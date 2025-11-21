В России хотят заблокировать мобильный интернет
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль полностью поддерживает решение об ограничении мобильного интернета в России. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Россия расширяет цифровые ограничения
В Кремле утверждают, что такие меры якобы направлены на борьбу с беспилотниками. Однако ограничения вводятся даже в тех регионах, которые находятся за тысячи километров от границы с Украиной.
"Эти меры считаются оправданными и необходимыми", — заявил Песков.
В ЦПД напоминают, что российские власти уже давно тестируют модели массового отключения интернета под предлогом "безопасности". В некоторых регионах, например в Ульяновске, интернет ограничили "до конца войны".
Аналитики подчеркивают: заявление Пескова — это прямой сигнал, что цифровые ограничения будут только усиливаться, а государство оставляет за собой право отключать граждан от связи в любой момент.
"Цифровой железный занавес" в России
В ЦПД отмечают, что Россия фактически строит новую форму информационной блокады — "цифровой железный занавес". Это создает условия для тотальной изоляции общества от внешнего информационного пространства.
"Роскомнадзор" получает новое оборудование для блокировки трафика и слежения за пользователями, включая тех, кто ищет "экстремистский контент".
Залишилось лише рушник но голову начепити.
Там інтернет лише для держави.
.
Ліпсіц каже, що кацапи масово знімають гроші щоб запастись мішками кешу.
.
Русню у кам'яний вік! До палиці-копачки, загостреного каменя та сохи!