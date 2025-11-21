В России хотят заблокировать мобильный интернет

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль полностью поддерживает решение об ограничении мобильного интернета в России. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Россия расширяет цифровые ограничения

В Кремле утверждают, что такие меры якобы направлены на борьбу с беспилотниками. Однако ограничения вводятся даже в тех регионах, которые находятся за тысячи километров от границы с Украиной.

"Эти меры считаются оправданными и необходимыми", — заявил Песков.

В ЦПД напоминают, что российские власти уже давно тестируют модели массового отключения интернета под предлогом "безопасности". В некоторых регионах, например в Ульяновске, интернет ограничили "до конца войны".

Аналитики подчеркивают: заявление Пескова — это прямой сигнал, что цифровые ограничения будут только усиливаться, а государство оставляет за собой право отключать граждан от связи в любой момент.

"Цифровой железный занавес" в России

В ЦПД отмечают, что Россия фактически строит новую форму информационной блокады — "цифровой железный занавес". Это создает условия для тотальной изоляции общества от внешнего информационного пространства.

"Роскомнадзор" получает новое оборудование для блокировки трафика и слежения за пользователями, включая тех, кто ищет "экстремистский контент".

