В Росії хочуть заблокувати мобільний інтернет
Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль повністю підтримує рішення про обмеження мобільного інтернету в Росії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.
Росія розширює цифрові обмеження
У Кремлі стверджують, що такі заходи нібито спрямовані на боротьбу з безпілотниками. Однак обмеження запроваджуються навіть у тих регіонах, які знаходяться за тисячі кілометрів від кордону з Україною.
"Ці заходи вважаються виправданими та необхідними", — заявив Пєсков.
У ЦПД нагадують, що російська влада вже давно тестує моделі масового відключення інтернету під приводом "безпеки". У деяких регіонах, як от в Ульяновську, інтернет обмежили "до кінця війни".
Аналітики підкреслюють: заява Пєскова — це прямий сигнал, що цифрові обмеження будуть тільки посилюватися, а держава залишає за собою право відключати громадян від зв’язку будь-коли.
"Цифрова залізна завіса" в Росії
У ЦПД зазначають, що Росія фактично будує нову форму інформаційної блокади — "цифрову залізну завісу". Це створює умови для тотальної ізоляції суспільства від зовнішнього інформаційного простору.
"Роскомнадзор" отримує нове обладнання для блокування трафіку та стеження за користувачами, включно з тими, хто шукає "екстремістський контент".
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Залишилось лише рушник но голову начепити.
Там інтернет лише для держави.
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Ліпсіц каже, що кацапи масово знімають гроші щоб запастись мішками кешу.
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Русню у кам'яний вік! До палиці-копачки, загостреного каменя та сохи!