В Росії хочуть заблокувати мобільний інтернет

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль повністю підтримує рішення про обмеження мобільного інтернету в Росії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Росія розширює цифрові обмеження

У Кремлі стверджують, що такі заходи нібито спрямовані на боротьбу з безпілотниками. Однак обмеження запроваджуються навіть у тих регіонах, які знаходяться за тисячі кілометрів від кордону з Україною.

"Ці заходи вважаються виправданими та необхідними", — заявив Пєсков.

У ЦПД нагадують, що російська влада вже давно тестує моделі масового відключення інтернету під приводом "безпеки". У деяких регіонах, як от в Ульяновську, інтернет обмежили "до кінця війни".

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Аналітики підкреслюють: заява Пєскова — це прямий сигнал, що цифрові обмеження будуть тільки посилюватися, а держава залишає за собою право відключати громадян від зв’язку будь-коли.

"Цифрова залізна завіса" в Росії

У ЦПД зазначають, що Росія фактично будує нову форму інформаційної блокади — "цифрову залізну завісу". Це створює умови для тотальної ізоляції суспільства від зовнішнього інформаційного простору.

"Роскомнадзор" отримує нове обладнання для блокування трафіку та стеження за користувачами, включно з тими, хто шукає "екстремістський контент".

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