Новости Рф начала глушить мобильный интернет
В России хотят заблокировать мобильный интернет

РФ полностью поддерживает решение об ограничении мобильного интернета

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль полностью поддерживает решение об ограничении мобильного интернета в России. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Россия расширяет цифровые ограничения

В Кремле утверждают, что такие меры якобы направлены на борьбу с беспилотниками. Однако ограничения вводятся даже в тех регионах, которые находятся за тысячи километров от границы с Украиной.

"Эти меры считаются оправданными и необходимыми", — заявил Песков.

В ЦПД напоминают, что российские власти уже давно тестируют модели массового отключения интернета под предлогом "безопасности". В некоторых регионах, например в Ульяновске, интернет ограничили "до конца войны".

Аналитики подчеркивают: заявление Пескова — это прямой сигнал, что цифровые ограничения будут только усиливаться, а государство оставляет за собой право отключать граждан от связи в любой момент.

"Цифровой железный занавес" в России

В ЦПД отмечают, что Россия фактически строит новую форму информационной блокады — "цифровой железный занавес". Это создает условия для тотальной изоляции общества от внешнего информационного пространства.

"Роскомнадзор" получает новое оборудование для блокировки трафика и слежения за пользователями, включая тех, кто ищет "экстремистский контент".

Топ комментарии
+9
Та на здоровля. Що хотіли - те й отримали.
21.11.2025 01:47 Ответить
+8
А на фіга андрофагам насильникам і вбивцям інтернет ? Нехай дохнуть у болотах без інтернету .
21.11.2025 01:38 Ответить
+6
Все як в Афганістані і в Ірані.

Залишилось лише рушник но голову начепити.
21.11.2025 01:45 Ответить
Хай блокують все, щоб навіть Трамп не міг з ×уйлом зв'язатися - посумує і забуде.
21.11.2025 01:44 Ответить
Вибачаюсь, забув про Кіма.

Там інтернет лише для держави.
21.11.2025 01:48 Ответить
*********...кобздона
21.11.2025 01:54 Ответить
Підтримую цілком і повністю. Так їм утиркам дурнуватим і треба...
21.11.2025 02:01 Ответить
Люто підтримую такі дії російської влади. Ще б заборонили виїзд з країни у будь якому напрямку. Хай радіють дома.
21.11.2025 02:03 Ответить
може я чайник, але як можна без мобільного інтернета сплачувати рахунки і т.д. вести бізнесову діяльність ?

.
21.11.2025 02:29 Ответить
для оплати соболями і пєнькою мобільний інтернет не треба.
21.11.2025 02:32 Ответить
я серьозно.
Ліпсіц каже, що кацапи масово знімають гроші щоб запастись мішками кешу.

.
21.11.2025 02:47 Ответить
Вони будуть ходити з "жировкой" в "сберкасу".
21.11.2025 03:17 Ответить
причина у тому, що по перше вже є загроза обмежень доступу до депозитів, а по друге через зниження облікової ставки інфляція значно випереджає дохідність депозитів.
21.11.2025 05:01 Ответить
Мова про мобільний. WiFi поки не чипляють.
21.11.2025 04:57 Ответить
та давайте вже на Новий рік відключайте, а весною продуктові картки впроваджуйте, ну а влітку з усіх десятину з доходу.
21.11.2025 02:31 Ответить
В Украiнi також хочуть!!, щоб на Росії заблокували мобільний інтернет.
21.11.2025 03:04 Ответить
Та яка там "тотальна ізоляція"? Проводовий же ж Інтернет не обмежений. Кацапів у фейсбуці, телеграмі хоч греблю гати.
21.11.2025 03:31 Ответить
Ха-ха-ха-ха!
Русню у кам'яний вік! До палиці-копачки, загостреного каменя та сохи!
21.11.2025 07:08 Ответить
Наш зєля теж копіює пуйла. Посадив агента НАБУ за записи в кабінеті Міндіча, також його хворого батька і катує їх. А інтернет обмежує вимиканнями світла.
21.11.2025 07:50 Ответить
Раша - Параша 2026 рік
21.11.2025 08:01 Ответить
Країна отбРосія
21.11.2025 09:22 Ответить
 
 