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Новини РФ почала глушити мобільний інтернет
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В Росії хочуть заблокувати мобільний інтернет

РФ повністю підтримує рішення про обмеження мобільного інтернету

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль повністю підтримує рішення про обмеження мобільного інтернету в Росії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Росія розширює цифрові обмеження

У Кремлі стверджують, що такі заходи нібито спрямовані на боротьбу з безпілотниками. Однак обмеження запроваджуються навіть у тих регіонах, які знаходяться за тисячі кілометрів від кордону з Україною.

"Ці заходи вважаються виправданими та необхідними", — заявив Пєсков.

У ЦПД нагадують, що російська влада вже давно тестує моделі масового відключення інтернету під приводом "безпеки". У деяких регіонах, як от в Ульяновську, інтернет обмежили "до кінця війни".

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Аналітики підкреслюють: заява Пєскова — це прямий сигнал, що цифрові обмеження будуть тільки посилюватися, а держава залишає за собою право відключати громадян від зв’язку будь-коли.

"Цифрова залізна завіса" в Росії

У ЦПД зазначають, що Росія фактично будує нову форму інформаційної блокади — "цифрову залізну завісу". Це створює умови для тотальної ізоляції суспільства від зовнішнього інформаційного простору.

"Роскомнадзор" отримує нове обладнання для блокування трафіку та стеження за користувачами, включно з тими, хто шукає "екстремістський контент".

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заборона (1496) інтернет (2125) росія (70276)
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Топ коментарі
+10
Та на здоровля. Що хотіли - те й отримали.
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21.11.2025 01:47 Відповісти
+9
А на фіга андрофагам насильникам і вбивцям інтернет ? Нехай дохнуть у болотах без інтернету .
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21.11.2025 01:38 Відповісти
+7
Все як в Афганістані і в Ірані.

Залишилось лише рушник но голову начепити.
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21.11.2025 01:45 Відповісти
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А на фіга андрофагам насильникам і вбивцям інтернет ? Нехай дохнуть у болотах без інтернету .
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21.11.2025 01:38 Відповісти
Хай блокують все, щоб навіть Трамп не міг з ×уйлом зв'язатися - посумує і забуде.
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21.11.2025 01:44 Відповісти
Все як в Афганістані і в Ірані.

Залишилось лише рушник но голову начепити.
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21.11.2025 01:45 Відповісти
Вибачаюсь, забув про Кіма.

Там інтернет лише для держави.
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21.11.2025 01:48 Відповісти
В Китаї теж загального інтернету немає.
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21.11.2025 10:27 Відповісти
Та на здоровля. Що хотіли - те й отримали.
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21.11.2025 01:47 Відповісти
*********...кобздона
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21.11.2025 01:54 Відповісти
Підтримую цілком і повністю. Так їм утиркам дурнуватим і треба...
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21.11.2025 02:01 Відповісти
Люто підтримую такі дії російської влади. Ще б заборонили виїзд з країни у будь якому напрямку. Хай радіють дома.
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21.11.2025 02:03 Відповісти
може я чайник, але як можна без мобільного інтернета сплачувати рахунки і т.д. вести бізнесову діяльність ?

.
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21.11.2025 02:29 Відповісти
для оплати соболями і пєнькою мобільний інтернет не треба.
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21.11.2025 02:32 Відповісти
я серьозно.
Ліпсіц каже, що кацапи масово знімають гроші щоб запастись мішками кешу.

.
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21.11.2025 02:47 Відповісти
Вони будуть ходити з "жировкой" в "сберкасу".
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21.11.2025 03:17 Відповісти
причина у тому, що по перше вже є загроза обмежень доступу до депозитів, а по друге через зниження облікової ставки інфляція значно випереджає дохідність депозитів.
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21.11.2025 05:01 Відповісти
Мова про мобільний. WiFi поки не чипляють.
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21.11.2025 04:57 Відповісти
та давайте вже на Новий рік відключайте, а весною продуктові картки впроваджуйте, ну а влітку з усіх десятину з доходу.
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21.11.2025 02:31 Відповісти
В Украiнi також хочуть!!, щоб на Росії заблокували мобільний інтернет.
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21.11.2025 03:04 Відповісти
Та яка там "тотальна ізоляція"? Проводовий же ж Інтернет не обмежений. Кацапів у фейсбуці, телеграмі хоч греблю гати.
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21.11.2025 03:31 Відповісти
Ха-ха-ха-ха!
Русню у кам'яний вік! До палиці-копачки, загостреного каменя та сохи!
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21.11.2025 07:08 Відповісти
Наш зєля теж копіює пуйла. Посадив агента НАБУ за записи в кабінеті Міндіча, також його хворого батька і катує їх. А інтернет обмежує вимиканнями світла.
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21.11.2025 07:50 Відповісти
Раша - Параша 2026 рік
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21.11.2025 08:01 Відповісти
Країна отбРосія
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21.11.2025 09:22 Відповісти
продажи стартуют в январе
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21.11.2025 09:38 Відповісти
 
 