек, из которых 283 проживают непосредственно в Северске.